В конце сентября этого года граждане Швейцарии одобрили реформу пенсионной системы, получившей название AVS 21. Напомним, что на голосование были вынесены две предложенные властями меры. Одна из них предлагает обеспечить дополнительное финансирование фонда первой ступени пенсионного страхования AVS/AHV за счет увеличения НДС: пониженная ставка вырастет с 2,5 до 2,6%, а стандартная – с 7,7 до 8,1%. А другая мера касается увеличения пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, что, согласно расчетам властей, позволит сэкономить около 7 млрд франков в течение следующих десяти лет. Результат голосования показал, насколько четко Швейцария разделена на два лагеря: повышение пенсионного возраста для женщин было принято с минимальным перевесом голосов - чуть более 1%.

Теперь стало известно, когда изменения вступят в силу. Ставки НДС могут быть скорректированы только в начале календарного года, чтобы ограничить административную нагрузку на предприятия, а компенсационные фонды и работодатели должны иметь достаточно времени для проведения реформы. Федеральный совет принял во внимание эти обстоятельства и решил, что реформа AVS 21 вступит в силу 1 января 2024 года: с этой даты будут применяться новые ставки НДС, что принесет пенсионному фонду около 1,4 млрд франков в год или 12,4 млрд франков к 2032 году.

Что касается выхода женщин на заслуженный отдых, то пенсионный возраст будет увеличен в четыре этапа, начиная с 1 января 2025 года. Так, родившиеся в 1961 году женщины будут работать на три месяца дольше, родившиеся в 1962-м – на полгода дольше, а родившиеся в 1963-м – на девять месяцев. Первыми женщинами, которым придется работать на год больше, станут те, кто родился в 1964 году. Таким образом, с начала 2028 года пенсионный возраст для всех будет составлять 65 лет.

Чтобы смягчить последствия для женщин, которые сейчас близки к выходу на пенсию, планируется разработать систему компенсаций, которые получат родившиеся в период с 1961 по 1969 годы. Размер дополнительных выплат составит от 12,50 до 160 франков в зависимости от дохода. Реформа также позволит всем работникам более гибко подходить к выходу на пенсию в возрасте от 63 до 70 лет. Постепенный переход будет облегчен возможностью переноса или отсрочки части пенсии. Люди, продолжающие работать после 65 лет, смогут продолжать делать взносы в пенсионный фонд.

Тем временем, Национальный совет отклонил инициативу «Лучшая жизнь на пенсии», выдвинутую профсоюзами и организациями женщин и пенсионеров, предлагавшими выплачивать 13-ю пенсию по аналогии с 13-й зарплатой. Вопрос достойной жизни для пенсионеров действительно важен в Швейцарии. Некоторые швейцарские пары даже решаются на развод накануне пенсии. Как уточняет RTS, по закону от 1948 года, супружеским парам назначается только полторы пенсии AVS/AHV, в то время как не состоящие в браки партнеры получают две полные пенсии, то есть, разведясь, они могут получать до 1200 дополнительных франков ежемесячно. В Швейцарии за последние десять лет среди людей в возрасте 65-69 лет в среднем происходило около 600 разводов в год, но неизвестно, сколько из них связаны с подобными соображениями.

Добавим, что в эти дни парламент обсуждает реформу второго компонента пенсионной системы (LPP/BVG). Речь идет о пересмотре коэффициента конвертации, с помощью которого накопленный капитал конвертируется в годовую пенсию с момента выхода на заслуженный отдых. Реформа предусматривает снижение минимального коэффициента с 6,8% до 6%. Поскольку это приведет к уменьшению пенсий, Федеральный совет предложил компенсационные меры, по поводу которых парламентарии не могут договориться. Предложение Национального совета предполагало, что некоторые люди с невысокими доходами фактически окажутся с более низкой пенсией, а проект Совета кантонов был разработан таким образом, что только половина пенсионеров получала бы надбавку к пенсии в течение переходного периода. Против снижения коэффициента выступают профсоюзы. Наша Газета следит за развитием событий.