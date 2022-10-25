Швейцарская миграционная служба на пределе возможностей

В Швейцарии существует орган политического и стратегического управления, называемый Специальный штаб по вопросам предоставления убежища (SONAS), роль которого – разрешение чрезвычайных ситуаций в области миграции и предоставления убежища. На прошлой неделе штаб собирался в 14-й раз. В официальном коммюнике, распространенном 20 октября, Государственный секретариат по миграции (SEM) сообщил, что проинформировал этот орган о том, что число прошений о предоставлении убежища в Швейцарской Конфедерации, полученных в 2022 году, может достичь 22000, что на 7000 больше, чем годом ранее, и это не считая беженцев из Украины.

Наши постоянные читатели уже знают со слов министра юстиции Карин Келлер-Суттер, что кадровые мощности SEM рассчитаны на рассмотрение 16000–17000 прошений в год максимум и с трудом справляются с перегрузкой. «Уже и так крайне загруженные в связи с украинским кризисом, кантоны, коммуны и Конфедерация работают не покладая рук, чтобы представить достаточное количество мест (кроватей и крыш над головой) для всех ходатаев, а также персонал для их сопровождения, – читаем мы в коммюнике, и в словах этих слышится редкое для Швейцарии отчаяние. – Тем не менее, SEM принял меры для ускорения процесса рассмотрения прошений и увеличения числа решений, принимаемых по ним ежемесячно». Число «закрываемых досье» выросло с весны этого года с 1300 до 1800 в месяц.

Ситуация, действительно, крайне сложная. За сентябрь 2022 года в Федеральных миграционных центрах было зарегистрировано еще 1281 прошение о предоставлении убежища в дополнение к 2700 гражданам, прибывшим из Украины и оформившим ходатайства о предоставлении им статуса S. По оценкам Государственного секретариата по миграции, приток беженцев не будет ослабевать в течение еще нескольких месяцев. Для того, чтобы справиться с таким наплывом, SEM продлил период эксплуатации в своих нуждах различных помещений, принадлежащих швейцарской армии, и спортивных залов, в результате чего он располагает сейчас чуть более 9500 мест. Кантоны, со своей стороны, тоже активно ищут решений проблемы. С начала украинского кризиса на помощь SEM пришла также Федеральная служба таможни и пограничной безопасности, активно приняв участие в проверке документов и установлении личностей просителей.

«Если несмотря на все принятые меры коэффициент занятости Федеральных миграционных центров превысит допустимые пределы, то придется временно распределить беженцев по кантонам на более ранней стадии рассмотрения их ходатайств. Это произойдет, если число новых получаемых прошений будет и дальше значительно превышать 2500 в месяц», – предупреждает Государственный секретариат по миграции и добавляет: «Представители Конфедерации и кантонов в составе SONAS согласны в том, что надо сделать все возможное, чтобы избежать подобной ситуации».

Рассмотрим общую критическую ситуацию на конкретном примере – федерального миграционного центра в Будри, кантон Невшатель, в котором довелось, увы, побывать многим нашим читателям. Этот центр – самый большой в Швейцарии, через него проходят все мигранты, прибывающие в Романдскую часть страны. В обычное время в нем предусмотрено 480 мест, но недавно, благодаря снятию в аренду примыкающего к комплексу здания, мощности удалось повысить до 680 мест. Но этого оказалось недостаточно: по полученной швейцарским телеканалом RTS информации, в центре сегодня находятся более 900 человек, и такая перенаселенность не может не отразиться негативно на условиях их содержания. Одна из столовых и несколько залов для встреч и отдыха каждый вечер превращаются теперь в спальные помещения. Некоторым беженцам уже приходилось спать на полу – за отсутствием матрасов. Не хватает также одежды. Государственный секретариат по миграции уже обратился к населению с просьбой помочь и с тем, и с другим.

Возникают проблемы и в области здравоохранения. В то время как изначальная медицинская проверка каждого вновь прибывающего в центр беженца по-прежнему осуществляется, обеспечить качественное врачебное наблюдение в случае серьезных и хронических заболеваний представляется возможным не всегда, все больше времени требуется также для получения консультации у психолога. В Будри только что наняли двух дополнительных медсестер – в частности, для борьбы с эпидемией чесотки, разразившейся прежде всего среди прибывших в Швейцарию без сопровождения взрослых несовершеннолетних детей.

Эта категория обитателей миграционного центра, а их на сегодняшний день около трехсот, вызывает особую тревогу Швейцарской организации помощи беженцам (OSAR) – по ее мнению, объявленному в эфире RTS, предусмотренные санитарные и прочие нормы в их отношении не соблюдаются. Теперь Государственный секретариат по миграции срочно ищет как минимум десять воспитателей и социальных работников для сопровождения, в первую очередь, ребят в возрасте 14–15 лет. (Признаться, мы не совсем понимаем такое расставление акцентов, учитывая, что кантональной полиции не реже раза в неделю приходится вмешиваться в разборки между шестнадцати- и восемнадцатилетними беженцами.) В целом SEM не хватает около 300 сотрудников для всех федеральных миграционных центров.

А как складывается жизнь в Швейцарии тех украинских беженцев, кто уже прошли через миграционные центры? По последним данным Государственного секретариата по миграции, лишь 13% обладателей статуса S, дающего право на работу, трудоустроены – 4800 человек из более 60 тысяч. Этот показатель растет, но медленно. Среди основных препятствий специалисты называют языковой барьер, а перед женщинами с детьми, составляющими основную массу беженцев, встает вопрос, с кем детей оставить, ведь местные ясли и садики, как знают наши читатели, переполнены, да и болеют детки.

Еще один важный фактор: речь идет о «вынужденной миграции», а значит, многие украинцы рассматривают свое пребывание в Швейцарии как временное и не стремятся к интеграции, не являющейся к тому же для них обязательной.