Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франков

Швейцарское законодательство предусматривает ряд исключений при выдаче разрешений на пребывание для иностранцев - например, для тех, чье нахождение на территории страны соответствует «важным общественным интересам», к которым, среди прочего, относятся культурные, политические и налоговые. В частности, состоятельные выходцы из третьих стран могут «купить» право жить в Швейцарии, платя так называемый паушальный налог, о котором Наша Газета не раз рассказывала.

С 2008 года такой возможностью обосноваться в Конфедерации воспользовались, по данным телерадиокомпании RTS, 653 человека, причем 30% из них – это россияне. Подобный тип разрешения на пребывание популярен также среди граждан Турции, Китая, Украины и стран Персидского залива. Обладатель такого документа, к слову, не имеет права осуществлять оплачиваемую деятельность и должен проживать в Швейцарии не менее шести месяцев в году.

Размер фиксированного налога значительно отличается от кантона к кантону. Так, «дешевле» всего обойдется статус резидента кантона Юра: не состоящий в браке и не являющийся гражданином страны ЕС иностранец должен заплатить налог в размере минимум 146 816 франков. Далее следуют Невшатель (190 000), Фрибург (209 000) и Вале (287 882). Дороже всего «стоит» разрешение на пребывание в Женеве и Во – 312 522 и 415 000 франков соответственно. Как ни парадоксально, но именно самые «дорогие» кантоны выдали больше всего заветных для богатых иностранцев документов: Женева (58 разрешений с 2015 года), Во (24) и Вале (16).

Любопытно, что во время санитарного кризиса репутация Швейцарии как «гавани стабильности» только укрепилась. Ограничения на поездки, наложенные в целях борьбы с распространением Covid-19, не коснулись движения средств: в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков. При этом перемещаются не только состояния, но и богачи. В этом году после двухлетнего спада снова растет количество состоятельных людей, переезжающих на постоянное место жительство в Швейцарию. Как отмечает RTS, спасаясь от эпидемии и стремясь оказаться в стране со стабильной системой здравоохранения, миллионеры по всему миру связываются с консалтинговыми компаниями в целях приобретения швейцарского вида на жительство.

Всего на конец 2018 года паушальный налог в Швейцарии выплачивали 4557 человек, а их годовые налоговые выплаты превысили 820 млн франков. Напомним, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения, и этот вид налогового режима для некоторых может стать менее привлекательным. Прежде всего, оба супруга, ведущих совместное хозяйство, должны будут отвечать условиям предоставления права на налогообложение по расходам. Если один из супругов имеет швейцарское гражданство или осуществляет трудовую деятельность в Швейцарии, то второй теряет право на паушальный налог. Вышедшие на пенсию дипломаты, служащие консульств и международных организаций также не будут иметь права на налогообложение по расходам. Кроме того, со следующего года расчет паушального налога будет производиться по новой формуле , в результате чего размер налоговых выплат увеличится. Впрочем, несмотря на ужесточение условий налогообложения в последние годы, поступления в бюджет все равно продолжали расти, увеличившись на 100 млн франков в период с 2014 по 2018 годы.

Добавим, что банковской тайны в Конфедерации больше нет: заявить в надзорные органы о подозрительной финансовой деятельности или о возможных случаях отмывания денег могут банки, платежные сервисы, финансовые консультанты, управляющие состоянием, эмитенты кредитных карт, казино, страховые компании, адвокаты, нотариусы и т.д. В 2019 году Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м.