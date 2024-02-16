Умер Алексей Навальный

Приблизительно час назад управление ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило, что заключенный политик, отбывавший 19-летний срок за организацию «экстремистского сообщества», умер 16 февраля в исправительной колонии № 3

«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН.

Согласно некоторым источникам, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. 14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Что такое ШИЗО, жители Женевы смогли увидеть собственными глазами на площади Наций. Воображение дорисует это помещение в колонии «Полярный волк», что в поселке Харп в 60 километрах севернее полярного круга.

Полтора года назад, рассказывая вам о фильме «Навальный», получившем потом Оскара, мы писали: «Несмотря на все, что может не нравиться в Навальном, невозможно не восхищаться его смелостью – граничащей как с бесшабашностью, так и с фатализмом. Потому что пока мы смотрим на него, похрустывая попкорном, он сидит в тюрьме. В какой-то мере, за каждого из нас.»

Теперь он отдал за каждого из нас свою жизнь. Алексею Навальному было 47 лет. Его смерть была, увы, предсказуема - стервятники редко выпускают жертву из своих когтей. Оценит ли русский народ эту принесенную ради него жертву?

16 февраля в 17 ч. срочно согласованные митинги пройдут на Place des Nations в Женеве и на Europaplatz в Цюрихе. Еще один митинг пройдет 17 февраля в Берне: unterer Weisenhausplatz, с 13.00 до 14.15. Если вам не все равно, приходите! Наш фоторепортаж можно посмотреть здесь.