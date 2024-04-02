За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 02.04.2024.
Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.|
Le Conseil fédéral a présenté deux options pour le financement de la retraite complémentaire, toutes deux entraînant une augmentation des cotisations salariales.
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