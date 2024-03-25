Большинство наших читателей знает, конечно, что 5 апреля 2022 года решением российского суда правозащитный центр «Мемориал» был ликвидирован. В тот же день прекратил работу его сайт. Но деятельность не прекратилась, она продолжается в рамках новой созданной организации – Центра защиты прав человека «Мемориал».





Международные организации в Женеве Сегодня на территории небольшого по площади франкоязычного кантона на юго-западе Швейцарии располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие. Перейти на страницу досье