Лучший отель Швейцарии находится в Цюрихе |Le meilleur hôtel de Suisse se trouve à Zurich

Гастрономический гид GaultMillau не только раздает «колпаки» лучшим ресторанам, но и ежегодно отмечает специальной наградой отель верхнего ценового диапазона, который выделяется в кулинарном плане. В этом году такой чести удостоился расположенный на Парадеплац Mandarin Oriental Savoy.