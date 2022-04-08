Все вы знаете, конечно, что Швейцария попала в составленный правительством Российской Федерации список «недружественных стран» после того, как последовала за Европейским Союзом в принятии уже нескольких пакетов санкций против России, отказавшись таким образом от традиционного принципа нейтральности. В то время как одни – например, члены Народной партии Швейцарии (НПШ) – ругают за это Федеральный совет как за ущемление национальных интересов, другие считают принятые меры недостаточными, а их применение – плохо скоординированным и непрофессиональным. Эту вторую группу возглавляет Социалистическая партия. Какие конкретно претензии предъявляются? В основном, те же, что и во время пандемии коронавируса, которая теперь кажется далеким прошлым – отсутствие четкой позиции и координации действий.

Четыре недели спустя после объявленного 28 февраля Федеральным советом решения присоединиться к европейским санкциям кантоны так и не получили четких инструкций насчет того, какую информацию и в какую инстанцию они должны предоставлять. Об этом заявил, в частности, министр финансов Цуга Хайнц Таннлер, а уж ему точно было, над чем работать, учитывая любовь обеспеченных россиян к этому кантону.

Наши постоянные читатели помнят, что еще в 2015 году Швейцария присоединилась к автоматическому обмену информацией – Наша Газета подробно разъясняла этот вопрос в 2016 году, а в последний раз возвращалась к нему в 2019-м.

Нет сомнения, что сделала это страна не по собственной инициативе. «Швейцария всегда стремилась ограничиться необходимым минимумом и никогда не находила в себе силы самостоятельно навести порядок, - напомнил на страницах газеты Le Temps видный деятель Социалистической партии Рудольф Страм, экономист по образованию, политический комментатор и со-автор Симонетты Соммаруги по плану модернизации Швейцарии. – В 1972 году администрация президента Ричарда Никсона первой начала оказывать давление для заключения договора об обмене юридической информацией в случае утечки капиталов организованной преступности. Потом, в 1990-х, был скандал вокруг «ничейных счетов». В итоге, под давлением ОБСЕ Швейцария отказалась от банковской тайны».

Заметим объективности ради, что президент Никсон вряд ли может служить примером по части финансовой прозрачности, но историю не перепишешь. «Мы всегда отличались культурой привлечения олигархов. Если ты не беженец, а богатый иностранец, то можешь легко получить вид на жительство в Швейцарии, - продолжает Рудольф Страм. – Благодаря системе паушального налогообложения кантоны – прежде всего, Цуг, Во, Женева, Обвальден и Нидвальден – привлекли на свою территорию олигархов, причем не только российских, но и украинских и казахских». Обо всем этом Наша Газета уже не раз писала, как и о том, что еще до войны с Украиной в виде на жительство было отказано, например, Роману Абрамовичу.

Буквально на следующий день после ежегодной пресс-конференции управления по надзору за финансовыми рынками FINMA, главной темой которой стал украинский кризис, г-н Страм назвал «эвфемизмом» сумму в 150 или 200 млрд, изначально озвученную Ассоциацией швейцарских банков как совокупность российских денег в Швейцарии, добавив, что санкции применяются неэффективно, причем «возможно, намеренно». «Мы не знаем даже, кто отвечает за применение санкций», - заявил он, добавив, что Швейцария должна в обязательном порядке присоединиться к международной рабочей группе для разбирательства всех финансовых комбинаций.

Еще за несколько дней до формальной подачи Социалистической партией иска против федерального департамента экономики, который возглавляет Ги Пармелен, швейцарский кинорежиссер Самир опубликовал в своем аккаунте в Твиттере открытое письмо представителей швейцарской общественности к властям страны, под которым поставили свои подписи многие уважаемые люди, включая известных нашим читателям писателей Шарля Левински, Франца Холера и Лукаса Берфуса и фотографа Нильса Аккерманна.

Признавая щедрость, проявленную Швейцарией и швейцарцами по отношению к Украине и беженцам из нее, а также необходимость принятых против России санкций, авторы письма требуют не останавливаться на достигнутом. «Мы считаем, что Швейцария совершает ошибку, осторожничая в применения санкций против близких к Кремлю олигархов. В очередной раз наши политики, кажется, ставят на первое место экономические интересы. При этом очевидно, что на Швейцарии, как на важной финансовой площадке лежит особая ответственность за отказ от финансирования этой ужасной войны со своей территории. Каждый день, проведенный без активного противостояния режиму, оборачивается потерей новых жизней», говорится в письме. Сформулировав свой главный призыв, «Прекратите отводить глаза!», подписанты требуют от швейцарского правительства «не допустить очередного превращения страны в пособницу преступлений и не предоставлять «тихую гавань» плохим людям и кровавым деньгам». Среди конкретных мер называются создание уже упомянутой выше рабочей группы для прояснения финансовых схем; принятие мер для прекращения транзита российского сырья через территорию Швейцарии и скорейшее достижение независимости страны от российских нефти и газа.

Наш второй сегодняшний материал подтверждает, что журналисты оказываются порой эффективнее "компотентных органов" в деле выявления тех, кому место в санкционном списке.

Вчера Генеральная ассамблея ООН приняла решение о выводе России из Совета по правам человека - "за" проголосовали 93 страны, "против" - 24 и 58 воздержались.