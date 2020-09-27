Три «нет», два «да»

Суть вышеупомянутой инициативы Народной партии Швейцарии проста: если бы население сказало «да», то у Федерального совета было бы 12 месяцев на то, чтобы начать с ЕС переговоры относительно новой редакции Соглашения о свободном перемещении граждан. После голосования 9 февраля 2014 года, когда народ поддержал инициативу UDC «Против массовой иммиграции», этот референдум стал второй важной вехой в отношениях Швейцарской Конфедерации с Европейским союзом. Вечером 27 сентября все противники инициативы UDC смогли вздохнуть с облегчением: ее отклонили большинство кантонов и 61,71% населения. Теперь правительство Конфедерации сможет строить дальнейшие отношения с ЕС так, как считает необходимым в интересах своей страны.

О новой редакции закона об охоте (LChP), которую незадолго до референдума обсуждали чуть ли не активнее, чем отношения Конфедерации с ЕС, Наша Газета тоже уже рассказывала. Суть изменений – в расширении полномочий кантонов в сфере управления численностью популяций животных. Прежде всего, речь идет о волчьих стаях: сегодня в Швейцарии их насчитывается восемь, они убивают 300-500 баранов и коз каждый год.

По мнению членов парламента, подготовленный ими новый текст учитывает современные реалии, а оппоненты – в основном природоохранные организации и левые партии, – заявили, что утверждение новой редакции будет означать отмену защиты видов, находящихся под угрозой. Очевидно, население Швейцарии разделилось на два приблизительно одинаковых по размеру лагеря: «нет» изменениям в законе сказали 51,93% проголосовавших.

Говоря о налоговых вычетах, связанных с затратами на уход за детьми, напомним, что сегодня при расчете прямого федерального налога из дохода родителей ежегодно можно вычесть не более 10,1 тыс. франков на каждого ребенка, находящегося под присмотром третьих лиц. Увеличить сумму максимального вычета до 25 тыc. франков на ребенка Федеральный совет предложил еще в 2017 году, но важные политические вопросы в Швейцарии, как правило, решаются очень медленно. Законом о прямом федеральном налоге (LIFD) предусмотрено, что при расчете налогооблагаемой базы родители могут учесть расходы на ясли, детсады, «дневных нянь» и т.д. Против увеличения суммы максимального вычета проголосовали 63,24% швейцарцев, «да» сказали только кантоны Тичино и Женева.

В Швейцарии долго шли споры о том, стоит ли предоставлять, которые в случае рождения ребенка имеют право отсутствовать на работе всего один день – как во время переезда на другую квартиру. Инициатива «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенная профсоюзом Travail.Suisse, предусматривает 20 дней отпуска. Вместо этой инициативы члены парламента выбрали контрпроект, представленный комиссией по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Совета кантонов. Текст предусматривает только две недели отпуска, которые можно использовать по частям в течение шести месяцев после рождения ребенка. Швейцария – единственная страна в Европе, в которой свежеиспеченные папы могут отсутствовать в офисе всего один день: в соседней Франции оплачиваемый период ухода за новорожденным несколько дней назад был продлен до 28 дней. Однако некоторые частные компании подумали о своих сотрудниках, не дожидаясь указаний правительства – например, Novartis, предоставляющая 18 недель как матерям, так и отцам. Федеральный совет еще в 2018 году рекомендовал отклонить инициативу Travail.Suisse, так как четыре недели отсутствия сотрудников на работе обойдутся стране в 460 млн франков в год, а, по мнению Народной партии Швейцарии, эта цифра составит больше миллиарда, если учесть непрямые расходы. Министр внутренних дел Ален Берсе отметил, что лучшее решение – расширить сеть дошкольных учреждений, чтобы населению было легче сочетать семью и работу. Две недели отцовского отпуска будут стоить Конфедерации 230 млн франков в год, контрпроект приняли под нажимом левых сил. Со своей стороны, Либерально-радикальная (PLR) и Народная партии Швейцарии (UDC) восприняли даже этот вариант в штыки. Можно сказать, что швейцарцы хотят больше проводить времени дома со своими малышами, поскольку они поддержали отпуск для отцов 60,34% голосов.

Сага об истребителях, которые министерство обороны Конфедерации (DDPS) давно планировало приобрести на замену старым, подошла к концу. На референдуме в мае 2014 года 53,4% населения сказали «нет» приобретению 22 истребителей Gripen производства шведского концерна Saab: создание для этой цели специального фонда на сумму более 3,1 млрд франков показалось швейцарцам неоправданным расточительством. В этом году речь идет о еще большей сумме – правительство планирует выделить 6 млрд франков.

В коммюнике Социалистической партии (PS) подчеркивается, что 6 млрд франков – слишком большая сумма, можно ограничиться покупкой более простых моделей и сэкономить деньги налогоплательщиков. На сайте Партии зеленых отмечается, что 6 млрд лучше потратить на защиту природы, а не на военные самолеты. Правительство надеялось (и не зря), что народ проголосует за покупку, так как сегодня кресло министра обороны занимает не Ули Маурер, как в 2014-м, а Виола Амхерд, которая делает ставку на прозрачность закупок для армии. «За» приобретение новых самолетов проголосовали 50,14% швейцарцев. Некоторые политики уже отреагировали на результаты голосования, член Национального совета от Социалистической партии Роже Нордманн подчеркнул, что ни в коем случае нельзя покупать самолеты F-35 американского производителя, так как они дороже других рассматриваемых моделей.

Кроме того, в разных кантонах и коммунах жители решили вопросы местного значения. Женевцы одобрили кантональную инициативу «Нулевые потери», включающую создание рабочих мест, сохранение уровня финансирования услуг населению и уровня кантональных и коммунальных налоговых поступлений. Население Женевы также сказало «да» инициативе «23 франка в час – это минимум», которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41-часовой рабочей неделе. Кроме того, женевцы одобрили внесение в кантональную конституцию дополнительной статьи (174A), гарантирующей оказание услуг на дому лицам, которые нуждаются в них по состоянию здоровья. Эту работу будут выполнять сотрудники Организации услуг на дому (IMAD), на оплату будут выделяться бюджетные средства. Также в конституцию (ст. 105) будут внесены изменения, в соответствии с которыми планируется избирать нового главу правительства Женевы ежегодно, а не на весь срок действия полномочий правительства (5 лет). Наконец, население сказало «да» ликвидации 4000 парковочных мест ради создания велосипедных дорожек - автомобилистов это вряд ли порадует!

Нидвальден стал привлекательнее для предприятий: население одобрило снижение налога на прибыль с 6% до 5,1% – рекордно низкий показатель для Швейцарии. Конгресс-центр в Монтре (кантон Во) будет реставрирован, на это потратят около 78 млн франков. В здании проходят концерты, в том числе выступления музыкантов во время знаменитого Джазового фестиваля. Жители Базеля-сельского одобрили инициативу, в соответствии с которой местное правительство будет добиваться от Конфедерации расширения сети кантональных автодорог. В Люцерне владельцы жилья должны будут сообщать новым арендаторам, какую сумму ежемесячно платили предыдущие жильцы. Это правило начнет действовать, если в кантоне останется менее 1,5% незанятых квартир и домов. Подобный принцип уже действует в Женеве, Невшателе, Во, Фрибурге, Цюрихе, Цуге и Нидвальдене.