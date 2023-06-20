Новость об этом событии несколько опередила само событие: уже накануне прошедшего в Берне 17 июня учредительного собрания возглавивший подготовительный комитет швейцарский славист, почетный профессор Лозаннского университета Патрик Серио рассказал об этом в передаче La Matinale на радиостанции RTS, а в Le Temps был опубликован текст Декларации, в который затем были внесены некоторые изменения, порой принципиальные.

Наша Газета рассказывала о принятом 27 декабря 2021 года Верховным судом Российской Федерации решении о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», признанного в России НКО-иноагентом, а с ним и Правозащитного центра. Решение это «упало» через месяц после того, как коллектив авторов Международного Мемориала был удостоен Литературной премии Яна Михальского за 2021 год за книгу «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах», о чем мы также подробно рассказали и предложили вашему вниманию интервью с писательницей Людмилой Улицкой, входившей в жюри премии.

«Швейцарские связи» получили продолжение: 16 мая 2023 года в Женеве была зарегистрирована неправительственная организация «Международный Мемориал», влившаяся таким образом в семью многочисленных правительственных и неправительственных организаций, «прописанных» в городе, где расположена европейская штаб-квартира ООН. Добро пожаловать! Главная задача головного офиса Мемориала состоит в координации национальных филиалов организации, а потому совершенно логично, что и в Швейцарии теперь появился такой филиал.

На встречу в Берне собралось человек сорок, в основном представители академических кругов: слависты и историки, работающие в университетах Базеля, Берна, Цюриха, Лозанны, Фрибурга, Женевы, Люцерна, а также несколько журналистов. При всех различиях было ясно одно – этих людей объединяет неравнодушие к сохранению памяти, к восстановлению исторической правды, к будущему России, Украины и всего постсоветского пространства. В качестве почетных гостей были приглашены исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова и не нуждающийся в представлении нашим читателям писатель Михаил Шишкин, последнюю книгу которого мы представляли совсем недавно.

Общались на французском и немецком, слышалась и русская речь, синхронный перевод дебатов блестяще обеспечила Карин Вогт. Встреча состояла из двух частей. Во время первой, посвященной организационным вопросам, активно обсуждался устав новой организации и вносились уточнения в текст уже упоминавшейся Декларации. Важно отметить, что обсуждение не свелось к формальным вопросам, а отразило вполне понятные смятение и растерянность в умах тех, кто посвятил свою профессиональную жизнь изучению нашей бывшей общей огромной страны, и кому не безразлична участь этой «шестой части суши». Спорили, в частности, о том, выделять ли особо не демократические методы правления, практикуемые в России и Беларуси, или добавить к ним Казахстан и Азербайджан, а то и весь «бывший СССР»? Остановились на последнем варианте. Не менее интересной была дискуссия о различиях между тоталитарным и авторитарным режимами – напоминаем, в зале собрались серьезные люди.

Мы не могли не порадоваться тому, что, единодушно осудив развязанную Россией войну против Украины, присутствующие также единодушно решили выразить свою поддержку не только украинскому народу, но и российским оппозиционерам – как тем, кто смог покинуть страну, так и тем, кто вынужден в ней оставаться. Профессор Патрик Серио особо подчеркнул свое неприятие отторжения русской культуры и призвал к более глубокому изучению российской истории и литературы для лучшего понимания истоков сегодняшней беды: наши постоянные читатели знаю, что такая позиция полностью совпадает с позицией Нашей Газеты.

Во время небольшой паузы – надо же было дать передохнуть переводчице и пообщаться участникам! – редактор Нашей Газеты побеседовала с Еленой Жемковой, специально приехавшей из Берлина, где она сейчас живет и работает, в Берн для участие в этой встрече, которую она назвала «проявлением не так уж часто встречающейся и особой формы солидарности». «Происходящее сегодня затронуло всех людей постсоветского пространства, а потому такая солидарность всем нам очень важна. Конечно, всем нормальным людям важна победа Украины. Но не все понимают, что поддержка тех, кто не согласен с тем, что происходит, с режимом Путина – это тоже часть дороги к победе. Я понимаю травмированность людей, у которых отняли жизни родных и близких, разрушили дома, но думаю, что правильно и высказывать собственную позицию, которую я только что сформулировала, - сказала она. – Создание швейцарского Мемориала для меня – шаг на этом пути к победе. Я отдала столько лет жизни Мемориалу потому, что это очень конкретная, практическая организация. Смысл нашей работы в том, что мы хотим сохранить память, сохранить сегодняшнее достоинство человека, нам кажется важным не дать забыть ни одну судьбу. И мне очень приятно, что в Швейцарии находятся люди, которые, как и мы, говорят – мы готовы! Надеюсь, что будущая совместная работа примет самые разные и всегда конкретные формы».

