Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 04. 2022.
По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.|
Selon les dernières informations, Berne a gelé 7,5 milliards de francs d'avoirs russes, mais toutes les personnes ayant des liens étroits avec le Kremlin ne sont pas concernées par les mesures restrictives.
На сегодняшний день Берн перенял почти все санкции, введенные Европейским союзом – так, по крайней мере, утверждают власти. На прошедшем в четверг еженедельном брифинге, посвященном вопросам приема беженцев и применения ограничительных мер, руководитель отдела двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер заявил, что в Швейцарии заморожено около 7,5 млрд франков санкционных активов. Речь идет о средствах на счетах в швейцарских банках и недвижимости в четырех кантонах. Швейцария заблокировала больше средств, чем любая другая страна. Нидерланды, например, заявили, что заморозили около 500 млн. SECO также разработал руководство для кантонов, которые теперь знают, о чем и как они должны сообщать. «Так же как и банки. Они знают систему и то, что они должны блокировать», - добавил представитель SECO Лукас Регли.
В целом, швейцарские власти неоднократно заявляли, что санкции применяются корректно. Тем не менее, не проходит и недели, чтобы в прессе не появилось очередное расследование, касающееся приближенных Владимира Путина, которым удалось избежать попадания в санкционные списки. В частности, внимание Le Temps привлекла цугская компания KSL, занимающаяся эксклюзивной продажей угля российского предприятия «Колмар», 70% акций которого принадлежат Анне Цивилевой, урожденной Путиной. «Колмар» является пятым по величине производителем угля в России, экспорт которого в 2020 году оценивается в 1,2 млрд долларов; объем добычи составляет 5% от 212 млн тонн угля, экспортированного Россией в прошлом году.
Le Temps со ссылкой на российский сайт agents.media сообщает, что Анна Цивилева – это дочь Евгения Путина, двоюродного брата российского президента. Ее брат, Михаил Путин, был назначен членом правления «Газпрома» в 2018 году, а ее супруг, Сергей Цивилев, в том же 2018-м, стал губернатором Кемеровской области. Она создала швейцарскую дочернюю компанию KSL в апреле 2016 года и управляла ею до 2018-го вместе со своим супругом, пишет Le Temps. В давнем интервью российскому информагентству «Интерфакс», она пояснила, что хотела создать дочернее предприятие в Швейцарии, чтобы прибыль оставалась внутри группы, а акционеры могли отправлять деньги обратно в Россию. Среди причин ведения бизнеса из Швейцарии она назвала налоговые преимущества, а также тот факт, что эта страна не считается рискованной.
Хотя Анна и Сергей Цивилевы уже исчезли из организационной структуры KSL, они продолжают владеть 70% акций «Колмара», а оставшиеся 30% принадлежат Геннадию Тимченко, в отношении которого введены санкции США, Европы и Швейцарии. Тем не менее, ни супруги Цивилевы, ни цугская компания KSL в настоящее время не находятся в швейцарском санкционном списке. SECO не объясняет причины, по которым физические или юридические лица попадают под ограничения, а отвечает только за применение санкций, принятых Федеральным советом.
Кроме того, швейцарское издание Republik сообщило о том, что более двадцати человек, фигурирующих в европейских санкционных списках, избежали подобного в Швейцарии. Речь идет, например, о членах наемнической группы «Вагнер»; заместителе российского министра обороны Павле Попове, который считается ответственным за запасы химического оружия; генеральном прокуроре России Игоре Краснове, ответственном за арест и обвинительное заключение Алексея Навального. То же самое касается двух российских шпионов, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, которые предположительно сыграли центральную роль в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и неоднократно бывали в Швейцарии. По информации SECO, эти лица находятся в других санкционных списках, составленных до войны в Украине. Это так называемые «тематические» санкции, которые Европейский союз ввел в конце 2020 года против физических или юридических лиц, серьезно нарушающих права человека, и которые направлены не только против российских граждан. Возможное принятие этих санкций обсуждается в Федеральном совете.
Наконец, Швейцария не намерена следовать примеру большинства европейских стран, объявивших о высылке российских дипломатов. Напомним, что Федеральная разведывательная служба (SRC/NDB) подозревает около четверти или даже трети из них в том, что они занимаются шпионажем под дипломатическим прикрытием. Однако Швейцария высылает дипломатов, в основном, по соображениям внутренней безопасности: чтобы это произошло, агент должен быть пойман практически на месте преступления. Федеральный совет обосновывает свое решение дипломатическими интересами, ведь политические санкции в виде высылки российских дипломатов могут нарушить функционирование посольства Швейцарии в Москве, что не отвечало бы интересам проживающих в России швейцарцев.
Напомним, что Берн не обязан принимать санкции Брюсселя. Оценка производится в каждом конкретном случае на основе различных внешнеполитических, внешнеэкономических и правовых критериев.
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