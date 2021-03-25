Два соглашения

В настоящее время между Швейцарией и ЕС действует соглашение о взаимном признании (ARM), благодаря которому фирмы Конфедерации могут беспрепятственно экспортировать свои товары, включая медицинские приборы, в страны ЕС, информирует телерадиокомпания RTS. Срок действия ARM истекает 26 мая и его необходимо продлить, но ЕС не намерен этого делать, пока не будет подписано рамочное соглашение, по поводу которого Берн и Брюсель до сих пор не пришли к согласию.



Положение осложняется еще и тем, что ARM следует не только продлить, но и пересмотреть, так как в Евросоюзе решено ужесточить законодательство, касающееся медицинских приборов. Политики сочли такой шаг необходимым после скандала из-за некачественных грудных имплантатов, имевшего место во Франции в 2010 году. Изменения в законодательстве ЕС вступят в силу через 2 месяца, поэтому у швейцарского правительства остается сравнительно немного времени на то, чтобы принять окончательное решение касательно рамочного соглашения. Без ARM швейцарским фирмам придется назначать в других странах своих законных представителей, что существенно усложнит процессы экспорта и импорта и ударит по конкурентоспособности страны.

Добавим, что благодаря ARM фирмы стран ЕС также имеют возможность свободно экспортировать свои изделия в Швейцарию, поэтому, если не продлить действие этого соглашения, то около 16% используемых в Конфедерации медицинских приборов больше не будут сюда поставляться, предупреждает Ассоциация швейцарских компаний, разрабатывающих медицинские технологии (Swiss Medtech). 3 марта эта ассоциация опубликовала на своем сайте открытое письмо к Федеральному совету, призвав его срочно принять меры и предупредить возможную нехватку медоборудования.

Будет ли, наконец, подписано рамочное соглашение, которое газета SonntagsBlick назвала «политически мертвым»? Министр иностранных дел Игнацио Кассис подчеркнул, что стороны рассматривают все варианты, позволяющие прийти к согласию.

Положение швейцарских компаний

Если фирмам Конфедерации придется назначать законных представителей в других странах, то административные расходы составят 100 млн франков в год. Конечно, это немного по сравнению с объемом экспорта медицинских приборов – 5,2 млрд франков – но все же 100 млн было бы целесообразнее потратить на исследования или инвестиции.

В Швейцарии – около 350 фирм, работающих в сфере медтехнологий, часть из них сбывают на рынке ЕС больше половины своей продукции. Некоторые предприниматели, предвидя вышеописанную ситуацию, заранее нашли в других странах компании, которые будут их представителями, потратив деньги и время на аудит и оформление соответствующих документов. По мнению таких дальновидных бизнесменов, те, кто не найдут представителей в ЕС, рискуют лишиться ценных экспертов, которые предпочтут перейти на работу в другие предприятия.

Нужны ли иностранным фирмам лишние хлопоты?

Сегодня в Швейцарию экспортируют медоборудование 5 тыс. предприятий стран ЕС. Кажется крайне маловероятным, что все они захотят искать в Конфедерации представителей и обременять себя бумажной волокитой ради маленького рынка альпийской республики. В случаях, когда иностранные предприниматели все же попросят своих швейцарских партнеров быть их представителями, это будет означать для последних дополнительную рабочую нагрузку, которая спровоцирует рост цен товаров на уровне 9-18%. Платить за оборудование будут швейцарские больницы и страховые компании, а в конечном итоге может подорожать медстраховка.

С тревогой думая о будущем, производители медицинского оборудования просят Федеральный совет найти временное решение, если срок действия ARM не удастся продлить без опоздания.