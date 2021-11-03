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среда, 3 ноября 2021 года   

Будущее иностранных студентов в Швейцарии|L’avenir des étudiants étrangers en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 11. 2021.

Беззаботные студенты Бернского университета. Фото: Nashagazeta.ch

Федеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.

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Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi visant à créer les conditions pour permettre aux ressortissants d’État tiers qui ont obtenu un master ou un doctorat d’une haute école suisse dans un domaine souffrant d’une pénurie de personnel qualifié de rester en Suisse sans formalités excessives pour y exercer une activité lucrative. 

Швейцария известна своей строгой миграционной политикой – получить разрешение на проживание и работу в этой стране не так и просто, особенно для выходцев из третьих стран, то есть государств, не являющимися членами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Однако, возможно, в будущем некоторых иностранных выпускников швейцарских вузов ожидают значительные послабления.

В конце октября Федеральный совет вынес для консультаций законопроект, направленный на создание условий, позволяющих студентам из третьих стран после получения диплома работать в Конфедерации. Речь идет, впрочем, далеко не обо всех выпускниках, а лишь о тех, кто получил степень магистра или доктора швейцарского университета и планирует работать в сфере, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. Для этой категории граждан планируется сделать одно важное исключение: предлагаемая законодательная поправка предусматривает отступление от максимального годового количества видов на жительство, то есть квот. По предварительным оценкам, закон будет затрагивать от 200 до 300 выпускников ежегодно. Процедура консультаций по этому вопросу продлится до 10 февраля 2022 года.

Как отметил в комментарии порталу Heidi.news демограф и профессор Женевского университета Филипп Ваннер, подобное нововведение лишь исправит сложившуюся ненормальную практику: не очень логично обучать в Швейцарии высококвалифицированных специалистов, которые после получения диплома часто уезжают из-за бюрократических преград.

Законопроект был разработан в ответ на парламентскую инициативу, исходившую от национального советника Марселя Доблера, который в 2017 году предложил исключить некоторых выпускников из системы квот. По мнению депутата, если Швейцария оплачивает дорогостоящее обучение специалистов, то они должны иметь возможность работать здесь по окончании обучения. Парламент поддержал эту инициативу, раскритиковав тот факт, что специалисты из третьих стран, окончившие швейцарские университеты, вынуждены покидать страну, так как не могут быть трудоустроены из-за квот. Некоторые швейцарские СМИ констатируют, что за последнее время ни одно политическое предложение по ослаблению иммиграционных ограничений не проходило через обе палаты парламента так гладко, как инициатива Доблера.

Напомним, что в отличие от граждан стран ЕС/ЕАСТ, которые пользуются преимуществами свободного передвижения лиц, граждане третьих стран подчиняются довольно рестриктивному Закону об иностранцах и сталкиваются с бюрократическими препонами при поиске работы. Так, в настоящее время иностранные выпускники швейцарских университетов после завершения обучения могут подать документы на получение вида на жительство на срок не более шести месяцев с целью поиска работы (статья 21, пункт 3 Федерального закона от 16 декабря 2005 года об иностранцах и интеграции LEI). Полугодичный срок пребывания отсчитывается с даты сдачи экзамена, а не с даты истечения срока действия последнего полученного разрешения на пребывание. Если же квота будет исчерпана или выпускник не найдет работодателя, который сможет получить для него разрешение на работу, то ему придется покинуть Швейцарию. Более того, во время обучения этим студентам разрешено работать не более 15 часов в неделю. Как подчеркивают власти, это делается для того, чтобы не допустить неоправданного затягивания сроков обучения.

 

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