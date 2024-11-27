Автор: Надежда Сикорская, Базель, 27.11.2024.
Молодой украинский скрипач станет гвоздем программы Музыкального марафона, которой пройдет 6 декабря в Базеле под эгидой фестиваля «Звезды на Рейне», ставящего своей целью поддержку юных исполнителей. К этому моменту ему только-только исполнится двадцать лет.|
Le jeune violoniste ukrainien sera le point d'orgue du programme du marathon musical, qui se déroulera le 6 décembre à Bâle dans le cadre du festival Stars on the Rhine, dont l'objectif est de soutenir les jeunes interprètes. Bohdan aura alors tout juste vingt ans.
Название фестиваля «Звезды на Рейне», как и имя основавшей его в 2016 году пианистки Анастасии Волчок, уже не раз встречались на страницах Нашей Газеты. Однако отправиться в Базель, чтобы своими глазами посмотреть, как это происходит, мы собираемся лишь на этот раз – уж больно хороша программа и уж больно много в ней знакомых имен. Помимо нескольких концертов камерной музыки, перформанса женевской певицы Нога в сопровождении ударных и сотворения прямо на глазах изумленной публики картин, базельские меломаны смогут побывать и на сольном выступлении Богдана Лутца – талантливого скрипача, за которым мы внимательно следим уже несколько лет и который принял участие в двух концертах, организованных Нашей Газетой в пользу юных музыкантов из Украины и России, из-за войны оказавшихся в Швейцарии. В последние месяцы мы слушали его дважды – в Женеве и в Коппе. И с нетерпением ждем следующей встречи. Закончив обучение в Международной Музыкальной Академии имени Менухина, где он занимался у Олега Каскива и Рено Капюсона, этот учебный год Богдан начал в классе профессора Бориса Исааковича Кушнира в Венской высшей школе музыки.
О том, как складывается его личная и творческая жизнь, вы узнаете из записи нашей беседы.
Богдан, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье – был ли Ваш интерес к музыке обусловлен окружением?
Моя мама – пианистка, и она очень много со мной занималась, причем и скрипкой тоже. Формально учиться играть я начал довольно поздно, почти в семь лет. Мама ходила на все уроки, все записывала, дома меня прослушивала, заставляла заниматься. При этом сама же говорила, что, может, лучше не надо – она знала, куда это ведет. В общем, был долгий и мучительный процесс. Друзья в футбол играли, а я… Но без мамы ничего бы не было, я ей всем обязан. А папа у меня пилот. Изначально он не принимал большого участия в нашей музыкальной жизни, но сейчас, конечно, знает уже абсолютно все, запоем слушает Яшу Хейфеца…
Как Вы оказались в Швейцарии?
Как-то я играл на конкурсе во Львове, а в жюри был Олег Каскив [Хорошо известный читателям Нашей Газеты – прим. автора]. Мы познакомились, мама попросила его меня послушать, слово за слово… Я тогда учился во Львове у очень хорошего педагога Марии Футорской, потом отправился в Киев – к не менее прекрасной Ольге Коринец. А через какое-то время Олег рассказал о мастер-классах в Академии имени Менухина в Швейцарии, предложил приехать. Конечно, это было безумно интересно, и вот я отправился – в первый раз один, без мамы. Это было в 2018 году, мне было 14 лет.
Можете ли Вы сравнить музыкальное образование, полученное Вами в Украине, с тем, которое получаете здесь? Есть ли какие-то явные сходства и кардинальные различия?
Каждый из моих профессоров по скрипке – особенный, каждый дал мне что-то свое, и каждому я за это благодарен сегодня и буду благодарен всю жизнь, со всеми я остаюсь в контакте. Мне очень с ними повезло!
Что касается теоретической подготовки, то в Швейцарии все, конечно, совсем по-другому. Во Львове у нас была учительница, которая могла спокойно просто выкинуть из класса ученика, пришедшего не подготовленным. И мы считали это в порядке вещей. Здесь такого нет, система принципиально иная, и сначала это удивляло. Помню, была у нас в Академии полуторачасовая пара, и я сидел и думал о том, сколько всего можно было бы пройти в Украине за эти полтора часа! Я очень благодарен одному из педагогов Академии, виолончелисту Пабло де Наверану, который организовал для нас занятия по гуманитарным предметам – это было невероятно интересно. А среднюю общеобразовательную школу я закончил во Львове, экстерном.
Ну, а начавшиеся недавно занятия с Борисом Исааковичем Кушниром – это особая глава. Он – очень большой профессионал, а его жизнь – урок по истории музыки, ведь он лично знал Шостаковича и Ойстраха!
