Иньяцио Кассис – новый президент Конфедерации

8 декабря выходец из Тичино Иньяцио Кассис был избран Федеральной ассамблеей 156 голосами из 197 действительных бюллетеней. Это более скромный результат, чем у Ги Пармелена годом ранее (188 из 202), но и далеко не худший. Антирекорд в 2011 году «поставила» Мишлин Кальми-Ре, набравшая 106 голосов. Лидерами по сей день остаются Жан-Паскаль Деламюра и Ули Маурер, за которых в 1988 году и 2018-м соответственно был отдан 201 голос.

Иньяцио Кассис – пятый в истории политик из Тичино, который будет занимать президентское кресло. До него функции главы государства выполнял в 1991-м и 1998-м член Христианско-демократической партии Флавио Котти. В разное время кантон Тичино в правительстве представляли восемь человек. Добавим, что, как правило, следующим президентом становится тот, кто был вице-президентом в предыдущем году. Эту должность при Кассисе-президенте будет занимать Ален Берсе, который, вероятно, станет потом главой государства – в третий раз за свою карьеру.

Вероятно, поэтому газета Le Temps пишет, что член Либерально-радикальной партии Иньяцио Кассис, избранный в Федеральный совет в сентябре 2017 года, «ослаблен и изолирован» в правительстве Швейцарии. В подтверждение этих слов можно вспомнить о том, что он не добился большего успеха с рамочным соглашением, чем его предшественник Дидье Буркхальтер. Те, кто видели интервью с Кассисом, записанные до его вступления в должность главы DFAE/EDA, вспомнят, как легко он держался и как непринужденна была его улыбка. Если сравнить этот образ с тем, что мы видим сегодня, то легко сделать вывод, что последние четыре года его порядком измотали - министр заметно постарел. Сможет ли он в таком состоянии достойно представлять свою страну в 2022 году?

Оставаясь министром иностранных дел и одновременно – впервые за свою карьеру – выполняя обязанности президента, Иньяцио Кассису будет трудно избежать критики, если за этот период он не сумеет наладить переговоры с ЕС. Задача не из легких, поскольку Брюссель все еще не скрывает своего негодования и отказывается обсуждать договор о доступе к рынку ЕС, пока не будет решен вопрос с рамочным соглашением.

Сегодня нельзя сказать, что шестидесятилетний Иньяцио Кассис пользуется всеобщим уважением, поскольку многие депутаты отмечали его склонность избегать прямого ответа, а также то, что его высказывания не всегда легко понять. По результатам опросов населения Кассис получает самую низкую оценку среди членов правительства. Кроме того, незадолго до прекращения переговоров по поводу рамочного соглашения глава МИДа не представил внятных предложений, в том числе касательно возможной реализации этого соглашения.

В довершение всего, на парламентских выборах 2019 года партия Иньяцио Кассиса потеряла часть своего электората, что дает другим партиям – в частности, Партии зеленых – надежду на получение кресла в Федеральном совете. Впрочем, не следует думать, что Кассис проиграл на всех фронтах – проблема в том, что он, по-видимому, не умеет подчеркивать свои достижения. Говоря о последних, необходимо упомянуть внесение большей ясности в сферу швейцарской дипломатии, назначение нескольких женщин на ключевые должности, помощь МИДа швейцарцам, оказавшимся за рубежом в начале пандемии, посредничество в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также организация саммита в Женеве с участием Джо Байдена и Владимира Путина.

Отметим, что в сфере внутренних дел Кассису предстоит, прежде всего, заниматься решением проблем, вызванных санитарным кризисом. Сумеет ли он найти верный тон в 2022 году, чтобы объединить швейцарцев, выбитых из колеи пандемией, сможет ли исправить сложившееся у многих неблагоприятное впечатление и предстать перед населением в выгодном свете?