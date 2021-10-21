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18.10.2021 - 20:13Российский банкир объявил голодовку в Женеве

Леман или Женевское озеро, как правильно?|Léman ou le lac de Genève, la quelle des versions est juste?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Нион, 21. 10. 2021.

© Xavier von Erlach/unsplash.com

Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.

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Ceux qui aiment utiliser correctement les noms géographiques seront intéressés de savoir que ni «Lac Léman» ni «Lac Léman» ne sont historiquement corrects.

Гуляя по берегам знаменитого озера, которое поделили между собой Швейцария и Франция, наслаждаясь восхитительными видами, чувствуешь такое умиротворение, что совершенно не задумываешься над языковыми вопросами. А между тем то, о чем мы расскажем ниже, весьма интересно и, наверное, придаст еще больше очарования озеру, сформировавшемуся около 15 тыс. лет назад вследствие сползания Ронского ледника.

В интервью телерадиокомпании RTS куратор музея Лемана в Нионе, кантон Во Лионель Готье отметил, что название крупнейшего альпийского водоема определяли разные обстоятельства. Например, «Женевское озеро» вошло в обиход несколько столетий назад, с ростом роли города Кальвина в этом регионе, и до сих пор используется в разных языках, в том числе в русском и английском.

С другой стороны, во французском и испанском языках чаще используется «Леман», а итальянцы употребляют оба названия. Начиная со II века н.э. было принято говорить «Лозаннское озеро», но это название вышло из употребления уже в XVII веке. Любопытно, что еще в 1552 году немецкий ученый Себастиан Мюнстер стал использовать название «Леман», его примеру приблизительно в 1575-м последовал фламандский географ Герард Меркатор. Это название взяла на вооружение бернская администрация, а позднее и революционные власти, отсюда – «Леманская республика», «департамент Леман».

Что же это за слово такое – Леман? Оно происходит от индоевропейского корня, означающего «озеро». По этой причине словосочетание «озеро Леман» является плеоназмом, что, впрочем, не смутило ни античных географов, ни Юлия Цезаря, которые в свое время писали и произносили lacus lemanus. Вероятно, в первую очередь они думали о нем, как о месте, по которому проходили важные торговые пути.

В Средневековье началось бурное развитие городов, расположенных на берегах Лемана, по которому стали доставлять огромное количество стройматериалов, а также продукты, включая вино, злаки, рыбу, соль и сыр. Периодически на торговые суда нападали пираты, поэтому параллельно им строились и боевые, которые использовались в местных вооруженных конфликтах и бороздили воды озера еще долго после окончания сражений, вплоть до XVIII века. Подробнее о средневековых столкновениях можно узнать, например, в замке Ивуар и Шильонском замке, где собрано много ценных материалов. Сегодня величественное озеро является источником питьевой воды для более полумиллиона человек и привлекает множество туристов.

Добавим, что швейцарский ученый-естествоиспытатель, врач, отец науки об озерах лимнологии Франсуа-Альфонс Форель (1841-1912) подчеркивал, что Леман – географический объект, поэтому по-французски следует говорить «le Léman» подобно тому, как говорят «la Suisse» (Швейцария) или «le Cervin» (Маттерхорн). Приятных вам прогулок вдоль этого прекрасного озера!

 

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