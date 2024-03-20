Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 20 марта 2024 года   

В Швейцарии вручили национальные кулинарные награды |Mérite Culinaire Suisse

Автор: , Женева, .

Ги Пармелен, Доминик Готье и Дарио Ранца. Фото: F.P.Journe

Одним из пяти шеф-поваров, удостоенных престижной премии, стал Доминик Готье из женевского ресторана F.P.Journe.

|

Dominique Gauthier, du restaurant F.P.Journe, est l’un des cinq chefs récompensé.

Премия «Mérite Culinaire Suisse» была учреждена пять лет назад с целью поощрения и признания заслуг швейцарских шеф-поваров и кондитеров, славящихся своим мастерством, изобретательностью, уважительным отношением к кулинарному наследию страны и аутентичным региональным продуктам.

Торжественная церемония вручения состоялась в прошлый понедельник в бернском отеле Bellevue в присутствии федерального советника Ги Пармелена. Жюри в составе 15 экспертов наградило пять шефов, в том числе Доминика Готье и его «солнечную кухню». В прошлом году, проработав более 30 лет в гастрономическом ресторане Chat-Botté отеля Beau-Rivage в Женеве, шеф-повар перешел в новое заведение знаменитого женевского часовщика Франсуа-Поля Журна (об открытии ресторана мы подробно рассказывали). Этот проект объединяет гастрономию и часовое дело – два мира, где точность и творческий подход имеют первостепенное значение.

Доминик Готье приобщился к кулинарным радостям еще в глубоком детстве, а с годами, благодаря опыту и путешествиям, он сформировал свой индивидуальный стиль, сочетая средиземноморские традиции с экзотическими нотками. Он установил тесные связи с местными производителями, что гарантирует совершенный вкус его фирменных блюд, таких как граубюнденский лосось с икрой и юдзу (распространенный в Юго-Восточной Азии цитрус). «Эта премия – огромная честь, награда за карьеру, отмеченную упорным трудом и страстью, а также желанием сотрудничать с местными поставщиками продуктов», - признался Доминик Готье, посвятив приз своей жене и детям, поддерживающим его на протяжении всей карьеры.

Напомним, что ранее Доминик Готье принес ресторану «Chat botté» его первую и единственную мишленовскую звезду и 18 из 20 возможных баллов по оценке GaultMillau. Кроме того, он был признан экспертами GaultMillau лучшим поваром Романдии в 2005 году, а в 2009-м – лучшим в Швейцарии. Теперь он гордо может носить и национальный знак отличия – разработанный Кантональной школой искусств Лозанны красный шейный платок с графичными белыми крестами.

Единственной женщиной, получившей награду в этом году, стала Мари Робер из Café Suisse в Бексе. Приз очень подбодрил ее после того, как она потеряла свою звезду в прошлом году. В число лауреатов также вошли Петер Кногль из Cheval Blanc в Базеле, Ненад Млинаревич из Brasserie Süd в Цюрихе и Фабрицио Занетти из Suvretta House в Санкт-Морице.

Специальный знак почета достался Карло Криши. В 1982 году он вместе со своей женой Кристин открыл ресторан высокой гастрономии Le Cerf в Коссонэ, получив две звезды Michelin и 18 из 20 баллов гиде Gault&Millau. Как пишут организаторы премии, Карло Криши одним из первых вернул в наши тарелки собачью мяту, корень горичника и другие дикорастущие растения с тонкими ароматами. В 2019-м шеф принял решение закрыть ресторан. «Я очень тронут этой честью, которую вы мне оказали, и испытываю ностальгию... Я так любил эту профессию, и она так много мне дала», - отметил Карло Криши, поблагодарив также свою жену, «без которой меня бы здесь не было» и которая «держит лодку на плаву».

Что касается кондитерского искусства, то награды в этой области получили Северэн Жербер и Грегори Вис из булочной Gerber-Wyss в Ивердон-ле-Бене, а также Томас Шварценбергер из Цуга. Приятных вам гастрономических открытий, дорогие читатели!

F.P.Journe
гастрономические рестораны швейцария
ресторанный гид швейцария
высокая кулинария
швейцарская гастрономическая кухня
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
АНДРЕЙ КОСТИН : Что читать из старой русской литературы? |
среда, 27 марта 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

За кого проголосовала «русская» Швейцария?

 В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.

Всего просмотров: 2,178

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 755

Швейцарские железные дороги - от логистики до политики

 Согласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.

Всего просмотров: 592
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,213

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 454

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 755
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top