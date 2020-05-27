Наша Газета рассказывала об участии Швейцарии в исследовательских программах Евросоюза и о том, какое значение это имеет для ученых и предприятий Конфедерации. Если Федеральное собрание скажет «да», то правительство Швейцарии сможет провести переговоры с ЕС о двустороннем соглашении касательно участия Конфедерации в Horizon Europe, которая придет на смену рамочной программе Horizon. Вышеупомянутая сумма включает обязательный взнос (5,423 млрд франков) для обеспечения полноценного участия альпийской республики в Horizon Europe, связанной с ней программе ядерных исследований Euratom, Digital Europe Programme и в проекте международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), подчеркивается в коммюнике Федерального совета. Двустороннее соглашение с Европейским союзом в этой области необходимо продлевать каждый раз, когда заканчивается очередная рамочная программа ЕС по научным исследованиям и инновациям (PCR). Бюджет Horizon Europe составляет 100 млрд евро, отмечается на сайте Европейской комиссии.

Федеральный совет решил увеличить общую сумму на 614 млн франков на случай, если обязательный взнос окажется больше, чем в предварительной оценке. Кроме того, вышеприведенная сумма включает 117 млн, предназначенных для оказания помощи швейцарским ученым. Под помощью понимается обеспечение широкого участия исследователей в европейских программах путем предоставления информации, консультаций и выделения дотаций на подготовку документации по проектам, а также представление интересов Швейцарии в учреждениях ЕС. Кроме того, 117 млн помогут обеспечить участие в новых инициативах и проектах ЕС, требующих дополнительного финансирования со стороны Конфедерации. Один из таких проектов – Европейское совместное предприятие для высокопроизводительных вычислений (EuroHPC). Подобные проекты требуют объединенных усилий разных стран, поскольку ни одно государство не располагает достаточными ресурсами для их самостоятельной реализации.

Официальные переговоры Берн и Брюссель смогут начать после утверждения Евросоюзом необходимой правовой базы, уточняющей условия участия в Horizon Europe государств, не являющихся членами ЕС. Если полноценное участие Конфедерации окажется невозможным, то 6,154 млрд франков можно будет использовать для финансирования работы швейцарских ученых в рамках конкретных проектов вплоть до 2027 года. Такое решение позволит обеспечить исследователям условия, максимально близкие к тем, в которых они работали бы при полном участии швейцарской стороны.

Прямому сотрудничеству Конфедерации с ЕС могут помешать разногласия относительно рамочного соглашения, закрепляющего общие принципы торгово-экономических и политических отношений между Швейцарией и ЕС. Обсуждение этого документа идет не первый год, в 2019-м казалось, что стороны вот-вот поставят свои подписи, но переговоры пришлось отложить из-за парламентских выборов в Швейцарии, а позднее из-за пандемии Covid-19. Мы писали об опасениях Берна по поводу того, что, хотя участие их страны в Horizon Europe технически и не связано с рамочным соглашением, не исключено, что ЕС захочет вначале подписать соглашение, и только потом обсуждать вопросы научного сотрудничества. А ведь всего несколько лет назад все шло прекрасно: в 2011 году Конфедерация стала полноправным членом общеевропейской программы Erasmus по обмену студентами и преподавателями. Отношения Берна и Брюсселя стали натянутыми в 2014-м, когда Швейцарию исключили из Erasmus после проведения референдума об ограничении иммиграции.

В период пандемии Конфедерация и ЕС активнее обсуждают актуальные вопросы, и от этого может возникнуть впечатление, что Евросоюз согласится на пересмотр в будущем отдельных положений рамочного соглашения, но думать так было бы ошибкой. «Основа соглашения Швейцарии с ЕС не изменится, и швейцарцы это хорошо знают», - приводит газета Le Temps слова депутата Европарламента от Германии Андреаса Шваба. Как бы там ни было, правительство Швейцарии, как сказано выше, дальновидно предусмотрело запасной вариант финансирования участия ученых Конфедерации в исследовательских программах ЕС.