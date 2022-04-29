«Эй, красавица!» – для многих женщин подобная фраза, брошенная в их адрес незнакомым мужчиной на улице, является не комплиментом, а назойливым и нежелательным способом привлечь внимание. Иногда дело не ограничивается безобидными фразами – некоторые прохожие прибегают к словесной или физической агрессии. Проблеме уличных приставаний швейцарские власти стали уделять внимание не так давно, в основном, после волны движения #metoo. При этом точные данные о масштабе распространения этого явления появились только сейчас.

Согласно опубликованному в четверг докладу, сексуальные домогательства принимают различные формы. В 2020 году в Швейцарии были зафиксированы 1 435 преступлений, связанных с сексуальными домогательствами, причем с 2009 года этот показатель вырос почти на 19%, хотя и нелинейно. Чаще всего речь идет о физических прикосновениях (37%), словесных домогательствах (22%) и конфронтации с мастурбирующим человеком (14%).

Сексуальные домогательства упоминаются и определяются в нескольких швейцарских нормативных актах, в том числе в Уголовном кодексе, Законе о равенстве и Стамбульской конвенции, но единого определения нет. В правовом контексте домогательства в основном приравниваются к словесным или физическим нападениям сексуального характера, в отличие от более серьезных форм сексуального насилия, таких как сексуальное принуждение или изнасилование. Закон о равенстве определяет домогательства более широко, но только в сфере трудовой деятельности.

В девяти из десяти случаев от приставаний страдали женщины, а 95% агрессоров были мужчины. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет, причем мужчины иностранного происхождения перепредставлены по сравнению с их долей в общей структуре населения.

В зависимости от того, какое определение этого феномена использовалось в опросах, от 20 до 60% женщин в Швейцарии заявили, что становились жертвами сексуальных домогательств. Представители ЛГБТИК+-сообщества и люди с ограниченными возможностями подвергаются особому риску.

Более 73% домогательств имели место в общественных местах. Почти в 40% приставаний жертва не знала нападавшего, а в каждом десятом случае преследователем был знакомый или сосед. В 5% случаев женщина подвергалась приставаниям на рабочем месте, но сотрудники либо очень редко сообщают о таких инцидентах, либо рассказывают об этом только после увольнения. Что касается детей и подростков, то они чаще встречаются с сексуальными домогательствами в Интернете.

Авторы доклада приходят к нескольким важным выводам. Прежде всего, в Швейцарии недостаточно данных о сексуальных домогательствах. Это связано с тем, что в опросах используются различные определения этого феномена, а также с тем, что инциденты включаются в статистику преступлений только тогда, когда жертвы заявляют о них в полицию. Проблема же заключается в том, что уровень сообщаемости о подобных правонарушениях остается низким – жертвы заявляют о менее 20% случаев. Более того, полиции и органам прокуратуры не хватает чуткости и осведомленности в этом вопросе.

Федеральный совет считает сексуальные домогательства одной из форм гендерного насилия, с которой необходимо решительно бороться. Каким же образом? В правительственном коммюнике в общих чертах приведены несколько примеров того, что можно было бы сделать для борьбы с приставаниями. Так, власти намерены улучшить сбор статистических данных по этому вопросу, а также предпринимают «усилия для облегчения информирования» о сексуальных преступлениях и гендерном насилии. Например, Конфедерация и кантоны обязались «изучить возможности» создания центральной телефонной линии для жертв преступлений. Федеральный совет также напомнил, что работодатели по закону обязаны защищать своих сотрудников от сексуальных домогательств. Тем не менее, Швейцария не ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте и пока только рассматривает этот вопрос.

В целом, предложенные правительством меры нельзя назвать революционными и по-настоящему действенными. Речь идет о само собой разумеющихся шагах, и остается только удивляться тому, что они не были сделаны до сих пор. Поражает и то, что, несмотря на удручающую статистику, власти даже не упомянули никаких дополнительных мер для того, чтобы сделать общественные пространства более безопасными для женщин.

Добавим, что некоторые кантоны в этом вопросе оказались более эффективными, чем Берн. Так, женевский департамент образования, культуры и спорта несколько лет назад открыл бесплатную телефонную линию для учащихся, которые хотели бы конфиденциально рассказать о случаях, когда они стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств. В клубах и барах Цюриха жертвы домогательств могут обратиться за помощью к персоналу, произнеся пароль «Луиза». А первым швейцарским городом, который принял меры против приставаний в общественных местах (на улицах, в парках и в городском транспорте), стала Лозанна.