Обучающие материалы подготовили эксперты Швейцарской конференции уполномоченных по вопросам равенства (CSDE/SKG), которая объединяет службы, отвечающие за обеспечение равенства на уровне Конфедерации, кантонов и городов. Проект осуществлен при участии Бюро поощрения равенства и предупреждения насилия (BPEV) кантонов Женева и Тичино и города Цюрих. Материалы опубликованы в разных версиях, адаптированных для каждого кантона. В Женеве представили местный вариант, ознакомиться с которым должны все сотрудники кантональной администрации (около 18 тыс. человек).

«Мы хотим, чтобы с завтрашнего дня больше никто не мог сказать: я не знал, о чем речь», - приводит газета Le Temps слова Натали Фонтане, главы департамента финансов и людских ресурсов кантона Женева. К сожалению, свежие данные о сексуальных домогательствах на работе в Швейцарии появятся только в 2021 году: в настоящее время готовится исследование в этой области, проведение которого Федеральный совет поручил департаменту внутренних дел. Последний отчет был опубликован в 2008 году под названием «Риски и масштабы сексуальных домогательств на рабочем месте». Согласно приведенным в нем данным, от назойливого внимания коллег пострадали 28,3% женщин и 10% мужчин. Разумеется, проблема касается не только Швейцарии: напомним, что в 2019 году Международная организация труда (МОТ) приняла конвенцию по вопросу домогательств на рабочем месте.

Скачать подготовленные экспертами CSDE/SKG обучающие материалы можно с сайта этой организации, там же есть мультфильмы, в которых ситуация представлена с точки зрения жертвы приставаний, свидетеля, агрессора и представителя работодателя. На подготовку материалов потрачено 134,5 тыс. франков, эту сумму выделило Федеральное бюро равенства между женщинами и мужчинами.

Такие материалы пригодятся малым и средним предприятиям, которые хотят бороться с домогательствами в своих стенах, но у них не всегда есть для этого необходимые средства. Кроме того, не все знают, что конкретно можно назвать приставаниями. Речь идет не только о прикосновениях, но также о неприличных жестах, слухах и шутках сексистского характера. Положение пострадавших осложняется тем, что часто они скрывают свое негодование, так как боятся показаться брюзгами, лишенными чувства юмора. Более того, многие не решаются подать жалобу, так как их слова нередко подвергают сомнению: нет ли здесь их вины? Не хотят ли они отомстить за что-то коллеге? Добавим, что сексуальные приставания на работе наказуемы как проявления дискриминации согласно статье 4 Закона о равенстве (LEg).

Достаточно ли будет вышеупомянутых материалов, чтобы решить проблему приставаний в офисе? По мнению экспертов, необходимы и другие меры: информационные собрания для сотрудников, привлечение независимого специалиста, с которым можно обсудить возникшую проблему и т.д.