25.08.2025
Такая задача была поставлена Федеральным советом на его заседании 20 августа в условиях сложившейся неординарной ситуации.

Tel est le but fixé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 20 août 2025, dans le cadre de la situation actuelle compliqué.

Швейцария предлагает отличные экономические условия во многих областях, однако последние международные события оказывают влияние на ее конкурентоспособность. На своем заседании 20 августа 2025 года Федеральный совет тщательно обсудил сложившуюся ситуацию и решил продолжать реализацию своей экономической программы, уделяя особое внимание снижению регуляторной нагрузки на предприятия.

В условиях крайне нестабильной международной экономической обстановки, вызванной стремлением Соединенных Штатов пересмотреть торговые отношения и дистанцироваться от реформы минимального налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС) уделяет все больше внимания укреплению конкурентоспособности и снижению административной нагрузки на предприятия.

«Эти две тенденции имеют как негативные, так и позитивные последствия для экономики Швейцарии. Благодаря своей открытости, стабильным рамкам, относительно небюрократическим правилам, надежной инфраструктуре и отличной системе образования и научных исследований Швейцария по-прежнему предлагает очень благоприятные условия для инвестиций и инноваций. В условиях растущей глобальной неопределенности правовая, экономическая и политическая стабильность Швейцарии является важным преимуществом», - говорится в официальном коммюнике.

Учитывая среднесрочную неопределенность и вызовы, с которыми сталкивается экономическая площадка Швейцарии, улучшение рамочных условий для всех предприятий остается наиболее эффективным способом сохранения ее конкурентоспособности. Кроме того, необходимо улучшить доступ к другим международным рынкам сбыта в целях географической диверсификации и обеспечить правовую определенность и предсказуемость для предприятий. Уже достигнуты важные результаты, такие как заключение соглашения о свободной торговле с Индией, которое вступит в силу в ближайшее время, и недавнее завершение переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР.

Федеральный закон об облегчении регуляторных затрат для предприятий (LACRE), вступивший в силу в прошлом году, позволил создать необходимые инструменты, которые теперь необходимо использовать на практике. В настоящее время рассматриваются меры, которые могут быть быстро реализованы в области компенсации за сокращение рабочего времени. В начале сентября Федеральный совет примет решение по парламентской инициативе, направленной на продление максимального срока выплаты компенсации за сокращение рабочего времени с 18 до 24 месяцев в течение двухлетнего периода. Также рассматриваются дополнительные меры в области продвижения экспорта. Заметим, в июле 2025 года внешняя торговля Швейцарии перешла в минус. Как экспорт, так и импорт сократились на 2,7% и 4,2% в сезонно скорректированном выражении. Вновь химико-фармацевтическая отрасль оказала значительное влияние на динамику в обоих направлениях торговли и торговый баланс закрылся с профицитом в 4,3 млрд франков.

Понятно, что этот «минус» связан прежде всего с введенными президентом Трампом пошлинами. В настоящее время эти дополнительные таможенные пошлины затрагивают около 10 % экспорта товаров из Швейцарии. Последствия могут быть серьезными для некоторых предприятий в зависимости от степени их уязвимости. Тем не менее, согласно текущим прогнозам, Швейцария, по мнению Федерального совета, не должна вступить в рецессию, сопровождающуюся резким сокращением ВВП, как это было во время финансового кризиса 2008-2009 годов или пандемии COVID-19.

Однако не все предприятия полагаются на правительство, некоторые рассчитывают исключительно на себя. Вслед за Novartis, Roche и несколькими другими экономическими лидерами знаменитый производитель кухонных и карманных швейцарских ножей Victorinox планирует перенести часть производства в США, чтобы снизить влияние таможенных пошлин на свою деятельность – об этом заявил генеральный директор семейной компании Карл Эльсенер в интервью экономическому журналу Wirtschaftswoche. Он добавил, что высокие запасы Victorinox в США гарантируют, что введенные пошлины не повлияют на группу до начала следующего года. Но если между Берном и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение и ставки останутся на уровне 39%, впоследствии счета будут выше: по произведенным подсчетам, дополнительные расходы на таможенные пошлины составят для Victorinox 13 миллионов франков в год.

К сожалению, новые коммерческие условия возбуждают изобретательность не только предпринимателей, но и преступников. Недавно на Facebook была обнаружена новая афера, связанная с таможенными пошлинами, введенными Дональдом Трампом, сообщает SRF, а оказавшаяся втянутой в нее спортивная сеть Decathlon предупреждает своих клиентов о необходимости проявлять бдительность. Суть аферы такова. Якобы Decathlon распродает рюкзаки North Face по два франка. Причина: склады в Европе переполнены из-за таможенных пошлин Дональда Трампа. По крайней мере, так утверждается в сообщениях, размещенных в социальных сетях. На самом деле это попытка фишинга с целью кражи личных данных и денег.

Как работает эта афера? В Facebook молодая женщина делится ссылкой на якобы эксклюзивное предложение, о котором обычно знают только сотрудники магазина. Но прежде, чем воспользоваться выгодным предложением, необходимо заполнить анкету, которая на самом деле является операцией по сбору конфиденциальных данных, что может привести даже к списанию денег с карты.

Эта афера на самом деле не нова. Практически идентичное поддельное предложение с дешевыми рюкзаками уже циркулировало весной 2025 года. Мошенники использовали те же изображения. Таким образом, ловушка была просто «переупакована» под актуальный повод, в данном случае ссылку на таможенные пошлины администрации Трампа.

Зная о мошенничестве, Decathlon Switzerland уже несколько месяцев публикует предупреждения. В интервью программе Espresso на SRF французская компания заявила, что также наняла проверяющих для выявления и удаления таких объявлений и связалась с соответствующими платформами, чтобы «требовать систематического закрытия учетных записей», с которых исходят мошеннические сообщения.

Decathlon просит своих клиентов быть бдительными в социальных сетях и всегда заказывать товары через официальный интернет-магазин. Компания также просит сообщать платформам о любой подозрительной деятельности или профилях. «В случае сомнений наша служба поддержки клиентов поможет вам подтвердить или опровергнуть достоверность рекламных предложений», — заключает Decathlon.

Дорогие читатели! Сталкивались ли вы с чем-то подобным с последнее время?

