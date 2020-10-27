Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франков

Автор: Заррина Салимова, Женева, 27. 10. 2020. Просмотров: 1066
Состоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.|
Les étrangers fortunés peuvent obtenir un permis de résidence en Suisse en payant un impôt au forfait. Selon une enquête de la RTS, au cours des 12 dernières années, 653 personnes ont bénéficié de cette opportunité, dont 30% sont des Russes.
Швейцарское законодательство предусматривает ряд исключений при выдаче разрешений на пребывание для иностранцев - например, для тех, чье нахождение на территории страны соответствует «важным общественным интересам», к которым, среди прочего, относятся культурные, политические и налоговые. В частности, состоятельные выходцы из третьих стран могут «купить» право жить в Швейцарии, платя так называемый паушальный налог, о котором Наша Газета не раз рассказывала.
С 2008 года такой возможностью обосноваться в Конфедерации воспользовались, по данным телерадиокомпании RTS, 653 человека, причем 30% из них – это россияне. Подобный тип разрешения на пребывание популярен также среди граждан Турции, Китая, Украины и стран Персидского залива. Обладатель такого документа, к слову, не имеет права осуществлять оплачиваемую деятельность и должен проживать в Швейцарии не менее шести месяцев в году.
Размер фиксированного налога значительно отличается от кантона к кантону. Так, «дешевле» всего обойдется статус резидента кантона Юра: не состоящий в браке и не являющийся гражданином страны ЕС иностранец должен заплатить налог в размере минимум 146 816 франков. Далее следуют Невшатель (190 000), Фрибург (209 000) и Вале (287 882). Дороже всего «стоит» разрешение на пребывание в Женеве и Во – 312 522 и 415 000 франков соответственно. Как ни парадоксально, но именно самые «дорогие» кантоны выдали больше всего заветных для богатых иностранцев документов: Женева (58 разрешений с 2015 года), Во (24) и Вале (16).
Любопытно, что во время санитарного кризиса репутация Швейцарии как «гавани стабильности» только укрепилась. Ограничения на поездки, наложенные в целях борьбы с распространением Covid-19, не коснулись движения средств: в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков. При этом перемещаются не только состояния, но и богачи. В этом году после двухлетнего спада снова растет количество состоятельных людей, переезжающих на постоянное место жительство в Швейцарию. Как отмечает RTS, спасаясь от эпидемии и стремясь оказаться в стране со стабильной системой здравоохранения, миллионеры по всему миру связываются с консалтинговыми компаниями в целях приобретения швейцарского вида на жительство.
Добавим, что банковской тайны в Конфедерации больше нет: заявить в надзорные органы о подозрительной финансовой деятельности или о возможных случаях отмывания денег могут банки, платежные сервисы, финансовые консультанты, управляющие состоянием, эмитенты кредитных карт, казино, страховые компании, адвокаты, нотариусы и т.д. В 2019 году Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м.
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Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
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