В обычное время швейцарские политики, включая членов Федерального совета, мало известны не только в остальном мире, но даже в собственной стране, что позволяет им жить нормальной жизнью – ходить по улицам без охраны, кататься на велосипеде, отовариваться в СООР или Migros. Но пандемия все изменила: за неимением других развлечений люди начали больше смотреть телевизор, а политики – чаще на нем мелькать. И не только стали узнаваемыми, но и превратились в мишень лиц, не отличающихся щепетильностью.

Ален Берсе, 14 декабря 2011 года впервые избранный в Федеральный совет, с 1 января 2012-го возглавляющий департамент внутренних дел, а в течение 2018 года служивший, в порядке общей очереди, президентом Швейцарской Конфедерации, прославился больше всех. Дело в том, что поле деятельности вверенного ему департамента значительно шире, чем, например, у российского МВД – он курирует более десятка областей, от здравоохранения и культуры до продовольственной безопасности и социального равенства. А потому Берсе, в качестве именно министра и здравоохранения, и культуры, оказался в последние месяцы в центре всеобщего внимания: каждую неделю мы ждем его прогнозов о том, когда же кончится пандемия и начнется культурная жизнь. Так что теперь его знают все. А где слава, там и слухи. Злые языки говорили, например, что во время второй волны пандемии он завел моду пудрить лысину перед брифингом, вследствие чего матовая голова выглядела очень странно, потому что глаз сразу улавливал неестественность - кожа же должна блестеть! В последнее время, к счастью, перестал.

Но окончательно прославился он не лысиной. Наши читатели уже знают, что его ставшая исторической фраза – «Нужно действовать настолько быстро, насколько это возможно, но настолько медленно, насколько это необходимо» – оказалось настолько популярной, что два жителя Фрибурга решили напечатать ее на футболках и продавать их, а вырученные средства направить в благотворительный фонд Chaîne du Bonheur, оказывающий поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса.

И вот выясняется, что буквально на следующий день после своего переизбрания в Федеральный совет 11 декабря 2019 года, этот успешный 48-летний политик и отец троих детей обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой против человека, пытавшегося его шантажировать. Днем позже этот человек был арестован, а в сентябре 2020 года осужден.

Об этом сообщил в прошлую субботу еженедельник Weltwoche, и информация в тот же день, несмотря на выходной, была подтверждена прокуратурой. Подробностей немного. Так, известно, что шантажистка (выяснилось, что это была женщина) вымогала у министра 100 000 франков в обмен за нераспространение «компрометирующих его документов». Но каких именно – молчок.

Судя по всему, горе-шантажистка быстро осознала свою ошибку. Уже накануне своего ареста 13 декабря прошлого года она отправила Алену Берсе письмо, в котором сообщала, что снимает свое требование и что ее обвинения не соответствуют действительности. Она также вернула политику оригиналы документов, предварительно предъявленных ему по электронной почте. В июне 2020 года она подписала заявление, в котором подтвердила свое согласие на уничтожение всех данных, связанных с этим делом, со всех использованных ею носителей информации.

По этому поводу адвокат министра уточнил в интервью газете NZZ am Sonntag, что на сегодняшний день оригиналы находятся в прокуратуре. Стоит пояснить, что уничтожение данных с компьютера, телефона и т.д. преступницы – совершенно законная и даже распространенная процедура, не имеющая отношения, как подчеркнул представитель прокураторы, к фаворитизму в сторону министра. «В делах, связанных с физическим насилием или наркотиками, конфискуется использованное оружие или наркотические вещества. По тому же принципу уничтожаются и данные, использованные как средство шантажа в данном случае», - разъяснил агентству Keystone-ATS представитель Федеральной полиции.

Несмотря на «задний ход», наказания вымогательнице избежать не удалось: она была признана виновной в попытке шантажа и осуждена условно к двум годам тюремного заключения, плюс к 150 дням общественно-полезных работ или выплате их эквивалента – 4500 франков. Кроме того, ей выставлен штраф на 900 франков, она должна оплатить судебные издержки (2500 франков) и гонорар предоставленного прокуратурой адвоката (7615 франков). Чтобы неповадно было! При этом обе стороны обязались не разглашать суть дела, поскольку оно касается событий восьмилетней давности из личной жизни господина Берсе. Вот поэтому и нет подробностей.

По словам адвоката Алена Берсе, на этот раз цитируемого SonntagsBlick, его клиент перевернул эту страницу и «более озабочен многочисленными угрозами смерти, получаемыми им с начала пандемии коронавируса». Однако вчера вечером стало известно, что, возможно, переворачивать страницу рано: тайна, которой окутано это дело, привлекла внимание и коллег-политиков, и прессы. В результате Орган наблюдения за деятельностью генеральной прокуратуры начал собственное расследование.