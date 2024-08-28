Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 28.08.2024.
Им, по версии GaultMillau, стал Mandarin Oriental Savoy.|
Et c’est, selon GaultMillau, le Mandarin Oriental Savoy
Гастрономический гид GaultMillau не только раздает «колпаки» лучшим ресторанам, но и ежегодно отмечает специальной наградой отель верхнего ценового диапазона, который выделяется в кулинарном плане. В этом году такой чести удостоился расположенный на Парадеплац Mandarin Oriental Savoy.
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