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вторник, 14 апреля 2020 года   

Дело врачей-2020. Илья Сабсович: «Мир должен избавиться от зависимости от Китая»| L'affaire des médecins-2020. Ilya Sabsovich: « Le monde doit se débarrasser de la dépendance de la Chine»

Автор: Надежда Сикорская, Сан-Франциско - Женева, 14. 04. 2020. Просмотров: 72

Врач Илья Сабсович на фоне залива Сан-Франциско (c) Ilya Sabsovich

В рамках серии публикаций «Дело врачей-2020» предлагаем вашему вниманию запись беседы с анестезиологом из Сан-Франциско, лично прошедшим неделю назад серологический тест.

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Dans le cadre de la série de publications « L'affaire des médecins-2020 », voici l’interview avec un anesthésiste de San-Francisco ayant passé un teste sérologique.

Наш сегодняшний собеседник обладает двумя медицинскими специальностями – анестезиология и лечение болевого синдрома. Он работает в San Francisco Bay Area, или области залива Сан-Франциско, крупной консолидированной агломерации-конурбации в Северной Калифорнии, где проживает около 8 миллионов человек. В южной части выделяется знаменитая на весь мир Кремниевая долина. Неделю назад, когда мы разговаривали с Ильей по телефону, прямого контакта с пациентами с COVID-19 у него еще не было, поэтому мы говорили больше об организации борьбы с коронарирусом в том регионе США, куда он пришел одним из первых.

Илья, знакомые, проживающие недалеко о Вас, в целом хвалят реакцию властей. Вы разделяете такое мнение?

Да, штаты Калифорния и Вашингтон быстро отреагировали на первые случаи заболевания и, в общем, неплохо справляются с ситуацией: кривая роста как летальных исходов, так и новых случаев заболеваний у нас практически выровнялась – контракт с  Нью-Йорк поразительный, как и с высокими показателями в Пенсильвании, Флориде, Луизиане других штатах.

А как конкретно это происходило у вас? Это было волевое решение губернатора?

Совсем нет. Изначальное решение, позже подтвержденное и президентом Трампом, было принято на уровне восьми из почти 60 входящих в состав штата округов (counties), за которыми почти сразу последовал еще десяток. И только потом это решение поддержал, 19 марта, губернатор.

Как реагировало население? Калифорния пользуется репутацией штата либерального, что для некоторых ассоциируется с несерьезностью…

На мой взгляд, должно измениться отношение к информации, имеющей общечеловеческое значение. Ведь известно, что самые первые случаи заражения были зафиксированы в Китае еще в ноябре, но власти эту информацию замолчали. Я не надеюсь на большую информационную прозрачность в Китае и других странах с похожими политическими режимами, но рассчитываю хотя бы их более умное реагирование на нее.Хороший вопрос! Но напомню, что Калифорния – громадный штат, в границы которого, если я правильно помню из уроков географии, можно «вместить» Нидерланды, Австрию, Швейцарию, Словакию, Словению и еще пару маленьких европейских государств. Население штата крайне разнообразно: здесь очень много молодых, хорошо образованных людей, много научных работников, много иммигрантов из Китая, Индии, Пакистана, из бывшего СССР, из западной Европы. И их нельзя назвать либералами в том смысле, о котором говорите вы. Это очень серьезные люди, которые поддержали решение округов и сразу стали выполнять предписания. Мы с женой, например, забрали детей из школы еще за неделю до официального ее закрытия, рассудив, что к этому придет. Кстати, и сами школы предлагали такой вариант. Быстро среагировали и большие корпорации Кремниевой долины, такие как CISCO, Intel и прочие – они сразу перевели своих сотрудников на удаленную работу, из дома.

Как в этой исключительной ситуации востребованы именно Ваши медицинские компетенции? При каких обстоятельствах пациент с коронавирусом может попасть к Вам?

Наверное, есть три пути. Самый очевидный: если я, как анестезиолог, участвую в операции такого больного. Второй: оба госпиталя, где я работаю – UCSF и военный, для ветеранов, – ожидают наплыва через пару недель, мы к этому готовимся, закупая вентиляторы, аппараты искусственного дыхания. Тут я могу быть востребован, потому что знаю, как они работают. Кроме того, при ухудшении состояния таких больных, я могу сделать интубацию. Третий путь – через клинику, где я работаю как специалист по лечению болевого синдрома. Сейчас мы избегаем приема больных в клинике, и я думаю, что этот путь маловероятен.



