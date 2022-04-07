FINMA – это федеральный орган, который осуществляет функцию контроля за швейцарскими банками и страховыми компаниями. Задачей «финансового жандарма» является защита физических лиц и системы. FINMA, например, следит за тем, предоставляют ли банки клиентам достаточно информации о рисках инвестиционных фондов и других продуктов и ведут ли себя корректно страховые компании по отношению к клиентам, когда продают им, например, страховку автомобиля или жизни. FINMA также играет важную роль в мониторинге финансовой стабильности и проверяет то, имеют ли банки буферный капитал, чтобы пережить кризис, и откладывают ли страховые компании достаточно средств для покрытия своих рисков. Организация непосредственно контролирует финансовые субъекты и может проводить инспекции на местах, например, в офисах банков. Если у FINMA есть признаки конкретных неправомерных действий в поднадзорных компаниях, то организация может обратиться в уголовные органы или сама принять меры, например, наложить профессиональный запрет, конфисковать прибыль, полученную преступным путем, или даже ликвидировать банк. Полномочия FINMA ограничены надзорным законодательством: этот орган, в частности, не может налагать штрафы, но может участвовать в разработке правил для финансового сектора.

В условиях нынешнего кризиса в адрес Швейцарии все чаще звучат призывы ужесточить экономические санкции в отношении приближенных российского президента. Так, выступая по видеосвязи в понедельник в Цюрихском университете, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что некоторые швейцарские банки пытаются обойти санкции. Директор FINMA Урбан Анжерн отреагировал на эти слова и в ходе прошедшей во вторник пресс-конференции подробно рассказал о том, как организация справляется с последствиями кризиса. По его словам, отрасль должна вести свою деятельность безукоризненно, а значит, в строгом соответствии с санкциями. «На данный момент у нас нет никаких признаков того, что это не так. Наоборот, банки очень серьезно относятся к теме санкций. Работа с санкциями не является чем-то новым, но объем и сложность значительно возросли», - добавил он. В дополнение к санкциям применяются также обычные обязательства по должной осмотрительности в борьбе с отмыванием денег, особенно в случае ведения бизнеса с политически значимыми лицами.

Урбан Анжерн также признал, что может возникнуть правовая неопределенность в отношении обращения с соответствующими клиентами (о чем Наша Газета уже упоминала). Так, FINMA и государственный секретариат по экономике SECO получают множество вопросов от своих поднадзорных организаций о том, какие банковские операции по-прежнему разрешены и как нужно интерпретировать санкции.

В целом, по оценкам FINMA, война не представляет общего риска для швейцарского финансового рынка, но несет ряд рисков для некоторых учреждений. «Согласно информации на настоящий момент, я могу сказать, что деловые отношения швейцарских финансовых институтов с Россией не являются незначительными, но остаются довольно скромными по сравнению с основными целевыми рынками. Конечно, есть несколько конкретных учреждений, которые в большей степени подвержены влиянию. Но риски, связанные с первичными эффектами, остаются управляемыми для нашего финансового центра. Мы продолжаем следить за ситуацией, в частности, чтобы определить, оказывает ли война другие косвенные воздействия на финансовые рынки. Прежде всего, мы надеемся и ожидаем, что конфликт будет разрешен как можно быстрее», - заявил Урбан Анжерн.

В центре внимания надзорного органа находятся финансовые риски, такие как кредиты российским дебиторам или прямые инвестиции в российские ценные бумаги. Кроме того, операции с деривативами или ломбардными кредитами с российскими контрагентами, потенциально подверженными санкциям, могут быть проблематичными. Есть опасность того, что из этих сделок нельзя будет выйти, и маржа не может быть обменена. Торговля сырьем с российскими контрагентами или торговля российскими товарами потенциально может привести к убыткам.

Существуют также операционные риски, обусловленные войной в Украине, наиболее важными из которых являются участившиеся кибератаки. С момента введения обязанности заявлять о кибератаках в мае 2020 года ведомство получило около сотни сообщений, причем примерно половина из них касалась банков. Большинство кибернападений – это DDOS-атаки, которые заваливают компьютерную систему жертвы многочисленными запросами. На данный момент нет никаких признаков того, что атаки носят систематический или крупномасштабный характер, однако финансовые учреждения должны быть более бдительными, поскольку ситуация может быстро ухудшиться.

Другим ключевым вопросом пресс-конференции FINMA стали проблемы, связанные с ипотечным рынком. По оценкам организации, существует явная тенденция к «перегреву» рынка жилой недвижимости. Так, за последние 20 лет цены на дома и квартиры росли быстрее, чем потребительские цены, зарплаты или ВВП, причем эта тенденция усилилась после пандемии. В случае серьезного кризиса в сфере недвижимости банки и страховые компании столкнутся с тем, что их капитал упадет ниже установленных законом требований, что вынудит их провести рекапитализацию. По словам Урбана Анжерна, швейцарский ипотечный рынок с его 1100 миллиардами франков в полтора раза превышает ВВП Швейцарии, поэтому коррекция в сфере недвижимости представляет собой серьезный материальный риск для швейцарской экономики. Эксперт однозначно выступил против смягчения условий ипотечного кредитования, что приведет к дальнейшему росту спроса и цен на недвижимость, в то время как предложение увеличивается очень медленно. «Как надзорный орган швейцарского финансового центра, мы рассматриваем любое ослабление требований в ипотечном секторе с большим скептицизмом. Такие послабления только усилят значительные риски, которые уже существуют на рынке», - заявил руководитель организации.

Добавим, что в прошлом году сотрудники FINMA провели 650 расследований (628 в 2020-м) и 20 специальных процедур (33 в 2020-м) для обеспечения соблюдения законодательства о финансовом рынке. Основными темами этих разбирательств стали корпоративное управление, управление рисками и отмывание денег.