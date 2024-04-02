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среда, 3 апреля 2024 года   

За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия? |Qui financera la 13e rente?

Автор: , Берн, .

Фото: Matt Bennett, Unsplash

Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.

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Le Conseil fédéral a présenté deux options pour le financement de la retraite complémentaire, toutes deux entraînant une augmentation des cotisations salariales.

На историческом референдуме 3 марта 2024 года большинство граждан Швейцарии проголосовали за выплату дополнительной пенсии по первой пенсионной ступени AVS/AHV (об уровнях пенсионной системы Швейцарии мы рассказывали здесь). Авторы инициативы оставили вопрос финансирования открытым, а власти подошли к его решению ожидаемо – предложив переложить это бремя на плечи налогоплательщиков.

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