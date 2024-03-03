Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.03.2024.
Получат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?|
Les retraités suisses recevront-ils une 13e rente? Et l’âge de la retraite sera-t-il relevé?
Выдвинутая профсоюзами инициатива «О 13-й пенсии» получила поддержку большинства населения и кантонов: «за» проголосовали 58,2% избирателей и 15 кантонов. Напомним, что инициатива предусматривает выплату дополнительной пенсии по первой пенсионной ступени AVS/AHV (об уровнях пенсионной системы Швейцарии мы рассказывали здесь).
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