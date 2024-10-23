Вы интересуетесь винами, но никогда не слышали о Сустене? Не может такого быть! Эта деревушка в кантоне Вале, расположенная на левом берегу Роны и население которой едва превышает тысячу человек, прославилась в прошлом году далеко за пределами Швейцарской Конфедерации: местная винодельня Leukersonne Дамьяна и Фабьенн Сивер получила награду «Швейцарский погреб года». А в этом году, словно следуя совету Михаила Горбачева «главное – начать», повторила рекорд! «Такого мы еще не видели!», признались устроители конкурса на прошедшей в бернском Kursaal церемонии в присутствии 560 представителей винодельческой индустрии, политической кругов, прессы, а также просто любителей и ценителей хороших вин. Действительно, победа два года подряд – первый случай за 18 выпусков Grand Prix du Vin Suisse – Большой премии швейцарских вин.

Эта премия существует с 2004 года. Идея заключается в том, чтобы привлечь внимание и признание к культурному достоянию, которым является вино, как в Швейцарии, так и за рубежом, а также повысить престиж швейцарских вин среди широкой публики и предложить виноделам платформу, на которой они смогут заявить о себе.

В этом году конкуренция усилилась: в конкурсе участвовали 2949 вин, что на 249 большое, чем в 2023-м. Свою продукцию представили 18 из 26 кантонов страны, при этом больше всего вин (1183) было представлено кантоном Вале, крупнейшим винодельческим регионом Швейцарии, далее кантоном Во (611) и немецкоязычной Швейцарией (439). Дегустация и оценка вин проводились международным жюри вслепую – каждое вино оценивают пять человек. В общей сложности было вручено 45 призов.

Помимо приза «лучшая винодельня года», винодельня Leukersonne победила также в категориях «красное», «Prix Vinissimo Rouge», со своим Cornalin Selection 2019, и Gamay, а в категории Chardonnay 2023 ей досталось почетное третье место. Вот такой урожайный год! «Лучшее место для дегустации и обсуждения вин Leukersonne – девятиметровый стол из массива дерева в новом сводчатом погребе с видом на бочки», утверждают знатоки, уже побывавшие на винодельне.

Фаворитом среди белых вин стало Chardonnay 2022 винодельни Domaines Chevaliers в Зальгеше (кантон Вале), получившее приз «Prix Vinissimo Blanc», а награда за лучшее органическое вино досталась винодельне Weinschmiede, также расположенной в Зальгеше, за ее Göttertrank 2022. Наконец, приз «Открытие» получили Андреа и Михаэль Вайнгартнер из Хюненберга (кантон Цуг), которые занимаются виноделием в Тичино уже более 20 лет.

Любителям мерло следует запастить Merlot Les Titans 2020 винодельни Provins SA из Сиона, шассла - Féchy Légende 2023 винодельни Domaine Kursner SA, из деревеньки Féchy в кантоне Во, а тем, кто предпочитает игристые вина, самое время отведать Brut du Valais Millésimé Jacques Germanier 2019, гордость Cave du Tunnel из местечка Сонте (Conthey) в кантоне Вале.

В целом Вале девять занял первое место в пятнадцати различных категориях. Еще два первых места получили вина из кантона Во, второго по величине винодельческого региона Швейцарии. Остальные первые места достались винам из Фрибурга, Женевы, Тичино и немецкоязычной Швейцарии.

Хотя в 18-м выпуске конкурса красных вин было больше, чем белых, белые вина с одного виноградника традиционно являются самой сильной категорией, указывают организаторы. Здесь доминируют такие сорта винограда из Вале, как Heida, Petite Arvine и Johannisberg (Sylvaner). Но вообще шассела и пино нуар – самые сильные сорта винограда на этом конкурсе.

А в первый день этой рабочей недели путеводитель «Мichelin» разбрасывал свои звезды в Лозаннской школе гостиничного бизнеса, EHL. Директор швейцарского отделения Michelin Танги Леон-Пфлигер открыл церемонию, сказав: «Если мой прогноз погоды верен, то сегодня вечером я смогу увидеть особенно звездное небо в Швейцарии!» Так и было.

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Встречайте шеф-повара года!

Знак отличия Bib gourmand, которым отмечаются рестораны с наилучшим соотношением цены и качества, получил в этом году новый ресторан Là-Haut в Шардоне, которым управляют Жюльен и Морган Остертаг – быстро, если учесть, что новые менеджеры приступили к работе только в июле этого года.

Квентин Филипп из женевского ресторана L'Arakel получил свою первую звезду после того, как месяц назад был назван «Открытием года 2025» по версии Gault & Millau. Шеф-повар поблагодарил свою команду, едва сдерживая рыдания. Этот «маленький ресторан», открывшийся полгода назад, обещает стать одной из главных достопримечательностей города.

Еще одна звезда «упала» на Доминика Готье, шеф-повара ресторана F.P. Journe - Le Restaurant в Женеве, на открытии которого мы в свое время побывали и поделились с вами впечатлениями.

Только два новых ресторана были удостоены двух звезд, и оба находятся в немецкой части страны: Colonnade Гилада Пеледа в Люцерне (в гостинице Mandarin Oriental) и The Counter Мити Бирло в Цюрихе. Гид не преминул упомянуть ресторан Анн-Софи Пик в Лозанне и его нового шеф-повара Джордана Теуриллата, который сохранил свои две звезды, вновь открывшись этой осенью.

Сохранят свои три звезды и владеющие ими четыре ресторана на всю страну. Это ресторан Hôtel de Ville Франка Джованнини в Крисье, Cheval Blanc Петера Кногля (отель Trois Rois, Базель), Schloss Schauenstein Андреаса Каминады и его партнера Марселя Скиббы в Фюрстенау, кантон Граубюнен, и Memories Свена Вассмера, в Бад-Рагазе.

Награда Молодого шеф-повара досталась талантливому Жилю Вароне из городка Савьес в кантоне Вале, уже успевшему получить мишленовскую звезду за свой небольшой ресторан.

И еще об одном швейцарском достижении. Гид Michelin, хорошо известный своими звездами, присуждаемыми лучшим ресторанам мира, теперь распространяет свое влияние и на гостиничную индустрию, присуждая символические ключи исключительным заведениям. Девять швейцарских отелей получили три ключа, что является максимально возможным в этом новом рейтинге. Среди них выделяются два женевских заведения, в том числе The Woodward, где особое внимание уделяется индивидуальному подходу к обслуживанию. Также в этом списке Grand Resort Bad Ragaz, Hotel Les Trois Rois в Базеле, Bürgenstock Resort, женевский Beau-Rivage, The Alpina в Гштааде и Badrutt's Palace Hotel в Санкт-Морице.