Сона, мы впервые представляем Вас нашим читателям, поэтому расскажите немного о себе. Насколько я знаю, Вы родились и выросли в творческой семье…

Да, я родилась и выросла в Ереване. Мой отец Левон – достаточно известный в Армении архитектор, а его брат был искусствоведом, участвовавшим в создании двух ереванских музеев: первого в СССР Музея современного искусства и первой на тот момент в мире Детской галереи, на основе которой в 1978 году был создан Национальный центр эстетики Армении. Теперь этот центр носит имя Генриха Игитяна, моего дяди.

Однако Вы «пошли» в музыку, а не в изобразительное искусство. Это было Ваше желание или родители заставили?

Насколько я помню, завидев где-то фортепиано, я сразу бросалась к нему. Но была и поддержка родителей: оба в свое время мечтали заниматься музыкой, и эту мечту они как бы воплотили во мне.



А как Вы оказались в Швейцарии?

Через пять лет после окончания в Ереване Консерватории имени Комитаса я просто приехала держать экзамен в Женеве. В то время – вторая половина 1990-х – многие музыканты уезжали, ведь это был переломный момент в нашей бывшей стране, начало постсоветского периода. Но я считаю, что второе полученное мною образование стало отличным дополнением к первому – слияние этих двух не школ даже, а мировоззрений музыканту на пользу. Русская школа или традиция больше касается физического воспитания – умения управлять своим телом; она привносит в искусство много интуитивного. А здесь больше рефлексии, которой у нас, на мой взгляд, немножко не хватает. Так что сочетание этих двух подходов, мне кажется, просто необходимо.



Не секрет, что музыканту очень трудно пробиться, сделать карьеру. А тем более приехав из другой страны, ведь дипломы – вовсе не гарантия успеха. Как сложилась Ваша творческая жизнь?

Вы совершенно правы – диплом ничего не гарантирует, тем более диплом иностранный, да еще не европейский. Впрочем, и швейцарский диплом – у меня самой есть два магистерских диплома – ненамного «полезнее», работу найти очень не просто. У меня сейчас статус, так сказать, свободного художника – нет агента, я все устраиваю сама. Что очень сложно, даже если оставить в стороне финансовую сторону. При этом, несмотря на большую конкуренцию, место как-то находится для всех.



Предстоящий концерт в Женеве, организованный ассоциацией Amalthea, для Вас не первый. Прокомментируете программу?

С удовольствием! Небольшой, минут на сорок, концерт откроет Партита Баха. Несмотря на то, что моя ниша, так сказать, это произведения композиторов начала и середины 20 века, Бах – вне времени и современен всегда. А дальше я исполню произведения Арно Бабаджаняна: Полифоническую сонату и «Поэму».



Если не ошибаюсь, «Поэма» была включена, в 1966 году, в обязательную программу Конкурса имени Чайковского…

Не ошибаетесь! Более того, она была специально для этого и написана – Бабаджанян участвовал в объявленном конкурсе и победил. Однако самое известное его фортепианное произведение – это все же, наверное, цикл «Шесть картин».



Выбор произведений Бабаджаняна для концертной программы – смелый шаг с Вашей стороны, ведь известно, что публика в Женеве избалованная, вкусы у нее вполне традиционные, поэтому привлечь ее внимание к малоизвестному композитору советского периода совсем не очевидно. Что Вас мотивировало?

Признаться, я об этом даже не задумывалась. Наверное, в первое очередь мотивировало то, что я просто обожаю этого человека. В четыре года мне выпало счастье с ним встретиться: у него было манера пугать детей, и вот я вошла в число счастливых пугаемых, да при этом еще и не испугалась! Мой отец был очень близок с ним и даже где-то причастен к созданию «Шести картин». Я давно играю музыку Арно Бабаджаняна, и идея записать все его произведения для фортепиано соло не нова, просто никак не получалось. А получилось совсем недавно. Я хотела приурочить диск к его столетию, в 2021 году, но помешала пандемия коронавируса. Уже не раз у меня была возможность убедиться в том, как тепло публика принимает его произведения: в программах из сочинений разных композиторов лучше всего реагируют именно на него.

Арно Бабаджанян (1921-1983)

Церковь Мудона (DR)

От редакции: