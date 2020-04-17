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пятница, 17 апреля 2020 года   

16.04.2020 - 16:00Первые ограничения будут сняты 27 апреля

Дело врачей-2020. Соломон Абрамович: «Весь вопрос – в разумном балансе»|L'affaire des médecins-2020. Solomon Abramovich: «Tout est la question d’un équilibre raisonnable»

Автор: Надежда Сикорская, Лондон, 17. 04. 2020. Просмотров: 67

Отоларинголог Соломон Абрамович (DR)

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с отоларингологом из Лондона, который по возрасту сам оказался в группе риска, но готов прийти на помощь коллегам.

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Dans le cadre de la série de publications « L'affaire des médecins-2020 », voici l’interview avec un ORL londonien, dont l’âge a «placé» dans le groupe du risque mais qui est prêt à venir à l’aide à ses confrères.

Наш сегодняшний собеседник родился в Вильнюсе, медицинское образование получил в Оксфорде, Лондоне и Торонто. Член Королевского медицинского общества, автор многочисленных научных публикаций и глав в учебниках, он много лет проработал в знаменитом лондонском Imperial College и St Mary's Hospital, где был главным хирургом-отоларингологом. В последние годы занимается частной практикой в The Wellington Hospital и в собственном врачебном кабинете. Несмотря на это, с коронавирусом Соломон Абрамович столкнулся уже в первые дни прихода эпидемии в Лондон. Итак...

Соломон Абрамович: Моим первым пациентом оказался человек, по всем показателям относящийся к группе риска: он пережил пересадку почки, страдает диабетом, принимает иммуносупрессивные препараты… Пришел он с жалобой на боли в горле, насморк. В общем, ничего особенного. Поскольку это было в самом начале эпидемии, даже в госпитале не было еще четких инструкций, так что его ко мне пропустили. Я прописал ему антибиотики, но отправил к нефрологу, решив, что он подвергается повышенному риску. Так и оказалось, но, к счастью, все обошлось, он поправился. Но вообще частные клиники в Лондоне пациентами с коронавирусом не занимаются, их работа в значительной степени приостановлена, за исключением неотложных случаев.

В Швейцарии, например, частные клиники сотрудничают в этот сложный период с государственными. В Англии такой практики нет?

У нас примерно 25% врачей в государственных госпиталях сейчас не работают – либо они болеют, либо на карантине. Несколько врачей и медсестер уже скончались от коронавируса. Да, к частным врачам обращаются, и они с энтузиазмом откликаются на призыв. Вообще, моральный настрой в обществе хороший: один раз в неделю вся страна аплодирует медперсоналу, в другой раз – сотрудникам других «неотложных служб», от учителей до водопроводчиков. Но врачей очень не хватает, как не хватает средств персональной защиты, тестов, а эпидемия распространяется по всей стране. Правительство адаптируется к ситуации, как может.

Вы сказали, что моральный настрой в обществе хороший. По Вашим наблюдениям, лондонцы сразу осознали серьезность ситуации?

В огромном большинстве – да. Но, к сожалению, кто-то, обрадовавшись хорошей погоде, отправился на пикник в парк. В результате парк закрыли. При этом улицы полупустые, люди сидят по домам. Англичане вообще народ дисциплинированный, что способствовало быстрому достижению «плато», выравниванию кривой роста числа заболевших.

Премьер-министр Борис Джонсон сначала хотел «проскочить» эпидемию, но сам стал ее жертвой, оказавшись в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Как реагируют люди и на его действия, как политика, и на его очень своевременное, как раз к Пасхе, «воскрешение» – давайте все же не терять юмора?

Действительно, поначалу наше руководство избрало иную тактику – инфицировать часть населения, чтобы выработать у этих людей иммунитет, есть подобный опыт в случае других вирусов. Но этот оказался очень смертоносным, смертность начала расти, особенно среди пожилых, и правительство спохватилось, 23 марта объявив меры строгой самоизоляции, которые 13 апреля были продлены еще на три недели. Однако факты налицо – спохватились поздно, и национальная служба здравоохранения оказалась не готова к такому масштабу эпидемии.

Люди остаются людьми, и Джонсона критикуют за излишнюю медиатичность и эгоцентричность. Но, мне кажется, после того как он сам переболел, люди скорее поверят в его искреннее желание не принижать серьезность проблемы и не следовать примеру США в продаже части государственного здравоохранения в частные руки. Я думаю, его личный опыт должен заставить его пересмотреть отношение к медицине в целом, но он – политик, а значит непредсказуем. По крайней мере, сейчас работа ведется очень активно.

Каким образом востребованы в эти дни Ваши компетенции и опыт: привычный для ОРЛ кашель сейчас – один из самых распространенных симптомов заражения. Работаете ли Вы в эти дни?

Я предложил свои услуги и готов в любой момент включиться, но из-за возраста меня пока держат в резерве, я провожу консультации по телефону, когда это возможно.

Обращение монарха к нации – для англичан всегда событие. Недавнее обращение королевы Елизаветы II было всего пятым за 68 лет ее правления, в первый раз такое произошло в 1940 году. Сравнивая ее выступление с выступлениями некоторых других современных лидеров, нельзя не отдать должное ее выдержке и чувству достоинства. Это только издали так кажется?

Нет, так и есть. Подавляющее большинство граждан очень уважают королеву, она пользуется огромным авторитетом, и ее выступление было очень важным для людей.

Есть ли у Вас какой-то собственный прогноз?

Если ситуация в Лондоне стабилизируется и найдутся достоверные тесты, то постепенно жизнь будет возвращаться в привычное русло. Но всем, и в первую очередь пожилым людям, надо набраться терпения. В Лондоне уже работает госпиталь на 4000 коек и всем необходимым оборудованием, работающий только с больными COVID-19. То же наблюдается в других мегаполисах. Надо надеяться, что все нуждающиеся смогут получить медицинскую помощь. Но если честно, пока все неясно.

Как изменится мир после того, когда мы переживем эту пандемию?

Я надеюсь, люди поймут, что надо быть менее эгоистичными не только в момент кризиса, но вообще по жизни: те, кто, поддавшись панике, бросились запасаться едой, скупать туалетную бумагу и парацетамол, совершенно не подумали об окружающих! Но и лучшее в людях в эти дни проявляется – посмотрите, сколько у нас волонтеров, сколько благотворительных акций среди как известных личностей, так и среди «простых людей». В Англии вообще это развито, но сейчас стало еще более заметно. Разумеется, и правительство подготовило пакет мер по поддержке населения.

Надеюсь, изменится отношение к науке и увеличатся вложения в нее. Нельзя не заметить позитивного эффекта человеческой самоизоляции на окружающую среду: очистились небо, воздух, моря… Это тоже наводит на самые серьезные размышления, включая размышления этического плана. При этом нельзя забывать об экономике, мы же живем в реальном мире, а не в утопии. Весь вопрос – в разумном балансировании.

От редакции: Вы прочитали восьмую из серии бесед с врачами разных специальностей, в разных странах мира борющихся с COVID-19. Надеемся, это позволит вам получить более глобальное представление о ситуации и даст ответы на некоторые из волнующих вас вопросов. От заголовка «Дело врачей», по негласному названию гнусного скандала, разразившегося в СССР незадолго до смерти Сталина, читатели старшего поколения вздрогнут. Но мы остановились на нем сознательно, со знаком плюс – чтобы напомнить, что врачи всегда берут удар на себя, что им есть до нас дело. Несмотря на географическую разбросанность и национальное разнообразие, все они сегодня – наши люди.

Все материалы, касающиеся пандемии COVID-19, вы найдете в нашем специальном досье.

 

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