Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

12 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
Приз за лучший документальный фильм достался ленте «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра. Свою награду он посвятил российскому оппозиционеру и всем политическим заключенным по всему миру.
На восприятие картины не может не повлиять тот факт, что ее съемки проходили до нападения России на Украину, а прокат начался в разгар войны. Именно поэтому так мощно, пророчески звучит призыв Навального «Не сдавайтесь!» и его слова о том, что «мы – огромная сила», а «всё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей».
Предлагаем вам ознакомиться с нашим отзывом на ленту «Навальный».
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?
Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концертеВеликолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.
Как война расколола наукуПоследствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.