Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.11.2024.
Изменения уже затронули два первых компонента пенсионной системы, теперь настала очередь третьего.|
Les changements ont déjà affecté les deux premiers piliers du système de retraite, c’est maintenant au tour du troisième
Текущий год стал во многом определяющим для швейцарского пенсионного обеспечения. Напомним, что пенсионная система состоит из трех компонентов: базовой пенсии AVS/AHV, призванной гарантировать прожиточный минимум; профессионального страхования LPP/BVG, обязательного для подавляющего большинства работающего населения при достижении определенного уровня зарплаты; а также индивидуальных пенсионных схем (уровни 3а и 3b). В марте швейцарцы поддержали инициативу о 13-й пенсии AVS/AHV, а в сентябре они проголосовали против реформы LPP/BVG. Теперь же изменения грядут в компоненте 3а.
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