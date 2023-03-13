Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

12 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

Приз за лучший документальный фильм достался ленте «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра. Свою награду он посвятил российскому оппозиционеру и всем политическим заключенным по всему миру.

На восприятие картины не может не повлиять тот факт, что ее съемки проходили до нападения России на Украину, а прокат начался в разгар войны. Именно поэтому так мощно, пророчески звучит призыв Навального «Не сдавайтесь!» и его слова о том, что «мы – огромная сила», а «всё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей».

Предлагаем вам ознакомиться с нашим отзывом на ленту «Навальный».