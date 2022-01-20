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четверг, 20 января 2022 года   

Вкусные новости от Gault&Millau|Délicieuses nouvelles de Gault&Millau

Автор: Лейла Бабаева, Вальс-Биль-Лозанна, 20. 01. 2022.

В ресторане Silver отеля 7132 © Jennifer Endom – 7132 Hotel, Vals

В очередном выпуске знаменитого гастрономического гида – Gault&Millau 2022 – подробно описаны 390 ресторанов Конфедерации, в том числе 48 новых в Романдской Швейцарии, что в два раза больше среднего значения за последние 20 лет. |
Dand la nouvelle édition du célèbre guide gastronomique – Gault & Millau 2022 – 390 restaurants de la Confédération sont décrits en détails, y compris 48 nouvelles adresses en Suisse romande, c’est le double de la moyenne des 20 dernières années.

Вопреки тому, что пандемия длится уже два года, а также несмотря на ограничения, маски, сертификаты о вакцинации и т.п. высокая гастрономия по-прежнему существует и пользуется большим спросом. Например, в рубрике «Открытия» Gault&Millau – пять ресторанов, один из них – Du Bourg – открылся весной 2021 года в исторической части Биля (кантон Берн) и весьма популярен среди гурманов. Руководят рестораном Фиона Лиенгме и Кристиан Эби, в интервью изданию L’Illustré Фиона рассказала, что работы у них хватает, так как часто все столики заняты. Второе «открытие» – ресторан Jaques в Лозанне, где можно в приятной обстановке отведать великолепные блюда по доступным ценам. Готовит их Жак Алиссон, ученик Филиппа Шеврие, о котором Наша Газета не раз писала

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