Наша Газета рассказывала еще в октябре, что в связи с продолжающимся наплывом беженцев швейцарская миграционная служба находится на пределе возможностей. За прошедшие с момента публикации недели ситуация, видимо, усугубилась – Берн решил приостановить свое участие в одной из программ, проводимых в партнерстве с ООН.

Речь идет о переселении беженцев, находящихся в крайне тяжелом или уязвимом положении, например, женщин, детей, пожилых или больных людей, которые проходят отбор в своих странах и доставляются в Швейцарию Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным Le Temps, речь идет, в основном, об афганцах, сирийцах и суданцах. В рамках этой программы Берн согласился принять 1820 человек в 2022 и 2023 годах. На данный момент в Швейцарии находится 641 беженец-переселенец; вероятно, к ним добавятся еще от 350 до 400 человек, по делам которых уже принято положительное решение. Прием же оставшихся 800 человек приостановлен. Возобновление участия в программе зависит от того, как будет развиваться ситуация – вопрос будет снова рассмотрен весной 2023 года.

Решение Берна обусловлено тем, что возможности структур по предоставлению убежища исчерпаны из-за притока около 70 000 украинских беженцев и примерно 25 000 новых просителей убежища, приехавших из других стран и проходящих через обычную процедуру. Благодаря предоставленным армией дополнительным местам, ситуация немного смягчилась, но в кантонах все еще ощущается нехватка жилых помещений, а во многих местах – и персонала. Поскольку беженцы-переселенцы относятся к особенно уязвимым людям, они нуждаются в специальном уходе, а ресурсов на это сейчас нет.

Любопытно, что министр юстиции Карин Келлер-Суттер приостановила участие в программе ООН в конце ноября, но только в декабре – после статей в Le Temps и NZZ am Sonntag – Государственный секретариат по миграции (SEM) подтвердил эту информацию. Временно прекратив прием особо уязвимых лиц, федеральная советница следовала рекомендации Специального штаба по вопросам предоставления убежища (Sonas), который она создала весной. Это решение подверглось критике, в частности, со стороны левых политиков. Так, член Национального совета от Социалистической партии Самира Марти отметила в интервью газете NZZ am Sonntag, что министр не смогла подготовить Швейцарию к миграционному кризису.

Напомним, что с 1 января Карин Келлер-Суттер займет пост министра финансов, а вопросами миграции будет заниматься новоизбранная Элизабет Бом-Шнайдер, которая, будучи членом Социалистической партии, выступает за более открытую миграционную политику. На новом посту ей придется не только иметь дело с последствиями миграционного кризиса, но и отвечать на критику Народной партии Швейцарии, традиционно выступающей за ограничение потока иностранцев. Представители этой правоконсервативной партии уже выступили с рядом предложений, включая установление верхнего предела для приема заявлений о предоставлении убежища и создание приграничных транзитных зон, въезд из которых в страну будет разрешен только после положительного решения о предоставлении защиты, тогда как в противном случае человек будет депортирован. Некоторые члены партии идут еще дальше, требуя отмены защитного статуса S, создающего неравное обращение по сравнению с другими лицами; прекращения приема прошений о предоставлении убежища, пока действует статус S; и даже немедленной приостановки приема ищущих убежища. Предстоящие дебаты по этим вопросам обещают быть очень жаркими, учитывая тот факт, что накануне парламентских выборов, которые пройдут осенью 2023 года, каждая партия будет стараться заработать дополнительные очки у избирателей.