Название фестиваля «Звезды на Рейне», как и имя основавшей его в 2016 году пианистки Анастасии Волчок, уже не раз встречались на страницах Нашей Газеты. Однако отправиться в Базель, чтобы своими глазами посмотреть, как это происходит, мы собираемся лишь на этот раз – уж больно хороша программа и уж больно много в ней знакомых имен. Помимо нескольких концертов камерной музыки, перформанса женевской певицы Нога в сопровождении ударных и сотворения прямо на глазах изумленной публики картин, базельские меломаны смогут побывать и на сольном выступлении Богдана Лутца – талантливого скрипача, за которым мы внимательно следим уже несколько лет и который принял участие в двух концертах, организованных Нашей Газетой в пользу юных музыкантов из Украины и России, из-за войны оказавшихся в Швейцарии. В последние месяцы мы слушали его дважды – в Женеве и в Коппе. И с нетерпением ждем следующей встречи. Закончив обучение в Международной Музыкальной Академии имени Менухина, где он занимался у Олега Каскива и Рено Капюсона, этот учебный год Богдан начал в классе профессора Бориса Исааковича Кушнира в Венской высшей школе музыки.

О том, как складывается его личная и творческая жизнь, вы узнаете из записи нашей беседы.

Богдан, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье – был ли Ваш интерес к музыке обусловлен окружением?

Моя мама – пианистка, и она очень много со мной занималась, причем и скрипкой тоже. Формально учиться играть я начал довольно поздно, почти в семь лет. Мама ходила на все уроки, все записывала, дома меня прослушивала, заставляла заниматься. При этом сама же говорила, что, может, лучше не надо – она знала, куда это ведет. В общем, был долгий и мучительный процесс. Друзья в футбол играли, а я… Но без мамы ничего бы не было, я ей всем обязан. А папа у меня пилот. Изначально он не принимал большого участия в нашей музыкальной жизни, но сейчас, конечно, знает уже абсолютно все, запоем слушает Яшу Хейфеца…

Как Вы оказались в Швейцарии?

Как-то я играл на конкурсе во Львове, а в жюри был Олег Каскив [Хорошо известный читателям Нашей Газеты – прим. автора]. Мы познакомились, мама попросила его меня послушать, слово за слово… Я тогда учился во Львове у очень хорошего педагога Марии Футорской, потом отправился в Киев – к не менее прекрасной Ольге Коринец. А через какое-то время Олег рассказал о мастер-классах в Академии имени Менухина в Швейцарии, предложил приехать. Конечно, это было безумно интересно, и вот я отправился – в первый раз один, без мамы. Это было в 2018 году, мне было 14 лет.

Можете ли Вы сравнить музыкальное образование, полученное Вами в Украине, с тем, которое получаете здесь? Есть ли какие-то явные сходства и кардинальные различия?

Каждый из моих профессоров по скрипке – особенный, каждый дал мне что-то свое, и каждому я за это благодарен сегодня и буду благодарен всю жизнь, со всеми я остаюсь в контакте. Мне очень с ними повезло!

Что касается теоретической подготовки, то в Швейцарии все, конечно, совсем по-другому. Во Львове у нас была учительница, которая могла спокойно просто выкинуть из класса ученика, пришедшего не подготовленным. И мы считали это в порядке вещей. Здесь такого нет, система принципиально иная, и сначала это удивляло. Помню, была у нас в Академии полуторачасовая пара, и я сидел и думал о том, сколько всего можно было бы пройти в Украине за эти полтора часа! Я очень благодарен одному из педагогов Академии, виолончелисту Пабло де Наверану, который организовал для нас занятия по гуманитарным предметам – это было невероятно интересно. А среднюю общеобразовательную школу я закончил во Львове, экстерном.

Ну, а начавшиеся недавно занятия с Борисом Исааковичем Кушниром – это особая глава. Он – очень большой профессионал, а его жизнь – урок по истории музыки, ведь он лично знал Шостаковича и Ойстраха!

