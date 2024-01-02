Что такое дилижанс? В переводе с французского, carosse de diligence, что буквально означает «проворный экипаж», это транспортное средство для междугородной перевозки пассажиров с багажом, а также вид междугородного общественного транспорта или доставки почты. Дилижансы предлагали более быстрое путешествие за счёт постоянной смены уставших лошадей, но были, согласно воспоминаниям пользователей, неудобными, изнурительными, а то и опасными.

С начала 18 века, благодаря улучшению качества дорог, дилижансы начали бороздить Европу, став первым общественным транспортом. Расположенная в центре континента Швейцария оказалась в центре и этого явления: большинство путешественников, приезжавших с севера Европы, попадали на территорию Швейцарии через Базель и высаживались в Бьенне, оказываясь на швейцарской возвышенности: путешествие из Базеля в Бьенн занимало 12 часов. В те времена этот регион сам по себе был туристической достопримечательностью. Многим хотелось полюбоваться на перевал Pierre Pertuis на высоте 827 метров в Юрских горах и на его знаменитый «дырявый камень» на так называемом римском тракте. Согласно легенде, бытующей с 15 века, «продырявил» скалу Юлий Цезарь, хотя никаких документальных подтверждений этому нет. Интересно, что «дыркой» пользовались до начала 20 века - лишь во время мобилизации швейцарской армии в Первую мировую войну инженерные войска построили под ней дорогу для моторизованного транспорта, а в 1932-м появилась еще одна трасса, длиной около двух километров, проложенная почти исключительно силами безработных. Но это еще когда будет, а в интересующие нас времена отверстием пользовались представители буржуазии и среднего класса, путешествовавшие по делам или навещавшие родственников.

Стоит отметить, что уже тогда Швейцария пользовалась репутацией самой дорогой страны среди ее соседей, а потому авторы путеводителей советовали путешественникам брать извозчика на юге Германии, что обходилось гораздо дешевле.

Дилижанс прекратил свое существование, вытесненный в середине 19 века железными дорогами, о которых так любит рассказывать наш приглашенный автор Наталья Беглова. Это коснулось, в частности, пути, связывавшего Невшатель с Локлем. Как указано в книге «Путь через горы» историка Иоганна Бойла, путешествие на дилижансе между двумя этими городами занимало в 1840 году 5 часов 15 минут, если не случалось ничего не предвиденного. Двадцать лет спустя железнодорожная линия сократила время в пути до 1 часа 40 минут. Копыта уступили место колесам, но не все разом. Так, по первой почтовой дороге, открытой в самом начале 19 века через Симплон, в кантоне Вале, последняя повозка проехала лишь в 1953 году, а в кантоне Граубюнден почтовый дилижанс циркулировал вплоть до 1961 года, когда его заменил, наконец, автобус.

Еще одна история связана с дорогой между Бюллем (Bulle) и Шарме (Charmey) в кантоне Фрибург. В течение долгого времени груженые сыром повозки перевозили между двумя этими населенными пунктами мулы – между 100 и 200 животных ежедневно, и так вплоть до 1880 года. Только тогда была построена пригодная для проезда повозок дорога, после чего дилижанс стал преодолевать расстояние от мэрии Бюлля до Шарме за приблизительно два часа. Но прожил он недолго, всего несколько десятилетий – в начале 20 века появились автомобили, а с начала 1920-х годов деревни кантона начали обслуживать автобусы. Был даже построен вокзал, хотя ни один поезд там ни разу не остановился, поскольку, за отсутствием достаточного финансирования, железнодорожный путь не был продолжен до Брока, как планировалось.

В лесу Булейр (Bouleyres) в окрестностях Брока до наших дней сохранилась часть старинной выложенной из камня дороги, по которой когда-то, подбрасываясь на ухабах, ездили дилижансы. Аналогичная свидетельница состояния транспорта в конце 19 века, когда поездка из Брика до Симплона занимала целый день, сохранилась в районе этого высокогорного перевала.

Несмотря на то, что путешествие в дилижансе было привилегией обеспеченных слоев общества, далеко не все мечтали о таком опыте, даже если могли его себе позволить. В повозку набивалось до двенадцати человек, колеса были не надежные, а на дороге попадались не только ямы и валуны, но и бандиты. Кроме того, каждые 30 км приходилось останавливаться, чтобы поменять лошадей, перекусить и размять ноги – местные кузницы выполняли роль современных автозаправок. Добравшись до места назначения, пассажиры еще долго потирали затекшие спины, и это в лучшем случае. В номере издававшегося в Ла Шо-де-Фоне журнала «L'Impartial» за 1907 год сохранился рассказ о таком происшествии, произошедшем во время переезда через озеро Бренец, на реке Ду между кантоном Невшатель и Францией: «Однажды, в 1828 году, дилижанс возвращался из Безансона. Во время переезда через реку плот опрокинулся, и экипаж полетел в воду. Все находившиеся в нем пассажиры, кучер и лошади утонули».

Так что, дорогие читатели, отправляясь в путешествие, пользуйтесь надежным транспортом и проверенными маршрутами. Хорошего вам отдыха!