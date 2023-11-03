Адрес 49 Rue du Rhône известен всем женевским гурманам еще с 1912 года, когда в стенах старинного здания открылось бистро «La Bavaria». Оно сразу полюбилось всем высокопоставленным чиновникам Лиги Наций, регулярно приходившим сюда и приглашавшим глав государств, видных дипломатов и журналистов, чьим мнением они дорожили. Отделка ресторана не менялась с 1942 года, а в 2012-м он был внесен, со всеми потрохами, то есть от деревянных панелей на стенах до мебели, в список женевского наследия.

Так что не удивительно, что именно это место выбрал для собственного ресторана давний партнер Нашей Газеты Франсуа-Поль Журн, эпикуреец и меценат, разнообразные проекты которого мы регулярно и с удовольствием освещаем. Зачем часовщику, в очередь на творения которого смиренно становятся на годы вперед коллекционеры всего мира, ресторан? За тем же, что и вип-персонам прошлого века: чтобы было, где вкусно поесть самому и куда пригласить друзей.

Тонкий ценитель старины и традиций и при этом неутомимый новатор, Франсуа-Поль Журн придал новому ресторану присущий ему самому элегантно-расслабленный вид. Сохранив неприкосновенную деревянную обшивку стен, он украсил их на часовую тему, а именно афишами с изображениями технических рисунков механизмов его собственных моделей. Каждому столику также присвоено имя одного из выдающихся часовых мастеров прошлого, от швейцарца Йоста Бюрги (1552-1632), первым добавившего в часы с часовой и минутной стрелками еще и секундную, до голландца Христиана Гюйгенса (1629-1695), изобретшего первую практически применимую модель часов с маятником. Обратите внимание на приборы и внимательно рассмотрите разные изображенные на них винтики и колесики из волшебной шкатулки часовщика. Над всем этим великолепием царят достойные места в музее великолепные астрономические часы, созданные в начале 17 века венецианским мастером Джованни Бругеллем.

Но, в конце концов, люди ходят в ресторан не только и не столько для того, чтобы любоваться интерьером. Не беспокойтесь, качества еды тоже гарантировано.

Мишленовские звезды или спокойная жизнь?

SWISS – Между небом и землей, или «Кот в сапогах» на борту самолета

«Кот в сапогах» сменил сапоги

С маэстро Готье мы знакомы давно, еще с 2014 года, когда вместе с ним летали над Женевой в самолете, дегустируя меню, созданное им для пассажиров первого класса авиакомпании SWISS. Покончив с приятными воспоминаниями, мы все же поинтересовались у маэстро, не обидно ли ему бросить «звездный» ресторан с устоявшейся репутацией и окунуться во что-то совершенно новое? «Не обидно! – не задумываясь, ответил Доминик Готье. – В лице Франсуа-Поля Журна я нашел настоящего единомышленника и очень рад сменить и обстановку, и суть, перейдя от высокой французской кухни к более интернациональному меню, средиземноморскому с налетом любимого мною Таиланда. Да и приятно кормить людей не только по вечерам, но и днем».

Чем же кормят? Вот меню инаугурационного обеда, на который была приглашена автор этих строк. Судите сами: для пробуждения аппетита – равиоли с зайчатиной с кремом из каштанов и белого трюфеля, далее лосось из Граубюндена, приготовленный в соли, с китайской икрой Gold Imperial и юдзу или/и лобстер из Бретани, с императорским карри с тайским базиликом, после чего – нежнейшая, просто тающая во рту курочка, начиненная трюфелем, на этот раз черным. Ну и на десерт нечто невозможно-шоколадное. Одним словом, объедение.

Заметим, что порции вполне нормальные, не так, как бывает в некоторых шикарных ресторанах – не понимаешь, что съел. Все продукты поставляют лучшие местные производители, с которыми Доминика Готье связывают многолетние профессиональные отношения, плавно перешедшие в дружеские. А если конкретно, то овощи от Пьера Галле, птица от Nant d'Avril, говядина от Паскаля и Филиппа Дезбиоль, цитрусовые от Нильса Родена.

Если слюнки уже текут, то срочно заказывайте столик. Обратите внимание, ресторан открыт на обед и ужин с понедельника по четверг, в пятницу только на обед, а в выходные закрыт. Доживете до понедельника?