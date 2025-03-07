И снова о пенсиях |Les retraites à nouveau à l’ordre du jour

На состоявшемся почти ровно год назад референдуме швейцарский народ «назначил» себе тринадцатую пенсию по старости. В ходе проходящей в эти дни весенней сессии парламентарии решили, как и когда она будет выплачиваться.