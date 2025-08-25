Швейцария предлагает отличные экономические условия во многих областях, однако последние международные события оказывают влияние на ее конкурентоспособность. На своем заседании 20 августа 2025 года Федеральный совет тщательно обсудил сложившуюся ситуацию и решил продолжать реализацию своей экономической программы, уделяя особое внимание снижению регуляторной нагрузки на предприятия.

В условиях крайне нестабильной международной экономической обстановки, вызванной стремлением Соединенных Штатов пересмотреть торговые отношения и дистанцироваться от реформы минимального налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС) уделяет все больше внимания укреплению конкурентоспособности и снижению административной нагрузки на предприятия.

«Эти две тенденции имеют как негативные, так и позитивные последствия для экономики Швейцарии. Благодаря своей открытости, стабильным рамкам, относительно небюрократическим правилам, надежной инфраструктуре и отличной системе образования и научных исследований Швейцария по-прежнему предлагает очень благоприятные условия для инвестиций и инноваций. В условиях растущей глобальной неопределенности правовая, экономическая и политическая стабильность Швейцарии является важным преимуществом», - говорится в официальном коммюнике.

Учитывая среднесрочную неопределенность и вызовы, с которыми сталкивается экономическая площадка Швейцарии, улучшение рамочных условий для всех предприятий остается наиболее эффективным способом сохранения ее конкурентоспособности. Кроме того, необходимо улучшить доступ к другим международным рынкам сбыта в целях географической диверсификации и обеспечить правовую определенность и предсказуемость для предприятий. Уже достигнуты важные результаты, такие как заключение соглашения о свободной торговле с Индией, которое вступит в силу в ближайшее время, и недавнее завершение переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР.

Федеральный закон об облегчении регуляторных затрат для предприятий (LACRE), вступивший в силу в прошлом году, позволил создать необходимые инструменты, которые теперь необходимо использовать на практике. В настоящее время рассматриваются меры, которые могут быть быстро реализованы в области компенсации за сокращение рабочего времени. В начале сентября Федеральный совет примет решение по парламентской инициативе, направленной на продление максимального срока выплаты компенсации за сокращение рабочего времени с 18 до 24 месяцев в течение двухлетнего периода. Также рассматриваются дополнительные меры в области продвижения экспорта. Заметим, в июле 2025 года внешняя торговля Швейцарии перешла в минус. Как экспорт, так и импорт сократились на 2,7% и 4,2% в сезонно скорректированном выражении. Вновь химико-фармацевтическая отрасль оказала значительное влияние на динамику в обоих направлениях торговли и торговый баланс закрылся с профицитом в 4,3 млрд франков.

Понятно, что этот «минус» связан прежде всего с введенными президентом Трампом пошлинами. В настоящее время эти дополнительные таможенные пошлины затрагивают около 10 % экспорта товаров из Швейцарии. Последствия могут быть серьезными для некоторых предприятий в зависимости от степени их уязвимости. Тем не менее, согласно текущим прогнозам, Швейцария, по мнению Федерального совета, не должна вступить в рецессию, сопровождающуюся резким сокращением ВВП, как это было во время финансового кризиса 2008-2009 годов или пандемии COVID-19.

Однако не все предприятия полагаются на правительство, некоторые рассчитывают исключительно на себя. Вслед за Novartis, Roche и несколькими другими экономическими лидерами знаменитый производитель кухонных и карманных швейцарских ножей Victorinox планирует перенести часть производства в США, чтобы снизить влияние таможенных пошлин на свою деятельность – об этом заявил генеральный директор семейной компании Карл Эльсенер в интервью экономическому журналу Wirtschaftswoche. Он добавил, что высокие запасы Victorinox в США гарантируют, что введенные пошлины не повлияют на группу до начала следующего года. Но если между Берном и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение и ставки останутся на уровне 39%, впоследствии счета будут выше: по произведенным подсчетам, дополнительные расходы на таможенные пошлины составят для Victorinox 13 миллионов франков в год.

К сожалению, новые коммерческие условия возбуждают изобретательность не только предпринимателей, но и преступников. Недавно на Facebook была обнаружена новая афера, связанная с таможенными пошлинами, введенными Дональдом Трампом, сообщает SRF, а оказавшаяся втянутой в нее спортивная сеть Decathlon предупреждает своих клиентов о необходимости проявлять бдительность. Суть аферы такова. Якобы Decathlon распродает рюкзаки North Face по два франка. Причина: склады в Европе переполнены из-за таможенных пошлин Дональда Трампа. По крайней мере, так утверждается в сообщениях, размещенных в социальных сетях. На самом деле это попытка фишинга с целью кражи личных данных и денег.

Как работает эта афера? В Facebook молодая женщина делится ссылкой на якобы эксклюзивное предложение, о котором обычно знают только сотрудники магазина. Но прежде, чем воспользоваться выгодным предложением, необходимо заполнить анкету, которая на самом деле является операцией по сбору конфиденциальных данных, что может привести даже к списанию денег с карты.

Эта афера на самом деле не нова. Практически идентичное поддельное предложение с дешевыми рюкзаками уже циркулировало весной 2025 года. Мошенники использовали те же изображения. Таким образом, ловушка была просто «переупакована» под актуальный повод, в данном случае ссылку на таможенные пошлины администрации Трампа.

Зная о мошенничестве, Decathlon Switzerland уже несколько месяцев публикует предупреждения. В интервью программе Espresso на SRF французская компания заявила, что также наняла проверяющих для выявления и удаления таких объявлений и связалась с соответствующими платформами, чтобы «требовать систематического закрытия учетных записей», с которых исходят мошеннические сообщения.

Decathlon просит своих клиентов быть бдительными в социальных сетях и всегда заказывать товары через официальный интернет-магазин. Компания также просит сообщать платформам о любой подозрительной деятельности или профилях. «В случае сомнений наша служба поддержки клиентов поможет вам подтвердить или опровергнуть достоверность рекламных предложений», — заключает Decathlon.