Елена Жемкова напомнила о давнем опыте работы со Швейцарией. Одна из самых первых серьезных выставок Международного Мемориала, посвященная зекам, прошла в женевском Этнографическом музее , в 2017 году признанном лучшем музеем Европы. Та выставка состоялась еще в 2004 году, то есть до рождения Нашей Газеты, но о ней вспоминала на наших страницах исследовательница Женевьева Пирон . По воле судьбе, последняя выставка – «Материал», посвященная женщинам в Гулаге – также была организована при поддержке швейцарского правительства, представленного посольством Швейцарии в Москве. «Эта выставка была открыта 5 октября 2021 года и должна была длиться полтора года, была подготовлена большая программа сопровождавших ее мероприятий. Выставка была очень важной, ведь, обладая огромным архивным материалом, мы долго думали о том, как подступить к этой теме, не опустившись до банальностей, до приукрашиваний – не секрет, что, даже пережив самые трагические ситуации, люди часто сохраняют лишь самое светлое из них, в результате чего лагерь перестает казаться таким уж ужасным. Нужно было найти одновременно тактичный и глубокий подход и, мне кажется, нам это удалось, а потому очень жаль, что выставка продержалась всего несколько месяцев», - поделилась она, высокого оценив профессиональную подготовку учредительного собрания швейцарского Мемориала и активность его участников.

Как только закончился перерыв, она рассказала об этом, по-русски, и остальным участникам встречи, начав с того, какой огромной честью, но при этом и огромной ответственностью стало получение Международным Мемориалом Нобелевской премии мира. А тот факт, что премия эту он поделил с правозащитными организациями Беларуси Украины, она назвала «непростым решением» Нобелевского комитета, но свидетельством того, что «нормальные люди из этих стран могут работать вместе».

Елена Борисовна объяснила, как может существовать ситуация, при которой Международный Мемориал в России формально ликвидирован, то есть по формальным причинам устранено юридическое лицо, но деятельность его не запрещена, хотя тождественность этих понятий активно внедряют в сознание российских граждан. Но в России возможны любые парадоксы, благодаря чему российский Мемориал может продолжать сообщать о своей деятельности через Телеграм-канал, проводить экскурсии и вообще продолжать работать.

Поделилась она и тем, что, в то время как отделения Мемориала в Донецке и Мариуполе по понятным причинам прекратили свою деятельность, коллеги в Николаеве, Одессе и Харькове еще держаться. «Большим достижением» назвала Елена Жемкова тот факт, что у зарегистрированного теперь в Женеве Международного Мемориала три сопредседателя – из России, Украины и Италии, подчеркнув, что это дает надежду на лучшее будущее.

Завершило встречу выступление Михаила Шишкина, зачитавшего подготовленный им на немецком языке текст, опубликованный вчера, с некоторыми изменениями, в газете NZZ. Наших читателей, знакомых с недавними публицистическими сочинениями известного писателя, вряд ли удивит его содержание, а вот для многих швейцарцев оно, возможно, стало откровением.

Четко, жестко и красноречиво писатель рассуждал о сути понятия «историческая правда» и задавал вопрос о том, что же такое преподавание истории: вопрос веры? Наука? Или просто инструмент политики? Признавшись, что вырос в стране с «меняющимся прошлым», он привел в пример Сталина, считавшегося то «главным гением всех времен и народов», то тираном, превратившим страну в Гулаг и уничтожившим миллионы ее жителей. «Сегодня он превратился в "эффективного менеджера", - заявил писатель, добавив, что фальсификация истории [в России] маскируется под борьбу с фальсификацией истории».

Напомнив известную сентенцию о том, что историю пишут и переписывают победители, Михаил Шишкин настаивал на том, что прошлое пишут и переписывают люди, и что необходимо мужество для того, что противостоять «правде победителей». Можно не сомневаться, что собравшихся в Берне заставили призадуматься слова Михаила Шишкина о том, в основе фальсификации истории лежит любовь в родине. «Патриотические чувства наполняют чернильницы историков, стремящихся сфабриковать славное прошлое», заявил он, добавив: «Изобретаются враги: нации и государства, рассматриваемые как конкуренты, изображаются в виде карикатурных скрытых и агрессивных злодеев, в то время как собственный народ награждается всеми возможными добродетелями».

Досталось и швейцарцам. Напомним, что встреча в Берне проходила через день после видеообращения президента Зеленского к швейцарскому парламенту, и все собравшиеся на нее осудили поведение депутатов от Народной партии Швейцарии, демонстративно покинувших зал. Затронув актуальную и больную тему швейцарского нейтралитета, который, по мнению Михаила Шишкина, «рифмуется с национальным эгоизмом», и задав сакраментальный вопрос: «Не пора ли лишить святости эту священную швейцарскую корову?», писатель дал ход новой эмоциональной дискуссии. Точку в ней поставил Патрик Серио, подчеркнув, что «оригинальность нашей работы заключается в изучении и передачи информации», а не в политических разборках.

Если конкретно, то на первых порах учредители ассоциации планируют организацию выступлений отдельных специалистов и круглых столов, распространение разъяснительной литературы, работу с представителями политических кругов и общественности, которые часто не слышат и не хотят слышать мнение историков.

Наша Газета предложила выступить в роли медиа-партнера швейцарского Мемориала, и это предложение было с благодарностью принято, так что мы будем информировать вас о планируемых ассоциацией мероприятиях. Ознакомиться с текстами Устава и декларации, а также изъявить желание о вступлении в ассоциацию можно на ее сайте.