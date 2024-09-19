Почти ровно год назад мы впервые рассказали вам о проходящем с 2018 года музыкальном мероприятии под названием Шубертиада. «Мероприятие» – ужасное слово, особенно применительно к классической музыке. Но как квалифицировать то, что уже не просто концерт, но еще и не совсем фестиваль?! Проходит «это» в кантоне Во, в замке Коппе, неразрывно связанным с мадам де Сталь и считающимся памятником национального значения. Вернее, не совсем в замке, а в зале, где когда-то размещался пресс для винограда, из которого делали вино. Так что обстановка самая демократическая. Остается надеяться, что погода не подведет, и «бабье лето» продержится до конца месяца.

В прошлом году мы обратили внимание на Шубертиаду в связи с обилием знакомых имен в ее программе, и очень рады, что эта традиция укрепилась: перед вами вновь выступят скрипачи Олег Каскив и Богдан Луц, пианистки Екатерина Бонюшкина, завоевавшая этим летом звание подающей самые большие надежды в Академии Фестиваля в Вербье, и Ирина Шкуриндина. Предстоят и новые встречи.

Что касается программы, то на этот раз она полностью составлена известной нашим читателям швейцарской пианисткой Анастасией Волчок, в свое время закончившей Московскую консерваторию. Ей же принадлежит и концепция, знакомиться с которой следует именно по-русски, так как переводы на другие языки могут ввести в заблуждение, ведь реинкарнация и возрождение – это не одно и то же.

В то время как для большинства из нас «возрождение» или «ренессанс» ассоциируются с переломной для Европы эпохой между Средневековьем и Новым временем и, прежде всего, с Италией, где эта эпоха зародилась, Анастасия Волчок имеет в виду другое.

- Идея реинкарнации и понятие «бабье лето» имеют для меня глубокий символический смысл, хоть они и происходят из разных культурологических контекстов и, кажется, далеко отстоят друг от друга, - объясняет она. - Концепция перерождения занимает важное место в религиозных традициях индуизма и буддизма. «Сансара», бесконечный цикл рождения, смерти и перерождения, определяется «кармой», силой, которая способствует циклам позитива или негатива, и рассматривается как сумма действий человека и их этических последствий. Если в индуизме конечной целью является достижение так называемой «мокши», или освобождения от этого цикла посредством духовной практики и накопления хорошей кармы, в буддизме верующие ищут «нирвану», состояние, завершающее цикл перерождений и страдания. «Бабье лето», как большинство североамериканцев именуют не по сезону теплую и солнечную осеннюю погоду, наполняет нас чувствами радости и ностальгии. Солнечное небо, бархатистый воздух, состояние покоя даже когда природа готовится к зиме, – это словно краткий момент возрождения чего-то, что, казалось, ушло навсегда. Есть что-то чарующее и вселяющее надежду в идее обновления и цикличности жизни, будь то через идею буквального возрождение души или метафорическое возрождение тепла и жизненной силы в природе.

Если помнить, что реинкарнация или переселение душ впервые упоминается в Ведах – древнейших священных писаниях индуизма, известных с 11 века, а до тех пор столетиями передававшихся устно, то приходится признать, что это верование дает фору Ренессансу. Но главное – оба они вселяют надежду на то, что впереди еще будет что-то хорошее, а разве не нуждаемся мы все в такой надежде в нынешние трагические времена?

Несмотря на интерес к восточным традициям, предложенная Анастасией Волчок программа – исключительно европейская, а тонкость ее и продуманность под силу лишь опытному музыканту и неравнодушному человеку. Чем пересказывать своими словами, предоставим возможность самой составительнице прокомментировать некоторые произведения, которые прозвучат в трех воскресных концертах.

- «Адажио для струнных» Сэмюэля Барбера, которое справедливо считается одним из самых грустных произведений классической музыки, звучит для меня как осознание переживаемой травмы. Вместо того чтобы подавлять эмоции, мы скорбим о потере наших близких, наших прошлых жизней, иногда даже о нашей собственной идентичности, - рассказывает Анастасия. - Дмитрий Шостакович в своем соль-минорном фортепианном квинтете как будто «прорабатывает» болезненный опыт своей жизни и жизни своих соотечественников во время войны и сталинского режима, обретая эмоциональное исцеление через творческий процесс. В прекрасном вокальном цикле «Песни Рюкерта» Гюстава Малера мне слышится поиск нового смысла, ведь он напоминает нам о нашей врожденной любви к природе, к нашим близким – часто мы вспоминаем об этом, лишь выходя из травматического опыта, когда учимся переосмысливать то, что для нас по-настоящему ценно, и укреплять самые важные для нас отношения. И устремляемся вперед. Вперед устремлены «Весенняя» Соната для скрипки и фортепиано Бетховена, Фортепианная соната № 3 Сергея Прокофьева и Этюды Николая Капустина – они излучают позитив и энергию, напоминая, что за разрушением следует созидание, и даже на месте пожарища вырастает новый лес.

Из всех перечисленных композиторов, вам, дорогие читатели, вероятно, наименее известен Николай Гиршевич Капустин, и мы искренне рады, что вы откроете для себя этого самобытного джазового автора и пианиста, родившегося в 1937 году в украинской Горловке и умершего в 2020-м в Москве. Учителей у него было несколько, но особую роль в его жизни сыграл Аврелиан Руббах, в 1950-е годы преподававший в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и одновременно в Академическом музыкальном училище: именно он распознал талант в 14-летнем мальчике и взял его в свой класс. Из рук Руббаха Николай Капустин перешел в руки легендарного Александра Гольденвейзера в Московской консерватории, у которого совершенствовался в виртуозной игре. Он мог бы сделать прекрасную карьеру, как классический пианист, однако сердце его было отдано джазу: на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году прозвучало специально написанное им к этому случаю Концертино для фортепиано с оркестром в исполнении автора и биг-бенда Юрия Саульского, после опыта с которым Капустин начал сотрудничать с биг-бендом Олега Лундстрема. Однако в 1980-х годах основное внимание композитора перешло от музыки для фортепиано и оркестра к исключительно фортепианной. Именно в этот период им были сочинены Восемь концертных этюдов (опус 40), два из которых вы сможете услышать в Коппе. В этом направлении своей творческой деятельности он был настолько успешен, что в мае 2000 года совершил первую и единственную поездку в Великобританию – для участия в формировании «Общества пианистов Капустина» (Kapustin’s Piano Society), группы людей, которые ценят его музыку!

… Действительно, Ренессанс наступил вслед за Средними веками, и так хочется верить, что выпавшее на нашу долю временное Средневековье не слишком затянется… Но, как писал поэт Александр Кушнер, «времена не выбирают». И уж если выпало жить в «такое» время, то главное, на наш взгляд, – оставаться верным себе и не искать оправданий тому, чему оправдания нет и быть не может. Классическая музыка, на наш взгляд, – надежный помощник в стремлении к сохранению душевного покоя и здравого смысла.

С полной программой музыкального воскресенья в Коппе вы можете ознакомиться здесь, а те из подписчиков Нашей Газеты (должны же у них быть какие-то привилегии!), кто первыми ответят на вопрос «Какой порядковый номер носят Восемь концертных этюдов Николая Капустина?», получат пригласительные билеты!