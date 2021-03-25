Автор: Лейла Бабаева, Берн, 25. 03. 2021.
Наша Газета писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Если оно не будет подписано в ближайшем будущем, то это отрицательно скажется на компаниях Конфедерации, работающих в сфере медицинских технологий.|
NashaGazeta a consacré des articles à l’accord-cadre que la Suisse et l'Union européenne négocient depuis plusieurs années. S'il n'est pas signé dans un proche avenir, cela affectera négativement les entreprises du secteur des technologies médicales dans la Confédération.
Два соглашения
В настоящее время между Швейцарией и ЕС действует соглашение о взаимном признании (ARM), благодаря которому фирмы Конфедерации могут беспрепятственно экспортировать свои товары, включая медицинские приборы, в страны ЕС, информирует телерадиокомпания RTS. Срок действия ARM истекает 26 мая и его необходимо продлить, но ЕС не намерен этого делать, пока не будет подписано рамочное соглашение, по поводу которого Берн и Брюсель до сих пор не пришли к согласию.
Положение осложняется еще и тем, что ARM следует не только продлить, но и пересмотреть, так как в Евросоюзе решено ужесточить законодательство, касающееся медицинских приборов. Политики сочли такой шаг необходимым после скандала из-за некачественных грудных имплантатов, имевшего место во Франции в 2010 году. Изменения в законодательстве ЕС вступят в силу через 2 месяца, поэтому у швейцарского правительства остается сравнительно немного времени на то, чтобы принять окончательное решение касательно рамочного соглашения. Без ARM швейцарским фирмам придется назначать в других странах своих законных представителей, что существенно усложнит процессы экспорта и импорта и ударит по конкурентоспособности страны.
Добавим, что благодаря ARM фирмы стран ЕС также имеют возможность свободно экспортировать свои изделия в Швейцарию, поэтому, если не продлить действие этого соглашения, то около 16% используемых в Конфедерации медицинских приборов больше не будут сюда поставляться, предупреждает Ассоциация швейцарских компаний, разрабатывающих медицинские технологии (Swiss Medtech). 3 марта эта ассоциация опубликовала на своем сайте открытое письмо к Федеральному совету, призвав его срочно принять меры и предупредить возможную нехватку медоборудования.
Будет ли, наконец, подписано рамочное соглашение, которое газета SonntagsBlick назвала «политически мертвым»? Министр иностранных дел Игнацио Кассис подчеркнул, что стороны рассматривают все варианты, позволяющие прийти к согласию.
Положение швейцарских компаний
В Швейцарии – около 350 фирм, работающих в сфере медтехнологий, часть из них сбывают на рынке ЕС больше половины своей продукции. Некоторые предприниматели, предвидя вышеописанную ситуацию, заранее нашли в других странах компании, которые будут их представителями, потратив деньги и время на аудит и оформление соответствующих документов. По мнению таких дальновидных бизнесменов, те, кто не найдут представителей в ЕС, рискуют лишиться ценных экспертов, которые предпочтут перейти на работу в другие предприятия.
Нужны ли иностранным фирмам лишние хлопоты?
Сегодня в Швейцарию экспортируют медоборудование 5 тыс. предприятий стран ЕС. Кажется крайне маловероятным, что все они захотят искать в Конфедерации представителей и обременять себя бумажной волокитой ради маленького рынка альпийской республики. В случаях, когда иностранные предприниматели все же попросят своих швейцарских партнеров быть их представителями, это будет означать для последних дополнительную рабочую нагрузку, которая спровоцирует рост цен товаров на уровне 9-18%. Платить за оборудование будут швейцарские больницы и страховые компании, а в конечном итоге может подорожать медстраховка.
С тревогой думая о будущем, производители медицинского оборудования просят Федеральный совет найти временное решение, если срок действия ARM не удастся продлить без опоздания.
«Материя в свете»Это – первая часть названия выставки, проходящей сейчас в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне. Вторая – «Скульптуры от Родена до Луизы Буржуа». Надо идти!
Зеленый паспорт на летоСуть нового документа и план его введения в наш обиход были объяснены на прошлой неделе представителями Европейской комиссии. Новость касается и формально не входящей в Европейский Союз Швейцарии.
Covid-19: занавес остается опущеннымВ связи с увеличением числа заражений Федеральный совет принял решение отложить второй этап снятия ограничений. Единственное послабление касается частных встреч.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Covid-19: число инфекций снова растетСегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.
Добавить комментарий