Поговорка «от сессии до сессии живут студенты весело» мало применима к тем, кто учится в швейцарских университетах. Явка на занятия в большинстве заведений обязательна, и просто отмолчаться на семинарах не получится, так как активное участие учитывается при выставлении итоговой отметки. Сколько же стоит швейцарский студенческий билет? Специалисты платформы по сравнению цен Comparis проанализировали размер семестровой платы в университетах Конфедерации и пришли к нескольким интересным выводам.

Прежде всего, размер сборов сильно отличается в зависимости от кантона. Так, расходы на обучение в университете Италоязычной Швейцарии составляют две тысячи франков, что более чем в четыре раза выше, чем в университетах Невшателя (425 франков) или Женевы (435 франков).

Удивительно, но прямой связи между платой за обучение и академической репутацией учебного заведения не существует. Самые дорогие университеты не обязательно находятся на вершине рейтинга. Так, университет Тичино, учиться в котором стоит намного дороже, чем в других швейцарских вузах, находится лишь на 273-м месте в мировом рейтинге, публикуемом компанией Quacquarelli Symonds (QS). А, например, цюрихский Политех (ETHZ), который занимает восьмое место в мире и первое в континентальной Европе, взимает со студентов всего 730 франков в семестр. Такую же сумму платят студенты Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL), которая расположилась в рейтинге QS на 14-м месте в мире.

Любопытно, что некоторые учебные заведения выставляют разные цены для швейцарских и иностранных студентов: молодые люди из-за рубежа вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники. Учеба в университете Санкт-Галлена обойдется иностранным студентам-бакалаврам в 2,5 раза больше, чем швейцарцам: 3129 франков по сравнению с 1229 франками. А за обучение в университете Италоязычной Швейцарии иностранцам придется выложить четыре тысячи франков в семестр. ETHZ, EPFL, университеты Женевы, Лозанны и Базеля, а также некоторые другие вузы не взимают никаких дополнительных сборов с иностранных студентов.

Наибольшая разница в оплате обучения для иностранцев и швейцарцев наблюдается в педагогических вузах. В частности, в Вале студенты из-за рубежа платят 6 500 франков в семестр, а их швейцарские одногруппники – всего 500 франков, то есть в 13 раз меньше.

В чем причина такого неравного отношения? По словам эксперта Comparis по взносам и сборам Лео Хуга, высшие школы получают отчисления от кантонов, в которых проживают студенты. В случае с иностранными студентами эти деньги не выплачиваются, а недостающие отчисления иногда полностью входят в оплату семестр. Что касается некоторых педагогических университетов, то эксперт, впрочем, сомневается, что к иностранным студентам там не относятся как «к дойным коровам». Напомним, что иностранный выпускник швейцарского вуза может подать документы на получение разрешения на полугодичное пребывание с целью поиска работы, если сфера его деятельности представляет научный или экономический интерес ( статья 21 пункт 3 Закона об иностранцах и интеграции).

Добавим, что в исследование Comparis не вошли частные университеты, плата за обучение в которых может достигать нескольких тысяч франков в семестр. Дополнительные сборы, которые также могут быть обязательными в зависимости от университета и факультета, не включены в сравнение, впрочем, речь не идет о крупных суммах. В целом, обучение в крупных «кантональных» швейцарских университетах является доступным, чего не скажешь о стоимости жизни в стране. Минимальные траты, включающие медицинскую страховку, оплату комнаты и питания, могут обойтись в полторы-две тысячи франков в месяц.