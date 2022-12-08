Перестановки в швейцарском правительстве

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 12. 2022.
Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.|
Hier, à Berne, le président de la Confédération suisse a été élu, ainsi que deux nouveaux conseillers fédéraux qui remplaceront Simonetta Sommaruga et Uli Maurer.
В 2023 год Швейцария вступит с новым президентом и обновленным составом правительства. Напомним, что швейцарский президент, мандат которого ограничен 12 месяцами, ежегодно избирается из семи членов Федерального совета. До конца декабря эту должность занимает министр иностранных дел Иньяцио Кассис, а с 1 января его место займет Ален Берсе, в подчинении которого находится Федеральный департамент внутренних дел, не имеющий в Швейцарии отношения к силовым структурам и включающий социальные сферы, такие как здравоохранение и культура.
Вице-президентом избрана министр обороны Виола Амхерд, за которую были поданы 207 из 223 действительных бюллетеней. Ожидается, что она примет бразды правления Конфедерацией в 2024 году.
В год своего президентства Алену Берсе предстоит решить много важных задач. «Обстановка сложная и полная неопределенностей. Кризис здравоохранения продолжается уже несколько лет, на нашем континенте идет война, нас занимает энергетический кризис и покупательная способность», - подчеркнул он, выступая в среду в парламенте.
Очевидно, что работать над преодолением этих проблем нужно сообща. Кто же станет новыми коллегами Алена Берсе в следующем году? Как уже рассказывала Наша Газета, этой осенью сразу два министра – Ули Маурер и Симонетта Соммаруга – объявили об уходе в отставку. Имена их преемников стали известны вчера.
Новым федеральным советником от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) был выбран бернский парламентарий Альберт Решти, которого называли фаворитом с самого начала предвыборной гонки. Он родился в 1967 году в семье фермера из Бернского Оберланда. Получил докторскую степень в области сельскохозяйственной инженерии в Федеральной политехнической школе Цюриха. Женат, имеет двух взрослых детей. В 2011 году попал в Национальный совет, четыре года спустя успешно возглавил избирательную кампанию UDC/SVP, но сам не прошел в Совет кантонов. С 2016 по 2020 годы был президентом партии. Часто выступает в качестве представителя различных ассоциаций. Согласно подсчетам организации Lobbywatch, он имеет 19 мандатов, 16 из которых – оплачиваемые. В качестве федерального советника он откажется от работы по представлению интересов. Его считают готовым идти на компромисс, что не совсем соответствует стилю его партии. Сам он полагает, что с помощью примирительной манеры можно быстрее добиться результатов и убедить людей. Для Альберта Решти важно следовать принципу коллегиальности в Федеральном совете: последовательно отстаивать какое-либо мнение, но после его принятия единодушно его представлять. «Я считаю это преимуществом, потому что таким образом нельзя разделить власть», - отметил он. Напомним, что критики упрекали его предшественника Ули Маурера как раз в нарушении принципа коллегиальности, особенно во время пандемии.
Избрание же члена Социалистической партии Элизабет Бом-Шнайдер на место Симонетты Соммаруги для многих стало сюрпризом, так как политика из кантона Юра считали аутсайдером. Она родилась в 1963 году в Сент-Имье, училась на факультете экономических и социальных наук в Университете Невшателя. Более десяти лет была социальным работником. Ее карьеру определяли такие вопросы, как равные права и баланс между работой и личной жизнью. Так, ее второй ребенок родился в 2000 году, когда она занимала пост президента кантонального парламента. Через три года Элизабет Бом-Шнайдер вошла в правительство кантона Юра и в течение 13 лет занимала должность главы дирекции по образованию. В молодости она даже состояла в Революционной марксистской лиге и не скрывает этого. Ее называют активисткой, которая выступает за более справедливое общество и считает защиту наиболее уязвимых слоев населения и социальную сплоченность своими приоритетами. «На первом месте – общее благо», - такой девиз размещен на ее сайте. Она умеет идти на компромиссы, искать союзы и работать в духе коллегиальности, что отмечают как ее сторонники, так и политические оппоненты. Выступая после своего избрания в парламенте, первая федеральная советница от кантона Юра казалась растроганной, так как до этого, очевидно, трезво оценивала свои шансы и не верила в победу.
Трогательными оказались и прощальные выступления уходящих в отставку министров. Симонетта Соммаруга обратилась к Ули Мауреру с такими словами: «Дорогой Ули, я никогда не думала, что мы уйдем в отставку одновременно, потому что вряд ли можно быть более разными в политическом плане, [чем мы]». По ее словам, несмотря на споры, они боролись вместе, а именно это и делает Швейцарию особенной.
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