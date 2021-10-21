Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Нион, 21. 10. 2021.
Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.|
Гуляя по берегам знаменитого озера, которое поделили между собой Швейцария и Франция, наслаждаясь восхитительными видами, чувствуешь такое умиротворение, что совершенно не задумываешься над языковыми вопросами. А между тем то, о чем мы расскажем ниже, весьма интересно и, наверное, придаст еще больше очарования озеру, сформировавшемуся около 15 тыс. лет назад вследствие сползания Ронского ледника.
В интервью телерадиокомпании RTS куратор музея Лемана в Нионе, кантон Во Лионель Готье отметил, что название крупнейшего альпийского водоема определяли разные обстоятельства. Например, «Женевское озеро» вошло в обиход несколько столетий назад, с ростом роли города Кальвина в этом регионе, и до сих пор используется в разных языках, в том числе в русском и английском.
С другой стороны, во французском и испанском языках чаще используется «Леман», а итальянцы употребляют оба названия. Начиная со II века н.э. было принято говорить «Лозаннское озеро», но это название вышло из употребления уже в XVII веке. Любопытно, что еще в 1552 году немецкий ученый Себастиан Мюнстер стал использовать название «Леман», его примеру приблизительно в 1575-м последовал фламандский географ Герард Меркатор. Это название взяла на вооружение бернская администрация, а позднее и революционные власти, отсюда – «Леманская республика», «департамент Леман».
В Средневековье началось бурное развитие городов, расположенных на берегах Лемана, по которому стали доставлять огромное количество стройматериалов, а также продукты, включая вино, злаки, рыбу, соль и сыр. Периодически на торговые суда нападали пираты, поэтому параллельно им строились и боевые, которые использовались в местных вооруженных конфликтах и бороздили воды озера еще долго после окончания сражений, вплоть до XVIII века. Подробнее о средневековых столкновениях можно узнать, например, в замке Ивуар и Шильонском замке, где собрано много ценных материалов. Сегодня величественное озеро является источником питьевой воды для более полумиллиона человек и привлекает множество туристов.
Добавим, что швейцарский ученый-естествоиспытатель, врач, отец науки об озерах лимнологии Франсуа-Альфонс Форель (1841-1912) подчеркивал, что Леман – географический объект, поэтому по-французски следует говорить «le Léman» подобно тому, как говорят «la Suisse» (Швейцария) или «le Cervin» (Маттерхорн). Приятных вам прогулок вдоль этого прекрасного озера!
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