Вы начали участвовать в конкурсах очень рано, с 11 лет, и сразу очень успешно, буквально коллекционируя награды: вторая премия на Международном конкурсе скрипачей имени Ярослава Коциана в Чехии в 2015 году, третья – на конкурсе Артура Гримо в Бельгии в 2017-м, в 2018 году – вторая премия на конкурсе Il piccolo violino magico в Италии, в 2021-м, также в Италии, третье место на Международном конкурсе имени Родольфо Липицера. А потом, начиная с 2022 года, – стабильное первое место на «подиумах» международных конкурсов имени Карла Нильсена в Дании, имени Альберто Лизи в Гштааде и, наконец, на конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже. Не секрет, однако, что многие музыканты относятся к конкурсам неоднозначно, считая их скорее проверкой на прочность нервов, чем на творческую одаренность и индивидуальность. С чем связана Ваша конкурсная активность и что дает Вам участие в конкурсах?

Конкурсы – сложная часть профессии для всех современных музыкантов. Раньше, в прошлом веке, все было по-другому – и музыканты, и жюри. Сейчас это часто просто бизнес. Для меня главное в конкурсах – возможность поиграть с хорошими оркестрами, познакомиться с музыкантами очень высокого уровня из разных стран. Сколько друзей у меня появилось благодаря конкурсам! А иногда и самому повезет – получишь премию…

На какой скрипке Вы играете?

Сейчас я играю на прекрасной скрипке, которую предоставил мне на три года базельский фонд Вальтера Фишли. Это инструмент работы миланского мастера Карло Тестори, созданный им в 1740 году.

В 2022 году тот самый конкурс имени Липицера, на котором Вы победили годом ранее, сначала исключил из обязательной программы произведения русских композиторов и не допустил к участию трех российских скрипачек, потом всех их вернул, после того как местный оркестр отказался аккомпанировать финалистам. Этот случай не единственный. Как Вы относитесь к таким проявлениям поддержки Украины, ведь именно ею объясняются подобные действия?

Сложно ответить однозначно, ведь ситуаций много, и они разные. Но факт остается фактом: очень многие мои друзья в Украине музыкой заниматься сейчас не могут. При этом у меня самого множество друзей из России, которые вовсе не поддерживают войну. Да, вопросы композиторов и допуска или нет российских музыкантов вызывали жаркие споры. Я могу сказать одно: я ненавижу политику и тех нескольких ужасных человек, из-за которых столько людей страдает.

Среди Ваших недавних проектов – сольная запись в Симфоническим оркестром Оденсе для лейбла Orchid Classics и сольные же выступления с несколькими скандинавскими оркестрами. Было ли это «последствиями» победы на конкурсе в Дании?

Совершенно верно – такие возможности были предоставлены мне, как победителю конкурса. Мы записали Концерт Дворжака, «Шотландскую симфонию» Бруха и очень красивый «Романс» Нильсена, который исполняется довольно редко.

Насколько вообще трудно молодому музыканту пробиться? Особенно без участия в конкурсах? Есть ли у Вас агент, занимающийся Вашей карьерой?

После конкурса в Дании и подписал контракт с агентством Nordic Artists Management, плюс пробный договор с французским агентством Sarfati Productions, на один год. Думаю, без успешного участия в конкурсах этого бы не произошло. Честно говоря, я не представляю себе, как пробиться без этого.

Скажите, пожалуйста, несколько слов о программе предстоящего концерта в Базеле.

Произведения, включенные в программу, я исполняю довольно часто и всех их очень люблю. Будут две сонаты Изаи, Третья и Шестая. Будет и прекрасная Вторая соната Баха, которую я называю «сложносочиненной», столько там «деталей» – одна Фуга звучит 9-10 минут. Мне кажется очень интересной менее известная широкой публике Сюита Блоха, написанная специально для Иегуди Менухина в 1958 году. Плюс четыре Каприса Паганини, включая 24-й.

И напоследок: каким Вы видите себя через десять лет? Ставите ли перед собой какие-то конкретные цели? Есть ли мечты?

Есть и цели, и мечты. Может, потому что я сейчас живу в Вене, очень захотелось когда-нибудь сыграть в Венской филармонии – какой это потрясающий зал, какая акустика! Очень хочется сыграть с хорошим оркестром «Поэму» Шоссона, феноменальное произведение для скрипки.

То есть, если суммировать, Вы мечтаете сыграть «Поэму» Шоссона с хорошим оркестром в зале Венской филармонии. На мой взгляд, мечта вполне реалистичная – пусть она поскорее сбудется!

От редакции: Билеты на концерт Богдана Луца и весь музыкальный марафон в Базеле можно приобрести здесь. До скорой встречи!