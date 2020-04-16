Наш собеседник – врач-терапевт и преподаватель франкоязычного Университетского госпиталя Монреаля, где он работает уже 15 лет. А родился Михаил в Москве, откуда был увезен родителями в 1989 году. Медицинское образование получил в Женевском университете, в Женеве же прошел резидентуру, работал в отделении интенсивной терапии в Университетском госпитале нашего города, после чего уехал в Канаду. Наш разговор мы начали с уже традиционного вопроса.



Михаил, как произошел Ваш первый контакт с коронавирусом?



Наш университетский госпиталь, хоть и оказался в третьей группе мобилизованных медицинских учреждений, принимает пациентов с COVID-19 уже четвертую неделю, и первыми встречают их именно терапевты, уже в приемном покое. Мы взяли на себя первичное обследование поступающих больных и их госпитализацию. Сегодня уже четыре отделения госпиталя занимаются исключительно этой группой больных. Мои коллеги и я работаем парами: терапевт-нефролог, терапевт-пневмолог, терапевт-кардиолог и так далее.



Как развивается ситуация? Удалось ли ее стабилизировать?



Меры изоляции были введены у нас уже почти месяц назад. Для однозначной оценки их эффективности надо было бы иметь возможность сравнить нашу ситуацию с ситуацией в другом месте, с точно такими же исходными данными, но без введения этих мер. Что касается реакции населения, то я считаю ее крайне положительной. Конечно, мы не в Германии или в немецкой части Швейцарии, но, ежедневно направляясь на работу на велосипеде, я ощущаю себя, как в воскресенье пасхальных выходных – улицы практически пусты и от автомобилей, и от пешеходов. То есть все сидят по домам. Стоит заметить, что в какой-то момент за нарушение предписаний ввели штрафы, которые быстро подскочили с 140 канадских долларов до 6 тысяч (=4 123 шв.фр. – НС).



До Москвы, где нарушителям карантина угрожает пять лет тюрьмы, далеко, но все же внушительно! Терапевты – самая распространенная врачебная специальность, и для многих это и есть «просто врач». Тем не менее, именно вы оказались на передовой…



По-моему, насчет самой распространенной специальности, это так кажется. В нашем госпитале, например, кардиологов больше, чем терапевтов. На первом этапе мобилизации против коронавируса терапевты оказались востребованы просто потому, что мы были в большей степени к этому готовы: в отличие от коллег других специальностей, мы чаще видим пациентов не как отдельные «органы», а, так сказать, в целом, как личностей. В основном, поступающие пациенты – люди пожилые. В нашей работе нам сейчас очень помогают пневмонологи – люди с уже имеющимися проблемами легких и органов дыхательной системы находятся в группе повышенного риска. Разумеется, большой удар взяли на себя врачи и медперсонал отделений интенсивной терапии.



Ситуация развивается в разных странах по-разному, и не все довольны действиями местных властей. А Вы как оцениваете обстановку в Квебеке с этой точки зрения?



Как вы знаете, у нас два правительства – федеральное и на уровне провинции, провинциальное. Я считаю, что поначалу федеральное правительство было достаточно вялым, а провинциальное оказалось гораздо лучше подготовленным, оно гораздо быстрее отреагировало и ввело ограничительные меры. Здравоохранение в Канаде – ответственность правительств провинций, и в последние недели резко возрос процент граждан, одобряющих их действия. И министр здравоохранения, и премьер-министр провинции Квебек каждый день в определенное время обращаются к населению по телевидению, сообщая последнюю информацию и отвечая на вопросы журналистов. Они действительно на первом плане, и население их поддерживает.

По Вашим наблюдениям, есть ли группа неселения, которая особенно страдает от эпидемии?

Резко возрасла смертность в хосписах, что было предсказуемо. Речь идет о пожилых людях, в возрасте за 80 лет. Но точно сказать, насколько возрасла смертность, можно, только сравнив данные этого года с предыдущими годами. Насколько я вижу, значительная часть жертв - люди преклонного возраста с различными хроническими заболеваниями, хотя есть и такие, кто, до заражения коронавирусом, находился в добром здравии.

Есть мнение, что проблема раздута, что всех этих сверхстрогих мер, приведших к экономическому кризису, можно было избежать. Вы тоже так думаете?

Нет! Достаточно видеть то, что происходит в Нью-Йорке - это же кошмар. Я считаю, что "закрыться" было необходимо, потому что мы не в СССР во время войны, когда на людей было наплевать, главное - победа. Мы живем в другом мире, где каждая человеческая жизнь ценна.



Никто не рискует сейчас делать публичные прогнозы, но «для себя» все их делают. Как Вы думаете, сколько это может еще продлиться?



Мы думаем, что пик эпидемии в Квебеке был на Пасху. Но непонятно пока, идет ли речь о верхней точке кривой или о так называемом «плато». Пока что ограничительные меры объявлены у нас до 4 мая, но частичный выход уже начался – например, возобновились работы на некоторых стройках. Именно как врач, а не политик или человек, который должен решать, открываться ресторанам или нет, я думаю, что – минимум! – до середины лета эпидемия будет продолжаться.



Уже идут бурные дискуссии о том, как изменится наш мир по окончании эпидемии. Есть ли у Вас соображения на этот счет?



Это интересный вопрос. Я еврей. Говорю это к тому, что в первый вечер еврейской пасхи, седер, евреи читают хагаду (совокупность правовых норм и предписаний ритуального характера, сборник поучений религиозно-этического характера, исторических преданий и легенд – Н. С.), в которой, в частности, описаны «десять казней египетских». (Описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов Израилевых и приведшие к исходу евреев из Древнего Египта – именно это событие, а не воскрешение Христа чтят евреи в эти дни.) Так вот среди моих знакомых раздаются предложения воспринять коронавирус как одиннадцатую «казнь», или напасть, ниспосланную на человечество.



Мир должен понять это и изменить свое отношение к жизни – именно так поступили евреи в Древнем Египте. Последуют ли их примеру наши современники, сомневаюсь, по крайней мере, пока на это не похоже: вы видите, Китай уже начал открываться, и началась вторая волна заболевания. Проблема в том, что, если мы станем более локальными, то мир не сможет существовать как раньше. Если же сохранится глобальная взаимозависимость и мы будем продолжать покупать товары там, где они стоят дешевле, то ничего не изменится. Мы хотим есть, что хотим, а значит, надо зимой импортировать фрукты; хотим путешествовать – значит, пользоваться самолетами. И так далее.



Неразбериха с масками, которые сейчас в избытке в том же Китая, показала всем странам, что необходимо иметь собственное налаженное их производство. При этом именно взаимозависимая глобальная экономика удерживает мир от горячих войн. К сожалению, человечество приходит к пониманию важнейших вещей либо через войны, либо через экономические встряски. Лично я предпочитаю второе.



От редакции: Вы прочитали седьмую из серии бесед с врачами разных специальностей, в разных странах мира борющихся с COVID-19. Надеемся, это позволит вам получить более глобальное представление о ситуации и даст ответы на некоторые из волнующих вас вопросов. От заголовка «Дело врачей», по негласному названию гнусного скандала, разразившегося в СССР незадолго до смерти Сталина, читатели старшего поколения вздрогнут. Но мы остановились на нем сознательно, со знаком плюс – чтобы напомнить, что врачи всегда берут удар на себя, что им есть до нас дело. Несмотря на географическую разбросанность и национальное разнообразие, все они сегодня – наши люди.

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