Вкусные новости от Gault&Millau |Délicieuses nouvelles de Gault&Millau

Вопреки тому, что пандемия длится уже два года, а также несмотря на ограничения, маски, сертификаты о вакцинации и т.п. высокая гастрономия по-прежнему существует и пользуется большим спросом. Например, в рубрике «Открытия» Gault&Millau – пять ресторанов, один из них – Du Bourg – открылся весной 2021 года в исторической части Биля (кантон Берн) и весьма популярен среди гурманов. Руководят рестораном Фиона Лиенгме и Кристиан Эби, в интервью изданию L’Illustré Фиона рассказала, что работы у них хватает, так как часто все столики заняты. Второе «открытие» – ресторан Jaques в Лозанне, где можно в приятной обстановке отведать великолепные блюда по доступным ценам. Готовит их Жак Алиссон, ученик Филиппа Шеврие, о котором Наша Газета не раз писала