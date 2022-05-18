Официальное определение жанра картины канадского режиссера Дэниэла Роэра – «биографический документальный фильм с элементами триллера». Насчет триллера мы бы воздержались, поскольку от него недалеко и до фэнтези, а фильм-то – о нашей с вами действительности, по крайней мере, о важной части ее.

Премьера ленты состоялась на национальном американском фестивале независимого кино «Сандэнс» 25 января 2022 года, почти ровно через год после возращения Алексея Навального в Россию и его ареста – она стала фаворитом и получила приз зрительских симпатий. С тех пор в ленту были внесены небольшие, но необходимые дополнения. Титры в конце фильма сообщают, в частности, о том, что 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима – уточним, что приговор вынесен в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и с частями 1,2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду). Война с Украиной несколько заслонила это событие, не привлекшее к себе внимания, которое можно было ожидать. 24 апреля 2022 года лента вышла на телеканале CNN и стриминговой платформе CNN+, и именно в этом, дополненном варианте будет представлена теперь швейцарским зрителям.

Об Алексее Навальном Наша Газета прицельно писала лишь однажды, в прошлом году, когда по Швейцарии прокатилась волна демонстраций в его поддержку – рекордное число реакций наших читателей на выложенные фотографии отразило тогда весь спектр мнений о герое дня: от «молодец» и «герой» до «клоун».

Недавно мы вновь упоминали его, как одного из героев книги Жиля Зильберштейна «Путешествия в авторитарную Россию». И вот появился новый информационный повод.

Фильм Дэниэла Роэра, который мы уже успели посмотреть, охватывает события в период с лета 2020-го по январь 2021 года: инцидент на борту самолета, летевшего в Москву; вынужденное лечение в Омске; транспортировка в берлинскую клинику Шарите по личному приглашению Ангелы Меркель; возвращение в Россию и немедленное задержание прямо в аэропорту…

Можно предположить, что у иностранного зрителя фильм встретит более живой отклик, чем у русскоязычного – просто потому, что мы больше «в материале». Однако и те, кто следил за «делом Навального» – как с сочувствием, так и с сарказмом, – наверняка узнают для себя что-то новое.

Интересно увидеть Алексея Навального вблизи, послушать, как он общается с женой и детьми: рассказ его дочери Дарьи о том, что отец не смог присутствовать на ее выпускном вечере – один из самых трогательных, на наш взгляд, моментов фильма. Интересно познакомиться поближе с болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым, взявшемся помогать Навальному, и с другими членами его команды. Интересно, наконец, почти поучаствовать в проводимом ими розыске отравителей Алексея.

Одним из достоинств картины мы считаем то, что Алексей Навальный не представлен в ней «белым и пушистым», а потому можно предположить, что после просмотра ее многие зрители не поменяют двойственного отношения к этому, безусловно, неординарному и неоднозначному человеку, которого одни воспринимают, как некий сплав декабриста с Дон Кихотом, а другие – как крайне амбициозного и тщеславного выскочку, неспособного разумно оценить собственные силы. Увы, он оказался неспособен оценить и пределы, до которых готова дойти власть ради его устранения.

Bсё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей. Кто-то, уже зная сегодня дальнейшее развитие событий, вероятно, хмыкнет, слушая, как, в январе 2021 года, Навальный сообщает, что вернется в Москву «рейсом победы». Кого-то покоробит его реакция на вопрос об участии националистов в «Русском марше» 2011 года – нас, например, точно не убедил довольно легкомысленный аргумент, сведенный к тому, что они тоже граждане России и их очень много. Кто-то – найдутся и такие! – обидится за сотрудников ФСБ, выставленных настоящими лохами, и за президента Путина, упорно отказывающегося произнести фамилию «Навальный». Кого-то точно будут раздражать постоянные шуточки и прикалывания Алексея Навального, его тик-токи и самолюбование вместо четко сформулированной политической программы – как-то не вяжется все это с серьезностью основного вопроса. А вопрос этот – в характеристике, данной фильму его автором Дэниэлом Роэром: «история одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Можно до бесконечности гадать о том, до конца ли понимал Алексей Навальный, что шансов остаться на свободе в России у него не было. О том, рассчитывал ли он всерьез, что народные массы за ним пойдут, и если да, то куда именно – громить дворец Владимира Путина? Если рассчитывал, то можно ли воспринимать как серьезного политика человека столь наивного? И как совместить эту кажущуюся наивность со словами, звучащими в начале ленты: «Он (Роэр) снимает для фильма, который он выпустит, когда меня грохнут?» Фильм выходит, его герой жив.

Несмотря на все, что может не нравиться нам в Навальном, невозможно не восхищаться его смелостью – граничащей как с бесшабашностью, так и с фатализмом. Потому что пока мы смотрим на него, похрустывая попкорном, он сидит в тюрьме. В какой-то мере, за каждого из нас.

На восприятие фильма Дэниэла Роэра не может не повлиять тот факт, что съемки его проходили до нападения России на Украину, а прокат начинается в разгар войны. Именно поэтому так мощно, пророчески звучит призыв Навального «Не сдавайтесь!» и его слова о том, что «мы – огромная сила», а «всё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей».

PS В пятницу, 20 мая наши швейцарские коллеги будут обсуждать фильм «Навальный» в выпуске новостей в 19.30 на канале RTS. Предлагаем вам не откладывая посмотреть фильм, чтобы сравнить их впечатления с собственными.