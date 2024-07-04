В Швейцарии насчитывается более трехсот разнообразных фестивалей – проще сосчитать города и городишки, где их нет, чем наоборот. И у каждого – своя изюминка. Новый фестиваль, о котором мы собираемся вам рассказывать, придумали две пианистки – Анастасия Волчок и Ирина Шкуриндина, пришедшие в профессию в Москве и сделавшие карьеру в Швейцарии и не только. Называется он, во французском оригинале, Primeurs Musicales. Мы честно пытались перевести это название на русский, но не смогли найти подходящего эквивалента в великом и могучем. Дело в том, что под «primeurs» обычно имеют в виду первые весенние овощи или фрукты. Учитывая контекст, а также то, что пройдет фестиваль не весной, а хоть и ранней, но осенью, перебирали всевозможные варианты в сочетании с «музыкальные»: всходы, побеги, ростки, первенцы, соцветия… Задумывались над «порослью» и даже «поляной», но в итоге остановились на нейтральных «дарованиях», которые обычно бывают юными. А это в данном случае самое главное.

- Наш фестиваль концентрируется на совсем молодых исполнителях, еще студентах, обучающихся в различных швейцарских учебных заведениях, но часто уже проявивших себя на международных конкурсах, - объяснила Нашей Газете Анастасия Волчок. – Несмотря на такую кажущуюся локальность подхода, состав участников интернационален, и особое место в нем занимают беженцы с Украины, влившиеся в классы консерваторий Женевы, Лозанны, Невшателя, Базеля, Цюриха и в Академию Менухина.

Новый фестиваль – явно с педагогическим уклоном, ведь в рамках шести запланированных концертов начинающие музыканты будут играть в ансамблях с уже состоявшимися исполнителями. Ознакомившись с программой, мы обнаружили, что многие «мэтры» и «дебютанты» знакомы нашим читателям. К первой категории относятся, помимо Анастасии Волчок и Ирины Шкуриндиной, скрипачи Светлана Макарова Верникова, Сергей Островский и Олег Каскив. К ним присоединятся швейцарско-бельгийская пианистка Моник Мо Бэйли, российский пианист Александр Шайкин, в 2015 году получивший вторую премию на конкурсе имени Гезы Анда в Цюрихе, и его швейцарский коллега Фабрицио Шиоветта; швейцарские виолончелисты Давид Пиа, Габриэль Эстебан и Жоэль Марози, их португальский собрат Пабло де Наверан и шведская «сестра» Кристина Винярски, альтистки Лиз Берто и Ноэми Бялоброда (Франция) и Лида Чен Аргерих (Швейцария), французский скрипач Аксель Шахер.

Можно лишь радоваться тому, что, если поверить гармонию алгеброй, выходит, что педагогов почти столько же, сколько «детей», а это – редкий случай и гарантия того, что каждому юному музыканту будет уделено должное внимание. Среди молодой поросли, если уж придерживаться ботанической терминологии, мы с радостью отметили нескольких участников «детских концертов», организованных Нашей Газетой в Женеве и в Гштааде: скрипачей Теодора Каскива и Богдана Луца, пианистов Екатерину Бонюшкину и Дария Красилича, а также Всеволода Завидова, интервью с которым мы не так давно предлагали вашему вниманию. Как здорово, что круг молодых дарований постоянно расширяется, и что в рамках фестиваля перечисленные музыканты смогут порепетировать и выступить со своими сверстниками, среди которых скрипачи Аймерик Боном (Франция), Амия Яницки (Швейцария-Австрия), Мария Сотриффер (Австрия), Максим Синицкий и Ирина Борисова (Украина), виолончелисты Клеман Стауфнеггер (Франция-Швейцария), пианисты Рио Сасаки (Япония) и Филирр Гаспоз (Швейцария), альтисты Баптист Жиру (Швейцария), Владислав Осадчий (Украина) и Сара Стром (Швейцария), виолончелист Маттео Бассан (Италия), а также 21-летний композитор Лючия Вите, специально для фестиваля написавшая сюиту для трио, которая прозвучит в исполнении музыкантов в возрасте 11-13 лет. «Мне всегда нужна история, чтобы придать смысл музыке. История естественным образом доводит мой творческий процесс до кульминации и инстинктивно передает мне мощные эмоции. Без истории – это как песня без припева – мелковато, на мой вкус», - рассказывает Лючия. Интересно, какую историю расскажут женевским слушателям фортепиано, скрипка и кларнет.

Планируется, что репетиции концертов будут открыты для учащихся женевских музыкальных школ, а более широкая публика имеет возможность побывать на вечерних концертах.

Помимо юности участников, есть у нового фестиваля и еще одна особенность, и тоже «ботаническая»: параллельно с молодыми музыкантами устроители решили представить публике и молодых виноделов – причем исключительно женщин! – из Женевы и ее окрестностей. Дегустация их творений пройдет в воскресенье, 15 сентября, после заключительного концерта, названного в тему – «Молодые лозы»: хорошее вино прекрасно сочетается с классической музыкой!

Фестиваль пройдет с 11 по 15 сентября в Théâtre des Salons, что в двух шагах от Женевской консерватории. Изучить его программу вы можете на специальном созданном сайте, а заказать билеты проще всего здесь. Начнем следующий учебный год с музыкой!