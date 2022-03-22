Роман Абрамович и Швейцария: от любви до ненависти

Автор: Иван Грезин, Берн, 22. 03. 2022.
Самый, наверное, медийный российский олигарх долго боролся за то, чтобы швейцарская федеральная полиция сняла с него подозрения в противозаконной деятельности. В итоге он не был признан виновным по суду, но вновь столкнулся с ограничениями в правах.|
L’oligarque probablement le plus médiatisé de Russie s’est battu pour que l’Office fédéral de la police retire les soupçons d’activités criminelles dressées contre lui. Débouté par la justice, il vient d’être sanctionné.
В отношениях Романа Абрамовича и Швейцарии когда-то все было безоблачно. В 1990-е годы олигарх, тогда находившийся на взлете своей карьеры, охотно регистрировал свой бизнес в Романдской Швейцарии. Он любил и другие регионы страны, часто приезжал на ярмарку Art Basel, настоящую мекку торговли произведениями искусства - его частные самолеты парковались в аэропорту неподалеку от Базеля. «Роман» Абрамовича и Швейцарии так хорошо начинался, но завершился в прошлую среду, 16 марта. Завершился на горькой ноте: все активы Романа Абрамовича в Швейцарии должны быть заморожены, а один из его самолетов уже с начала войны на Украине задержан там же, в базельском аэропорту.
При ближайшем рассмотрении растянувшийся на годы медовый месяц только казался таковым. Отношения между Конфедерацией и бывшим «начальником Чукотки» уже давно были натянутыми. Строгость швейцарских властей к теперь уже бывшему владельцу лучшего европейского футбольного клуба (у Лиги чемпионов, напомним, пока нового победителя после «Челси» нет) нарастала постепенно и не была связана с нападением России на Украину - нынешняя война стала лишь ее катализатором.
Напомним некоторые факты. Первые два десятилетия после распада Советского Союза мультимиллионеры и мультимиллиардеры из России и других постсоветских стран были желанными гостями во всех частях Швейцарии ‒ от берегов Женевского озера до Цюриха, Цуга и горнолыжных курортов. Как выгодные потребители, инвесторы, налогоплательщики... Они покупали здесь недвижимость, хранили накопления и вкладывали их, и никто им не мешал.
Но, начиная с 2014 года, на их жизнь стала оказывать влияние политика. После аннексии/присоединения Крыма и пресловутой «русской весны» швейцарские власти стали пристальнее присматриваться к владельцам крупнейших российских состояний, особенно тесно связанных с властью. Ведь история с «Челси» и другие громкие сделки как-то затмили для общественности тот факт, что Роман Аркадьевич в течение многих лет, вплоть до 2013 года, находился на различных постах на федеральном и региональном уровнях. Шутки про «начальника Чукотки» уже забылись, а ведь 55-летний ныне Абрамович был фактически одним из немногих российских олигархов, кто уже в путинское время, в 21 веке, продолжал занимать государственные должности.
Несмотря на основательную юридическую защиту, дело с видом на жительство так и закончилось ничем ‒ полиция осталась непреклонна, федеральные власти не одобрили запрос. В ходе разбирательства выяснилось, что в основе претензий федеральных властей лежало так называемое «дело Руникома» ‒ зарегистрированной в Женеве и принадлежавшей Абрамовичу фирмы, объявленной банкротом уже за много лет до истории с видом на жительство. Хотя дело это было завершено ещё в 2001 году, но семнадцать лет спустя, в 2018-м, Роману Аркадьевичу пришлось давать показания в суде кантона Фрибург в связи с деятельностью этой фирмы. Об этом деле Наша Газета также уже писала. Речь шла о претензии Международного валютного фонда к «Руникому» по вопросу о присвоении этой компанией значительных сумм их кредитов, выделенных МВФ для Российской Федерации. В личном качестве Абрамович ни по делу «Руникома», ни, впрочем, по какому-либо иному делу, не был ни в чем обвинен и тем более осужден, но все-таки потерял по итогам процесса несколько миллионов долларов.
К 2018 году Роман Абрамович забрал свое ходатайство о виде на жительство, так как понял, видимо, что, из-за негативного отношения федеральной полиции, шансов на его получение у него не было. Однако после этих событий юридическое противостояние Романа Абрамовича со швейцарскими властями, ставшее фактически борьбой за свою репутацию, только обострилось. Окружив себя значительной командой адвокатов и советников, олигарх начал борьбу. Сначала он хотел помешать тому, чтобы подробности о его неудавшемся переезде в Вербье и о нелицеприятном заключении федеральной полиции попали в прессу. Но проиграл во всех инстанциях, вплоть до Федерального суда. Затем Роман Аркадьевич потребовал, чтобы данные о нем и его деятельности были исключены из базы данных федеральной полиции и «черных списков» лиц, заподозренных в отмывании финансовых средств. Исключены или хотя бы исправлены... Ходатайства были снова отклонены, как и, в 2019 году, апелляция по ним в Федеральный административный суд. При этом в каждом судебном решении подчеркивалось, что речь идет лишь о «подозрениях», ложность которых истец, впрочем, ни разу не смог доказать.
Сложилась парадоксальная ситуация. Имя Абрамовича из «черных списков» удалено не было, но заключение Федерального административного суда, оставившее решение полиции в силе, имени не содержало, так что опять же, для прессы и общественности никакого удара лично по Абрамовичу нанесено не было. Несмотря на появившиеся несколько месяцев назад сообщения прессы о якобы «полном снятии всех подозрений», федеральная полиция, воздржавшись от пространных комментариев, тем не менее обратила внимание на то, что последнее по времени решение Федерального административного суда оставило в силе все предшествовавшие заключения, в том числе и заключение о «подозрениях».
Мы не будем сейчас останавливаться на других неприятностях, настигших Романа Абрамовича в 2022 году, тем более, что они не имели прямого отношения к Швейцарии: эпопея с получением им португальского гражданства как потомком живших в Португалии евреев-сефардов, где выявились некие «нерегулярности» и странности этой процедуры; история с «продажей-непродажей» клуба «Челси», когда Абрамович должен, из-за наложенных на него санкций, с клубом расстаться, но не имеет права его продать... Имеет ли это перечисление вообще какой-то смысл на фоне войны и трагедии сотен тысяч людей?
В отличие от многих других миллиардеров, Роман Абрамович не сразу попал под ограничения и санкции в связи с нападением России на Украину. Но за считанные дни положение изменилось, и теперь самый медийный из российских олигархов занял первое (благодаря алфавиту) место в санкционных списках и Европейского Союза, и Великобритании, а, с прошлой недели, и столь близкой ему когда-то Швейцарии.
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Роман Абрамович и Швейцария: от любви до ненавистиСамый, наверное, медийный российский олигарх долго боролся за то, чтобы швейцарская федеральная полиция сняла с него подозрения в противозаконной деятельности. В итоге он не был признан виновным по суду, но вновь столкнулся с ограничениями в правах.
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