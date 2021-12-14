В список победителей международного конкурса «Best Tourism Villages» (англ.: Лучшие туристические деревни), организатором которого является ВТООН, вошли три швейцарских поселка. Это больше, чем из любой другой страны, предложившей своих кандидатов. Всего в 2021 году лучшими признаны 44 деревни из 32 стран пяти регионов мира, а в целом в конкурсе приняли участие 75 государств. Все отобранные деревни отличаются природными красотами и приверженностью развитию туризма в соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), подчеркивается в коммюнике ВТООН.

При оценке деревень эксперты проанализировали меры по сохранению и развитию культурного наследия, экономической и социальной устойчивости, особенности инфраструктуры, обеспечение безопасности и т.д. Включение сразу трех швейцарских деревень в список лучших еще более впечатляет, если учесть, что государства-члены ВТООН могли представить максимум по три кандидата. Интересно, что в список победителей входит также российская деревня Бёхово Тульской области. Все 44 выбранных населенных пункта набрали в общей сложности 80 или более баллов из возможных ста.

О Грюйере (кантон Фрибург) и одноименном сыре, который здесь производят, Наша Газета много раз писала , поэтому лишь напомним о местных достопримечательностях. На Рождество можно сходить в церковь святого Феодула, история которой началась в 1254 году, когда король Бургундии Рудольф III Ленивый (966-1032) решил построить церковь в Грюйере, чтобы местным жителям не приходилось ездить на службы в Бюль. Храм освятили в честь миссионера и первого епископа Вале святого Феодула (IV век), которого очень почитали в этих краях.

Также в праздничный период в Грюйере можно прогуляться по историческим улицам, одновременно слушая сказки, насладиться исполнением рождественских песен под звуки арфы, спинета и колокольчиков, посетить семинар, посвященный изготовлению шоколада, а заодно отведать местного вина и сладостей и т.д.

О валезанской деревне Саас-Фе наши постоянные читатели тоже знают немало, включая то, что здесь жил один из первых профессиональных лыжников Швейцарии, кюре Жан-Жозеф Имсенг. В 1849 году он не только владел небольшим отелем в своем поселке, но и работал горным гидом в часы, свободные от церковной службы. Туристы могут прогуляться по окрестностям этой живописной деревни, полюбоваться величественными горными склонами, ледниками и высокогорным водохранилищем Маттмарк, объем которого составляет 100 млн кубических метров. В Саас-Фе запрещено движение автотранспорта, поэтому ничто не помешает вашей погулке по улицам. Политика устойчивого развития Саас-Фе восходит к 1950-м годам, местные власти стараются гармонично сочетать экономические, экологические и социальные цели. Конечно же, здесь рады любителям зимних видов спорта, которым доступны 60 км лыжных трасс в окрестностях Саас-Фе. С вершины горы Аллалинхорн (4027 м), куда можно добраться в сопровождении проводников, открывается потрясающий вид на Маттерхорн, Монблан и Юнгфрау. Полный список развлечений в Саас-Фе опубликован здесь

Интересно, что Вальпоскьяво – не деревня, а, как сказано выше, долина в кантоне Граубюнден, где расположены городки Посквьяво и Брусио, а также несколько поселков. Видимо, экспертам ВТООН так понравилось это место, что они решили включить в список победителей целую долину. Здесь можно попробовать продукты, изготовленные только из местного сырья в рамках инициативы «100% Valposchiavo», покататься на коньках и лыжах, пройтись по заснеженным просторам, наслаждаясь видами горных склонов, сходить на образовательные экскурсии и т.д. Кроме того, в список развлечений можно добавить походы в музеи, уроки кулинарного искусства, приготовления мыла из натуральных ингредиентов, обработки камней, а также дегустацию местного пива, посещение одной из последних профессиональных ручных ткацких фабрик в Швейцарии и т.д. Полный список приведен здесь

Веселых вам праздников!