Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.03.2025.
Когда швейцарским пенсионерам начнут выплачивать 13-ю пенсию? Почему женщины переходного поколения останутся без части компенсаций? И почему швейцарские пенсионные активы хранятся в американском банке?|
Quand les retraités suisses commenceront-ils à percevoir la 13e rente ? Pourquoi les femmes de la génération de transition se voient-elles privées d’une partie de leur compensation ? Et pourquoi les fonds AVS ont été déposés auprès d’une banque américaine?
На состоявшемся почти ровно год назад референдуме швейцарский народ «назначил» себе тринадцатую пенсию по старости. В ходе проходящей в эти дни весенней сессии парламентарии решили, как и когда она будет выплачиваться.
Le Congrès de Paris et la cage de PasternakLe vernissage d’une très intéressante exposition photographique aura lieu ce soir même à la Galerie Sonia Zannettacci, à Genève, à l'occasion du 90e anniversaire du premier Congrès international des écrivains pour la défense de la culture – un événement d’une portée considérable qui prit place à Paris entre le 21 et le 25 juin 1935.
Куда ведет дверь Белого дома?Последние три дня потрясли мир: отношения между США и Украиной достигли точки кипения, перемирие Украины с Россией оказалось под большим вопросом, а Европе пришлось в рекордные сроки повзрослеть и определиться с позицией.
Парижский конгресс и клетка ПастернакаСегодня в женевской галерее Sonia Zannettacci открывается очень интересная фотовыставка, посвященная 90-летию Первого международного конгресса писателей за защиту культуры в Париже.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
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