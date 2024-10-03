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четверг, 3 октября 2024 года   

Встречайте шеф-повара года! |Rencontrez le cuisinier de l’année!

Автор: , Женева, .

Фото: Gault & Millau

По версии ресторанного гида Gault & Millau, им стал Марко Кампанелла.

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Marco Campanella décroche le plus grand titre du Gault & Millau.

В Швейцарию пришла осень, а вместе с ней – сезон гастрономических открытий и долгих вечеров, проведенных за неспешной беседой и отменным ужином в уютном ресторане. Где же в этой стране можно насладиться блюдами, приготовленными кулинарными талантами? Ответ на этот вопрос знают критики авторитетного ресторанного гида Gault & Millau.

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