На сегодняшний день Берн перенял почти все санкции, введенные Европейским союзом – так, по крайней мере, утверждают власти. На прошедшем в четверг еженедельном брифинге, посвященном вопросам приема беженцев и применения ограничительных мер, руководитель отдела двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер заявил, что в Швейцарии заморожено около 7,5 млрд франков санкционных активов. Речь идет о средствах на счетах в швейцарских банках и недвижимости в четырех кантонах. Швейцария заблокировала больше средств, чем любая другая страна. Нидерланды, например, заявили, что заморозили около 500 млн. SECO также разработал руководство для кантонов, которые теперь знают, о чем и как они должны сообщать. «Так же как и банки. Они знают систему и то, что они должны блокировать», - добавил представитель SECO Лукас Регли.

В целом, швейцарские власти неоднократно заявляли, что санкции применяются корректно. Тем не менее, не проходит и недели, чтобы в прессе не появилось очередное расследование, касающееся приближенных Владимира Путина, которым удалось избежать попадания в санкционные списки. В частности, внимание Le Temps привлекла цугская компания KSL, занимающаяся эксклюзивной продажей угля российского предприятия «Колмар», 70% акций которого принадлежат Анне Цивилевой, урожденной Путиной. «Колмар» является пятым по величине производителем угля в России, экспорт которого в 2020 году оценивается в 1,2 млрд долларов; объем добычи составляет 5% от 212 млн тонн угля, экспортированного Россией в прошлом году.

Le Temps со ссылкой на российский сайт agents.media сообщает, что Анна Цивилева – это дочь Евгения Путина, двоюродного брата российского президента. Ее брат, Михаил Путин, был назначен членом правления «Газпрома» в 2018 году, а ее супруг, Сергей Цивилев, в том же 2018-м, стал губернатором Кемеровской области. Она создала швейцарскую дочернюю компанию KSL в апреле 2016 года и управляла ею до 2018-го вместе со своим супругом, пишет Le Temps. В давнем интервью российскому информагентству «Интерфакс», она пояснила, что хотела создать дочернее предприятие в Швейцарии, чтобы прибыль оставалась внутри группы, а акционеры могли отправлять деньги обратно в Россию. Среди причин ведения бизнеса из Швейцарии она назвала налоговые преимущества, а также тот факт, что эта страна не считается рискованной.

Хотя Анна и Сергей Цивилевы уже исчезли из организационной структуры KSL, они продолжают владеть 70% акций «Колмара», а оставшиеся 30% принадлежат Геннадию Тимченко, в отношении которого введены санкции США, Европы и Швейцарии. Тем не менее, ни супруги Цивилевы, ни цугская компания KSL в настоящее время не находятся в швейцарском санкционном списке. SECO не объясняет причины, по которым физические или юридические лица попадают под ограничения, а отвечает только за применение санкций, принятых Федеральным советом.

Кроме того, швейцарское издание Republik сообщило о том, что более двадцати человек, фигурирующих в европейских санкционных списках, избежали подобного в Швейцарии. Речь идет, например, о членах наемнической группы «Вагнер»; заместителе российского министра обороны Павле Попове, который считается ответственным за запасы химического оружия; генеральном прокуроре России Игоре Краснове, ответственном за арест и обвинительное заключение Алексея Навального. То же самое касается двух российских шпионов, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, которые предположительно сыграли центральную роль в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и неоднократно бывали в Швейцарии. По информации SECO, эти лица находятся в других санкционных списках, составленных до войны в Украине. Это так называемые «тематические» санкции, которые Европейский союз ввел в конце 2020 года против физических или юридических лиц, серьезно нарушающих права человека, и которые направлены не только против российских граждан. Возможное принятие этих санкций обсуждается в Федеральном совете.

Наконец, Швейцария не намерена следовать примеру большинства европейских стран, объявивших о высылке российских дипломатов. Напомним, что Федеральная разведывательная служба (SRC/NDB) подозревает около четверти или даже трети из них в том, что они занимаются шпионажем под дипломатическим прикрытием. Однако Швейцария высылает дипломатов, в основном, по соображениям внутренней безопасности: чтобы это произошло, агент должен быть пойман практически на месте преступления. Федеральный совет обосновывает свое решение дипломатическими интересами, ведь политические санкции в виде высылки российских дипломатов могут нарушить функционирование посольства Швейцарии в Москве, что не отвечало бы интересам проживающих в России швейцарцев.

Напомним, что Берн не обязан принимать санкции Брюсселя. Оценка производится в каждом конкретном случае на основе различных внешнеполитических, внешнеэкономических и правовых критериев.