Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 30 апреля 2022 года   

Сексуальные домогательства в Швейцарии: жертвы и агрессоры|Harcèlement sexuel en Suisse: victimes et agresseurs

Автор: Заррина Салимова, Берн, 29. 04. 2022.

Фото: Mihai Surdu, Unsplash

Кто чаще становится жертвами приставаний? И кто, согласно статистике, чаще выступает в роли обидчика? Свет на эти вопросы проливает новый доклад о масштабах сексуальных домогательствах в Швейцарской Конфедерации.

|

Qui est le plus souvent touché par le harcèlement? Et quel est le profil d’un agresseur moyen? Un nouveau rapport sur l’ampleur du harcèlement sexuel dans la Confédération Suisse fait la lumière sur ces questions.

«Эй, красавица!» – для многих женщин подобная фраза, брошенная в их адрес незнакомым мужчиной на улице, является не комплиментом, а назойливым и нежелательным способом привлечь внимание. Иногда дело не ограничивается безобидными фразами – некоторые прохожие прибегают к словесной или физической агрессии. Проблеме уличных приставаний швейцарские власти стали уделять внимание не так давно, в основном, после волны движения #metoo. При этом точные данные о масштабе распространения этого явления появились только сейчас.

Согласно опубликованному в четверг докладу, сексуальные домогательства принимают различные формы. В 2020 году в Швейцарии были зафиксированы 1 435 преступлений, связанных с сексуальными домогательствами, причем с 2009 года этот показатель вырос почти на 19%, хотя и нелинейно. Чаще всего речь идет о физических прикосновениях (37%), словесных домогательствах (22%) и конфронтации с мастурбирующим человеком (14%).

Сексуальные домогательства упоминаются и определяются в нескольких швейцарских нормативных актах, в том числе в Уголовном кодексе, Законе о равенстве и Стамбульской конвенции, но единого определения нет. В правовом контексте домогательства в основном приравниваются к словесным или физическим нападениям сексуального характера, в отличие от более серьезных форм сексуального насилия, таких как сексуальное принуждение или изнасилование. Закон о равенстве определяет домогательства более широко, но только в сфере трудовой деятельности.

В девяти из десяти случаев от приставаний страдали женщины, а 95% агрессоров были мужчины. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет, причем мужчины иностранного происхождения перепредставлены по сравнению с их долей в общей структуре населения.

В зависимости от того, какое определение этого феномена использовалось в опросах, от 20 до 60% женщин в Швейцарии заявили, что становились жертвами сексуальных домогательств. Представители ЛГБТИК+-сообщества и люди с ограниченными возможностями подвергаются особому риску.

Более 73% домогательств имели место в общественных местах. Почти в 40% приставаний жертва не знала нападавшего, а в каждом десятом случае преследователем был знакомый или сосед. В 5% случаев женщина подвергалась приставаниям на рабочем месте, но сотрудники либо очень редко сообщают о таких инцидентах, либо рассказывают об этом только после увольнения. Что касается детей и подростков, то они чаще встречаются с сексуальными домогательствами в Интернете.

Авторы доклада приходят к нескольким важным выводам. Прежде всего, в Швейцарии недостаточно данных о сексуальных домогательствах. Это связано с тем, что в опросах используются различные определения этого феномена, а также с тем, что инциденты включаются в статистику преступлений только тогда, когда жертвы заявляют о них в полицию. Проблема же заключается в том, что уровень сообщаемости о подобных правонарушениях остается низким – жертвы заявляют о менее 20% случаев. Более того, полиции и органам прокуратуры не хватает чуткости и осведомленности в этом вопросе.

Федеральный совет считает сексуальные домогательства одной из форм гендерного насилия, с которой необходимо решительно бороться. Каким же образом? В правительственном коммюнике в общих чертах приведены несколько примеров того, что можно было бы сделать для борьбы с приставаниями. Так, власти намерены улучшить сбор статистических данных по этому вопросу, а также предпринимают «усилия для облегчения информирования» о сексуальных преступлениях и гендерном насилии. Например, Конфедерация и кантоны обязались «изучить возможности» создания центральной телефонной линии для жертв преступлений. Федеральный совет также напомнил, что работодатели по закону обязаны защищать своих сотрудников от сексуальных домогательств. Тем не менее, Швейцария не ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте и пока только рассматривает этот вопрос.

В целом, предложенные правительством меры нельзя назвать революционными и по-настоящему действенными. Речь идет о само собой разумеющихся шагах, и остается только удивляться тому, что они не были сделаны до сих пор. Поражает и то, что, несмотря на удручающую статистику, власти даже не упомянули никаких дополнительных мер для того, чтобы сделать общественные пространства более безопасными для женщин.

Добавим, что некоторые кантоны в этом вопросе оказались более эффективными, чем Берн. Так, женевский департамент образования, культуры и спорта несколько лет назад открыл бесплатную телефонную линию для учащихся, которые хотели бы конфиденциально рассказать о случаях, когда они стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств. В клубах и барах Цюриха жертвы домогательств могут обратиться за помощью к персоналу, произнеся пароль «Луиза»А первым швейцарским городом, который принял меры против приставаний в общественных местах (на улицах, в парках и в городском транспорте), стала Лозанна.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.98
CHF-RUB 73.3

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Архитектурный аукцион "Нет войне" | "No war" - vente aux enchères
суббота, 30 апреля 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцев

 Новая система расселения украинских просителей убежища, отдельный портал для регистрации прошений, инициатива о предоставлении статуса S российским дезертирам и противникам войны, обновленные правила въезда в страну – читайте в нашем обзоре о последних решениях властей.

Всего просмотров: 2,740

Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

Всего просмотров: 1,834

Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»

 Родившийся в Париже и давно живущий в Швейцарии журналист, писатель, поэт и издатель, изъездивший Россию вдоль и поперек, создал монументальную и очень личностную фреску сопротивления авторитарной власти от Екатерины Второй до Владимира Путина. Как нельзя более своевременную.

Всего просмотров: 1,402
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Надо срочно понять Путина»

 Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.

Всего просмотров: 955

Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

Всего просмотров: 1,834

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 2,170
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top