Всем нашим собеседникам мы задаем в эти дни вопрос – как изменится мир после пандемии?

Я не знаю, как изменится экономика, хотя кризис налицо. Но должно, на мой взгляд, измениться отношение к информации, имеющей общечеловеческое значение. Ведь известно, что самые первые случаи заражения были зафиксированы в Китае еще в ноябре, но власти эту информацию замолчали. Я не надеюсь на большую информационную прозрачность в Китае и других странах с похожими политическими режимами, но рассчитываю хотя бы их более умное реагирование на нее.

Со своей стороны, демократические, западные страны, да и другие, включая Россию, Латинскую Америку, должны сделать выводы о своем сотрудничестве с Китаем, граничащем с зависимостью от него, да и сами должны лучше и более оперативно реагировать на тревожные сигналы. Но задним умом мы все умны, конечно.

Все медиа-пространство переполнено различными прогнозами насчет того, когда все это кончится. Как Вы оцениваете ситуацию?

У меня есть свое мнение, но я не уверен в моей правоте. Я вспоминаю эпидемию SARS, вызванную «родственником» коранавируса. Та эпидемия довольно быстро закончилась, за один сезон, и относительно самостоятельно – я жил тогда в Торонто, где был ее эпицентр, поэтому говорю не с чужих слов. Так что чисто логически можно надеяться на завершение к лету. Однако видя, какие масштабы принимает пандемия, на это не похоже. Самый оптимистический сценарий сейчас – конец лета-начало сентября.

Второй вариант – еще несколько последовательных волн заболевания, с разными амплитудами.



А пока мы беседовали….

Наша беседа с Ильей Сабсовичем проходила на расстоянии 9301 км – я находилась в офисе в Женеве, а он ехал со своей девятилетней дочкой в машине по Кремниевой долине. Почти автоматически заданный вопрос «а куда Вы едете?» позволил узнать интересную информацию, имеющую самое непосредственное отношение к теме.

Выяснилось, что Стэнфордский университет проводит масштабное, с участием тысяч человек, исследование, делая серологические тесты, то есть тесты на антитела, защищающие организм от инфекционного и вообще от любого чужеродного вещества. Выглядит это как анализ крови из пальца, который делают диабетикам. Цель – выявить людей с антителами к коронавирусу COVID-19, ведь уже известно, что большинство переносит заболевание, как инфекцию среднего уровня, с минимальными симптомами. Результата надо ждать неделю. И именно на сдачу этого теста направлялся Илья во время нашего разговора – рассудив, что вполне мог быть в контакте с больным COVID-19, он решил принять участие в исследовании, организованном по принципу drive through: подъезжаешь на машине, протягиваешь в окно руку, ее дезинфицируют алкоголем и берут анализ. Никаких новостей из тестового центра за прошедшую неделю не поступило, значит, считает Илья, результат негативный, и заболевание остается реальной опасностью.

Стало известно также, что Национальные институты здравоохранения США запускают свое исследование, рассчитанное на 10 тысяч человек - в нем могут принять участие проживающие в США добровольцы в возрасте от 18 лет, не страдающие хроническими заболеваниями. 

От редакции: Вы прочитали пятую из серии бесед с врачами разных специальностей, в разных странах мира борющихся с COVID-19. Надеемся, это позволит вам получить более глобальное представление о ситуации и даст ответы на некоторые из волнующих вас вопросов. От заголовка «Дело врачей», по негласному названию гнусного скандала, разразившегося в СССР незадолго до смерти Сталина, читатели старшего поколения вздрогнут. Но мы остановились на нем сознательно, со знаком плюс – чтобы напомнить, что врачи всегда берут удар на себя, что им есть до нас дело. Несмотря на географическую разбросанность и национальное разнообразие, все они сегодня – наши люди.

Все материалы, касающиеся пандемии COVID-19, вы найдете в нашем специальном досье.

 

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