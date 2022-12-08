Перестановки в швейцарском правительстве

В 2023 год Швейцария вступит с новым президентом и обновленным составом правительства. Напомним, что швейцарский президент, мандат которого ограничен 12 месяцами, ежегодно избирается из семи членов Федерального совета. До конца декабря эту должность занимает министр иностранных дел Иньяцио Кассис, а с 1 января его место займет Ален Берсе, в подчинении которого находится Федеральный департамент внутренних дел, не имеющий в Швейцарии отношения к силовым структурам и включающий социальные сферы, такие как здравоохранение и культура.

Ален Берсе возглавит Швейцарскую Конфедерацию уже во второй раз. За его кандидатуру были отданы 140 из 181 действительных голосов. Около 40 бюллетеней были поданы за других политиков. Так, федеральные советницы Виола Амхерд и Карин Келлер-Суттер получили по 16 и 10 голосов соответственно; еще 15 голосов достались другим кандидатам. Кроме того, 46 бюллетеней оказались незаполненными. Любопытно, что Ален Берсе ухудшил свой результат за прошедшие несколько лет: когда он впервые был избран на этот пост, то получил 190 из 210 действительных голосов. Наихудший результат в истории показала Мишлин Кальми-Ре, набрав в 2011 году всего 106 голосов, тогда как самыми популярными кандидатами в президенты оказались Жан-Паскаль Деламура и Ули Маурер, получившие по 201 голосу в 1988 и 2018 годах соответственно.

Вице-президентом избрана министр обороны Виола Амхерд, за которую были поданы 207 из 223 действительных бюллетеней. Ожидается, что она примет бразды правления Конфедерацией в 2024 году.

В год своего президентства Алену Берсе предстоит решить много важных задач. «Обстановка сложная и полная неопределенностей. Кризис здравоохранения продолжается уже несколько лет, на нашем континенте идет война, нас занимает энергетический кризис и покупательная способность», - подчеркнул он, выступая в среду в парламенте.

Очевидно, что работать над преодолением этих проблем нужно сообща. Кто же станет новыми коллегами Алена Берсе в следующем году? Как уже рассказывала Наша Газета, этой осенью сразу два министра – Ули Маурер и Симонетта Соммаруга – объявили об уходе в отставку. Имена их преемников стали известны вчера.

Новым федеральным советником от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) был выбран бернский парламентарий Альберт Решти, которого называли фаворитом с самого начала предвыборной гонки. Он родился в 1967 году в семье фермера из Бернского Оберланда. Получил докторскую степень в области сельскохозяйственной инженерии в Федеральной политехнической школе Цюриха. Женат, имеет двух взрослых детей. В 2011 году попал в Национальный совет, четыре года спустя успешно возглавил избирательную кампанию UDC/SVP, но сам не прошел в Совет кантонов. С 2016 по 2020 годы был президентом партии. Часто выступает в качестве представителя различных ассоциаций. Согласно подсчетам организации Lobbywatch, он имеет 19 мандатов, 16 из которых – оплачиваемые. В качестве федерального советника он откажется от работы по представлению интересов. Его считают готовым идти на компромисс, что не совсем соответствует стилю его партии. Сам он полагает, что с помощью примирительной манеры можно быстрее добиться результатов и убедить людей. Для Альберта Решти важно следовать принципу коллегиальности в Федеральном совете: последовательно отстаивать какое-либо мнение, но после его принятия единодушно его представлять. «Я считаю это преимуществом, потому что таким образом нельзя разделить власть», - отметил он. Напомним, что критики упрекали его предшественника Ули Маурера как раз в нарушении принципа коллегиальности, особенно во время пандемии.

Избрание же члена Социалистической партии Элизабет Бом-Шнайдер на место Симонетты Соммаруги для многих стало сюрпризом, так как политика из кантона Юра считали аутсайдером. Она родилась в 1963 году в Сент-Имье, училась на факультете экономических и социальных наук в Университете Невшателя. Более десяти лет была социальным работником. Ее карьеру определяли такие вопросы, как равные права и баланс между работой и личной жизнью. Так, ее второй ребенок родился в 2000 году, когда она занимала пост президента кантонального парламента. Через три года Элизабет Бом-Шнайдер вошла в правительство кантона Юра и в течение 13 лет занимала должность главы дирекции по образованию. В молодости она даже состояла в Революционной марксистской лиге и не скрывает этого. Ее называют активисткой, которая выступает за более справедливое общество и считает защиту наиболее уязвимых слоев населения и социальную сплоченность своими приоритетами. «На первом месте – общее благо», - такой девиз размещен на ее сайте. Она умеет идти на компромиссы, искать союзы и работать в духе коллегиальности, что отмечают как ее сторонники, так и политические оппоненты. Выступая после своего избрания в парламенте, первая федеральная советница от кантона Юра казалась растроганной, так как до этого, очевидно, трезво оценивала свои шансы и не верила в победу.

Трогательными оказались и прощальные выступления уходящих в отставку министров. Симонетта Соммаруга обратилась к Ули Мауреру с такими словами: «Дорогой Ули, я никогда не думала, что мы уйдем в отставку одновременно, потому что вряд ли можно быть более разными в политическом плане, [чем мы]». По ее словам, несмотря на споры, они боролись вместе, а именно это и делает Швейцарию особенной.