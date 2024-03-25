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24.03.2024 - 07:07Помолчим!

Центр защиты прав человека «Мемориал» в Женеве |Le Centre de la défense des droits de l’homme à Genève

Автор: , Женева, .

Зал заседаний Совета по правам человека в Женеве

Сегодня в рамках проходящей в эти дни 55-й сессии Совета по правам человека будут обсуждаться важные для настоящего и будущего России вопросы.

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Aujourd’hui, lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, les questions importantes pour le présent et l’avenir de la Russie seront discutées.  

Большинство наших читателей знает, конечно, что 5 апреля 2022 года решением российского суда правозащитный центр «Мемориал» был ликвидирован. В тот же день прекратил работу его сайт. Но деятельность не прекратилась, она продолжается в рамках новой созданной организации – Центра защиты прав человека «Мемориал».
 

В 2023 году 15 отделений «Мемориала» в Украине, странах Европы, России или России-в-изгнании учредили ассоциацию Международный Мемориал. Швейцарский филиал был зарегистрирован в Женеве, в соответствии со швейцарским законодательством. И вот сегодня член правления Центра и руководитель его программы «Помощь политзаключенным» и Евгения Кара-Мурза, супруга российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, 17 апреля 2023 года приговорённого к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией и признанного «Amnesty International» его узником совести, примут участие в работе 55-й сессии Совета по правам человека (СПЧ).
 
Как бы ни дискредитировала себя в последние годы Организация Объединенный Наций в целом и СПЧ в частности, они остаются высшими международными органами, альтернативы которым пока нет. Поэтому не стоит удивляться, что именно с этой высокой трибуны, как принято говорить, уважаемые правозащитники решили призвать к ответу виновных в смерти Алексея Навального и заручиться поддержкой – не только на словах, но и на деле – международного сообщества в отношении политзаключенных в России и в Беларуси, которых становится все больше.
 
Стоит напомнить, что смерть Алексея Навального не прошла мимо внимания органов ООН. Возможно, не все наши читатели в курсе, что уже 16 февраля 2024 года группа международных экспертов ООН по правам человека опубликовала, в Женеве, коммюнике, в котором призвала Российскую Федерацию «провести незамедлительное расследование сообщений о неожиданной смерти в заключении видного оппозиционного лидера Алексея Навального, отбывающего 19-летний тюремный срок в результате его произвольного ареста в 2021 году и политически мотивированного судебного разбирательства по необоснованным обвинениям в экстремизме».
 
«Сейчас не время просто выражать соболезнования. Время требовать справедливости для Навального и всех остальных политических активистов и правозащитников в Российской Федерации, ставших жертвами действующей в ней репрессивной системы подавления и принуждения к молчанию гражданского общества и любого инакомыслия», - заявили эксперты. Понятно, что эти требования российскому президенту что мертвому припарки. Однако вода камень точит.
 
Завтра, 26 марта, на полях сессии СПЧ пройдет связанное с визитом делегации мероприятие, организованное совместно Чехией, Литвой и США. Оно называется «Политические преследования в России после смерти Алексея Навального и президентских выборов 2024 года: цикл репрессий и безнаказанности». Имя Алексея Навального известно на весь мир, но важно, чтобы съехавшиеся в Женеву дипломаты узнали и о других отважных россиянах, расплачивающихся за свои принципиальные позиции. В центре внимания будут Юрий Дмитриев, Алексее Горинове, Бахроме Хамроеве, Михаиле Кригере, Александре Чернышеве, Олеге Орлове и другие политические активисты.
 
Хочется надеяться, что акция даст конкретные результаты.
 
Международные организации в Женеве

Сегодня на территории небольшого по площади франкоязычного кантона на юго-западе Швейцарии располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие.

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международные организации в Женеве
политические заключенные в России
центр Мемориал
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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