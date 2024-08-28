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пятница, 30 августа 2024 года   

Лучший отель Швейцарии находится в Цюрихе |Le meilleur hôtel de Suisse se trouve à Zurich

Автор: , Цюрих, .

Фото: HO, GaultMillau

Им, по версии GaultMillau, стал Mandarin Oriental Savoy.

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Et c’est, selon GaultMillau, le Mandarin Oriental Savoy

Гастрономический гид GaultMillau не только раздает «колпаки» лучшим ресторанам, но и ежегодно отмечает специальной наградой отель верхнего ценового диапазона, который выделяется в кулинарном плане. В этом году такой чести удостоился расположенный на Парадеплац Mandarin Oriental Savoy.

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Gault&Millau в швейцарии
лучшие отели Швейцарии
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