Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 4 июля 2024 года   

«Музыкальные дарования» |«Primeurs musicales»

Автор: , Женева, .

В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них.

|

La grande famille des festivals de musique en Suisse sera renforcée pour le tout dernier nouveau-né – vous pourrez assister à sa naissance à Genève, du 11 à 15 septembre.

В Швейцарии насчитывается более трехсот разнообразных фестивалей – проще сосчитать города и городишки, где их нет, чем наоборот. И у каждого – своя изюминка. Новый фестиваль, о котором мы собираемся вам рассказывать, придумали две пианистки – Анастасия Волчок и Ирина Шкуриндина, пришедшие в профессию в Москве и сделавшие карьеру в Швейцарии и не только. Называется он, во французском оригинале, Primeurs Musicales. Мы честно пытались перевести это название на русский, но не смогли найти подходящего эквивалента в великом и могучем. Дело в том, что под «primeurs» обычно имеют в виду первые весенние овощи или фрукты. Учитывая контекст, а также то, что пройдет фестиваль не весной, а хоть и ранней, но осенью, перебирали всевозможные варианты в сочетании с «музыкальные»: всходы, побеги, ростки, первенцы, соцветия… Задумывались над «порослью» и даже «поляной», но в итоге остановились на нейтральных «дарованиях», которые обычно бывают юными. А это в данном случае самое главное.

- Наш фестиваль концентрируется на совсем молодых исполнителях, еще студентах, обучающихся в различных швейцарских учебных заведениях, но часто уже проявивших себя на международных конкурсах, - объяснила Нашей Газете Анастасия Волчок. – Несмотря на такую кажущуюся локальность подхода, состав участников интернационален, и особое место в нем занимают беженцы с Украины, влившиеся в классы консерваторий Женевы, Лозанны, Невшателя, Базеля, Цюриха и в Академию Менухина.

Новый фестиваль – явно с педагогическим уклоном, ведь в рамках шести запланированных концертов начинающие музыканты будут играть в ансамблях с уже состоявшимися исполнителями. Ознакомившись с программой, мы обнаружили, что многие «мэтры» и «дебютанты» знакомы нашим читателям. К первой категории относятся, помимо Анастасии Волчок и Ирины Шкуриндиной, скрипачи Светлана Макарова Верникова, Сергей Островский и Олег Каскив. К ним присоединятся швейцарско-бельгийская пианистка Моник Мо Бэйли, российский пианист Александр Шайкин, в 2015 году получивший вторую премию на конкурсе имени Гезы Анда в Цюрихе, и его швейцарский коллега Фабрицио Шиоветта; швейцарские виолончелисты Давид Пиа, Габриэль Эстебан и Жоэль Марози, их португальский собрат Пабло де Наверан и шведская «сестра» Кристина Винярски, альтистки Лиз Берто и Ноэми Бялоброда (Франция) и Лида Чен Аргерих (Швейцария), французский скрипач Аксель Шахер.

Можно лишь радоваться тому, что, если поверить гармонию алгеброй, выходит, что педагогов почти столько же, сколько «детей», а это – редкий случай и гарантия того, что каждому юному музыканту будет уделено должное внимание. Среди молодой поросли, если уж придерживаться ботанической терминологии, мы с радостью отметили нескольких участников «детских концертов», организованных Нашей Газетой в Женеве и в Гштааде: скрипачей Теодора Каскива и Богдана Луца, пианистов Екатерину Бонюшкину и Дария Красилича, а также Всеволода Завидова, интервью с которым мы не так давно предлагали вашему вниманию. Как здорово, что круг молодых дарований постоянно расширяется, и что в рамках фестиваля перечисленные музыканты смогут порепетировать и выступить со своими сверстниками, среди которых скрипачи Аймерик Боном (Франция), Амия Яницки (Швейцария-Австрия), Мария Сотриффер (Австрия), Максим Синицкий и Ирина Борисова (Украина), виолончелисты Клеман Стауфнеггер (Франция-Швейцария), пианисты Рио Сасаки (Япония) и Филирр Гаспоз (Швейцария), альтисты Баптист Жиру (Швейцария), Владислав Осадчий (Украина) и Сара Стром (Швейцария), виолончелист Маттео Бассан (Италия), а также 21-летний композитор Лючия Вите, специально для фестиваля написавшая сюиту для трио, которая прозвучит в исполнении музыкантов в возрасте 11-13 лет. «Мне всегда нужна история, чтобы придать смысл музыке. История естественным образом доводит мой творческий процесс до кульминации и инстинктивно передает мне мощные эмоции. Без истории – это как песня без припева – мелковато, на мой вкус», - рассказывает Лючия. Интересно, какую историю расскажут женевским слушателям фортепиано, скрипка и кларнет.

Планируется, что репетиции концертов будут открыты для учащихся женевских музыкальных школ, а более широкая публика имеет возможность побывать на вечерних концертах.

Помимо юности участников, есть у нового фестиваля и еще одна особенность, и тоже «ботаническая»: параллельно с молодыми музыкантами устроители решили представить публике и молодых виноделов – причем исключительно женщин! – из Женевы и ее окрестностей. Дегустация их творений пройдет в воскресенье, 15 сентября, после заключительного концерта, названного в тему – «Молодые лозы»: хорошее вино прекрасно сочетается с классической музыкой!

Фестиваль пройдет с 11 по 15 сентября в Théâtre des Salons, что в двух шагах от Женевской консерватории. Изучить его программу вы можете на специальном созданном сайте, а заказать билеты проще всего здесь. Начнем следующий учебный год с музыкой!

 

музыкальное образование в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Очки Мурата Якина всколыхнули интернет

Главной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.

Всего просмотров: 766

Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда Эрмитаж

 Вчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена... 

Всего просмотров: 608

Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврами

 Художественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.

Всего просмотров: 438
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,872

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,742

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,330
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top