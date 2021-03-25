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четверг, 25 марта 2021 года   

Будущее швейцарских медтехнологий|Le futur des medtechs suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 03. 2021.

© kkolosov/pixabay.com

Наша Газета писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Если оно не будет подписано в ближайшем будущем, то это отрицательно скажется на компаниях Конфедерации, работающих в сфере медицинских технологий.

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NashaGazeta a consacré des articles à l’accord-cadre que la Suisse et l'Union européenne négocient depuis plusieurs années. S'il n'est pas signé dans un proche avenir, cela affectera négativement les entreprises du secteur des technologies médicales dans la Confédération.

Два соглашения

В настоящее время между Швейцарией и ЕС действует соглашение о взаимном признании (ARM), благодаря которому фирмы Конфедерации могут беспрепятственно экспортировать свои товары, включая медицинские приборы, в страны ЕС, информирует телерадиокомпания RTS. Срок действия ARM истекает 26 мая и его необходимо продлить, но ЕС не намерен этого делать, пока не будет подписано рамочное соглашение, по поводу которого Берн и Брюсель до сих пор не пришли к согласию.

Положение осложняется еще и тем, что ARM следует не только продлить, но и пересмотреть, так как в Евросоюзе решено ужесточить законодательство, касающееся медицинских приборов. Политики сочли такой шаг необходимым после скандала из-за некачественных грудных имплантатов, имевшего место во Франции в 2010 году. Изменения в законодательстве ЕС вступят в силу через 2 месяца, поэтому у швейцарского правительства остается сравнительно немного времени на то, чтобы принять окончательное решение касательно рамочного соглашения. Без ARM швейцарским фирмам придется назначать в других странах своих законных представителей, что существенно усложнит процессы экспорта и импорта и ударит по конкурентоспособности страны.

Добавим, что благодаря ARM фирмы стран ЕС также имеют возможность свободно экспортировать свои изделия в Швейцарию, поэтому, если не продлить действие этого соглашения, то около 16% используемых в Конфедерации медицинских приборов больше не будут сюда поставляться, предупреждает Ассоциация швейцарских компаний, разрабатывающих медицинские технологии (Swiss Medtech). 3 марта эта ассоциация опубликовала на своем сайте открытое письмо к Федеральному совету, призвав его срочно принять меры и предупредить возможную нехватку медоборудования.

Будет ли, наконец, подписано рамочное соглашение, которое газета SonntagsBlick назвала «политически мертвым»? Министр иностранных дел Игнацио Кассис подчеркнул, что стороны рассматривают все варианты, позволяющие прийти к согласию.

Положение швейцарских компаний

Если фирмам Конфедерации придется назначать законных представителей в других странах, то административные расходы составят 100 млн франков в год. Конечно, это немного по сравнению с объемом экспорта медицинских приборов – 5,2 млрд франков – но все же 100 млн было бы целесообразнее потратить на исследования или инвестиции.

В Швейцарии – около 350 фирм, работающих в сфере медтехнологий, часть из них сбывают на рынке ЕС больше половины своей продукции. Некоторые предприниматели, предвидя вышеописанную ситуацию, заранее нашли в других странах компании, которые будут их представителями, потратив деньги и время на аудит и оформление соответствующих документов. По мнению таких дальновидных бизнесменов, те, кто не найдут представителей в ЕС, рискуют лишиться ценных экспертов, которые предпочтут перейти на работу в другие предприятия.

Нужны ли иностранным фирмам лишние хлопоты?

Сегодня в Швейцарию экспортируют медоборудование 5 тыс. предприятий стран ЕС. Кажется крайне маловероятным, что все они захотят искать в Конфедерации представителей и обременять себя бумажной волокитой ради маленького рынка альпийской республики. В случаях, когда иностранные предприниматели все же попросят своих швейцарских партнеров быть их представителями, это будет означать для последних дополнительную рабочую нагрузку, которая спровоцирует рост цен товаров на уровне 9-18%. Платить за оборудование будут швейцарские больницы и страховые компании, а в конечном итоге может подорожать медстраховка.

С тревогой думая о будущем, производители медицинского оборудования просят Федеральный совет найти временное решение, если срок действия ARM не удастся продлить без опоздания.

 

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