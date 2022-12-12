Состоявшиеся на прошлой неделе в Берне выборы новых федеральных советников стали сенсацией в Швейцарии. Как уже рассказывала Наша Газета, назначение Альберта Решти было ожидаемым и прогнозируемым, а вот попадание Элизабет Бом-Шнайдер в число «семи мудрецов» стало сюрпризом практически для всех.

На следующий день после избрания министров действующий президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис провел заседание, на котором среди обновленного состава правительства были распределены семь федеральных департаментов. По его словам, Федеральный совет ставил своей целью оптимально разделить задачи в интересах страны. Пожелания всех министров также должны были быть учтены.

Как правило, новоизбранным федеральным советникам предлагаются оставшиеся департаменты в соответствии с принципом старшинства. Вопрос о распределении решается совместно, однако если семь членов правительства не могут прийти к согласию, то проводится голосование. Как отмечает SRF, такое уже случалось в декабре 2018 года. Заседание не было публичным, поэтому о подробностях «перетасовки» министерских портфелей известно не так и много. Однако, как отметил Иньяцио Кассис, тот факт, что министры достигли соглашения в течение двух часов, является хорошим знаком.

Итак, четыре федеральных советника останутся на своих местах. За Иньяцио Кассисом по-прежнему будет закреплен департамент иностранных дел, за Аленом Берсе – департамент внутренних дел (здравоохранение, культура, социальная сфера), за Ги Пармеленом – департамент экономики, образования и науки, а за Виолой Амхерд – департамент обороны.

Карин Келлер-Суттер, в свою очередь, покинет департамент юстиции и полиции и возглавит со следующего года департамент финансов. Выступая в четверг перед СМИ, она подчеркнула, что ей, в связи с прогнозируемой дырой в федеральном бюджете, предстоит принимать болезненные решения в области финансовой политики. Она намерена продолжить курс, которого придерживался уходящий в отставку Ули Маурер, отличавшийся, напомним, стремлением к жесткой экономии и не раз призывавший швейцарцев «затянуть пояса». Плюсом этой должности называют то, что министр финансов может вмешиваться практически во все дела.

Что касается новоизбранных федеральных советников, то Альберт Решти станет главой департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и связи. Напомним, что ранее это министерство возглавляла объявившая об уходе в отставку Симонетта Соммаруга. В течение одиннадцати лет Альберт Решти был членом комиссии, отвечающей за эти вопросы, и его опыт был учтен Федеральным советом при принятии решения. Ему придется изучить сложные досье, такие как энергоснабжение, а также противостоять Народной партии Швейцарии, членом которой он является. Дело в том, что в качестве министра он должен будет защищать контрпроект инициативы по ледникам, против которой его партия запустила референдум. Другим федеральным советникам уже приходилось проводить законодательные предложения, которые не совпадают с позицией их партии, например, Алену Берсе приходится противостоять Социалистической партии по вопросам социальной политики, в частности, пенсионной реформы.

«Зеленые» назвали назначение Альберта Решти «кошмаром для защиты климата и окружающей среды». Они опасаются того, что «нефтяной король будет продвигать импортное ископаемое топливо». Возможно, эти опасения преувеличены, так как Швейцария все-таки связана международными обязательствами, например, в отношении сокращения выбросов парниковых газов. Некоторые эксперты оценивают ситуацию по-другому. Так, политолог Михаэль Хэрманн полагает, что в роли министра охраны окружающей среды Альберт Решти мог бы убедить однопартийцев в важности энергетического перехода и таким образом создать народное большинство.

Наконец, Элизабет Бом-Шнайдер займет кресло министра юстиции и полиции. Ей придется заниматься острыми темами миграции и возможного пересмотра статуса S, который был впервые активирован весной этого года для приема украинских беженцев. Неясным остается вопрос о том, действительно ли она хотела получить этот не пользующийся популярностью департамент или ей пришлось согласиться на то, что осталось.

Напомним, что стандартная зарплата членов Федерального совета составляет 456 854 франков в год (брутто). Они имеют право на представительский автомобиль с водителем, а также на служебный для личного пользования. Частные полеты на федеральных самолетах и вертолетах невозможны, но они доступны для служебного пользования. Для облегчения путешествий члены Федерального совета, а также их супруги и несовершеннолетние дети получают дипломатические паспорта. При этом министры сами оплачивают свое жилье, хотя канцелярия может помочь найти новый дом недалеко от Федерального дворца. Любопытно, что они платят налоги, как и все остальные граждане страны. После четырех лет работы в качестве федеральных советников они имеют право на пенсию в размере 228 000 франков в год, а вот пользоваться служебным авто или офисом бывшие министры уже не могут.