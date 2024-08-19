Автор: Заррина Салимова, Берн, 19.08.2024.
Федеральный совет отказался от своих первоначальных планов, предложив новый вариант финансирования дополнительных расходов.|
Le Conseil fédéral a renoncé à son projet initial et a proposé une nouvelle option pour financer les coûts supplémentaires.
На состоявшемся 3 марта референдуме швейцарский народ принял историческое решение, «назначив» себе 13-ю пенсию. 58% избирателей поддержали предложение профсоюзов, несмотря на то, что источники финансирования в тексте инициативы определены не были, а власти неоднократно указывали на неудовлетворительное финансовое состояние фонда социального страхования AVS/AHV, из которого выплачивается первый компонент пенсии в Швейцарии.
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