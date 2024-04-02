За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия? |Qui financera la 13e rente?

На историческом референдуме 3 марта 2024 года большинство граждан Швейцарии проголосовали за выплату дополнительной пенсии по первой пенсионной ступени AVS/AHV (об уровнях пенсионной системы Швейцарии мы рассказывали здесь). Авторы инициативы оставили вопрос финансирования открытым, а власти подошли к его решению ожидаемо – предложив переложить это бремя на плечи налогоплательщиков.