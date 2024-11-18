Компонент 3а: ретроактивные взносы и возможное повышение налогов |Pilier 3a: versements rétroactifs et éventuelles augmentations de taxes

Текущий год стал во многом определяющим для швейцарского пенсионного обеспечения. Напомним, что пенсионная система состоит из трех компонентов: базовой пенсии AVS/AHV, призванной гарантировать прожиточный минимум; профессионального страхования LPP/BVG, обязательного для подавляющего большинства работающего населения при достижении определенного уровня зарплаты; а также индивидуальных пенсионных схем (уровни 3а и 3b). В марте швейцарцы поддержали инициативу о 13-й пенсии AVS/AHV, а в сентябре они проголосовали против реформы LPP/BVG. Теперь же изменения грядут в компоненте 3а.