Вы начали участвовать в конкурсах очень рано, с 11 лет, и сразу очень успешно, буквально коллекционируя награды: вторая премия на Международном конкурсе скрипачей имени Ярослава Коциана в Чехии в 2015 году, третья – на конкурсе Артура Гримо в Бельгии в 2017-м, в 2018 году – вторая премия на конкурсе Il piccolo violino magico в Италии, в 2021-м, также в Италии, третье место на Международном конкурсе имени Родольфо Липицера. А потом, начиная с 2022 года, – стабильное первое место на «подиумах» международных конкурсов имени Карла Нильсена в Дании, имени Альберто Лизи в Гштааде и, наконец, на конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже. Не секрет, однако, что многие музыканты относятся к конкурсам неоднозначно, считая их скорее проверкой на прочность нервов, чем на творческую одаренность и индивидуальность. С чем связана Ваша конкурсная активность и что дает Вам участие в конкурсах?
Конкурсы – сложная часть профессии для всех современных музыкантов. Раньше, в прошлом веке, все было по-другому – и музыканты, и жюри. Сейчас это часто просто бизнес. Для меня главное в конкурсах – возможность поиграть с хорошими оркестрами, познакомиться с музыкантами очень высокого уровня из разных стран. Сколько друзей у меня появилось благодаря конкурсам! А иногда и самому повезет – получишь премию…
На какой скрипке Вы играете?
Сейчас я играю на прекрасной скрипке, которую предоставил мне на три года базельский фонд Вальтера Фишли. Это инструмент работы миланского мастера Карло Тестори, созданный им в 1740 году.
В 2022 году тот самый конкурс имени Липицера, на котором Вы победили годом ранее, сначала исключил из обязательной программы произведения русских композиторов и не допустил к участию трех российских скрипачек, потом всех их вернул, после того как местный оркестр отказался аккомпанировать финалистам. Этот случай не единственный. Как Вы относитесь к таким проявлениям поддержки Украины, ведь именно ею объясняются подобные действия?
Сложно ответить однозначно, ведь ситуаций много, и они разные. Но факт остается фактом: очень многие мои друзья в Украине музыкой заниматься сейчас не могут. При этом у меня самого множество друзей из России, которые вовсе не поддерживают войну. Да, вопросы композиторов и допуска или нет российских музыкантов вызывали жаркие споры. Я могу сказать одно: я ненавижу политику и тех нескольких ужасных человек, из-за которых столько людей страдает.
Среди Ваших недавних проектов – сольная запись в Симфоническим оркестром Оденсе для лейбла Orchid Classics и сольные же выступления с несколькими скандинавскими оркестрами. Было ли это «последствиями» победы на конкурсе в Дании?
Совершенно верно – такие возможности были предоставлены мне, как победителю конкурса. Мы записали Концерт Дворжака, «Шотландскую симфонию» Бруха и очень красивый «Романс» Нильсена, который исполняется довольно редко.
Насколько вообще трудно молодому музыканту пробиться? Особенно без участия в конкурсах? Есть ли у Вас агент, занимающийся Вашей карьерой?
После конкурса в Дании и подписал контракт с агентством Nordic Artists Management, плюс пробный договор с французским агентством Sarfati Productions, на один год. Думаю, без успешного участия в конкурсах этого бы не произошло. Честно говоря, я не представляю себе, как пробиться без этого.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о программе предстоящего концерта в Базеле.
Произведения, включенные в программу, я исполняю довольно часто и всех их очень люблю. Будут две сонаты Изаи, Третья и Шестая. Будет и прекрасная Вторая соната Баха, которую я называю «сложносочиненной», столько там «деталей» – одна Фуга звучит 9-10 минут. Мне кажется очень интересной менее известная широкой публике Сюита Блоха, написанная специально для Иегуди Менухина в 1958 году. Плюс четыре Каприса Паганини, включая 24-й.
И напоследок: каким Вы видите себя через десять лет? Ставите ли перед собой какие-то конкретные цели? Есть ли мечты?
Есть и цели, и мечты. Может, потому что я сейчас живу в Вене, очень захотелось когда-нибудь сыграть в Венской филармонии – какой это потрясающий зал, какая акустика! Очень хочется сыграть с хорошим оркестром «Поэму» Шоссона, феноменальное произведение для скрипки.
То есть, если суммировать, Вы мечтаете сыграть «Поэму» Шоссона с хорошим оркестром в зале Венской филармонии. На мой взгляд, мечта вполне реалистичная – пусть она поскорее сбудется!
От редакции: Билеты на концерт Богдана Луца и весь музыкальный марафон в Базеле можно приобрести здесь. До скорой встречи!
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