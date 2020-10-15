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четверг, 15 октября 2020 года   

Сексуальные домогательства в швейцарской полиции|Harcèlement sexuel dans la police suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 15. 10. 2020. Просмотров: 33

© mohamed_hassan/pixabay.com

В муниципальной полиции Лозанны открыты два административных расследования после того, как от двух сотрудниц поступили жалобы на домогательства. Каковы масштабы проблемы и как ее решить? |
La police municipale de Lausanne a ouvert deux enquêtes administratives après les plaintes de deux employées de harcèlement sexuel. Quelle est la dimension du problème et comment le résoudre?

Женщины-полицейские, страдающие от назойливого внимания коллег, оказываются в сложном положении, так как нередко при обращении с этой проблемой к начальству они слышат фразу вроде: «Работа в полиции – для мужчин, надо привыкать». Из-за приставаний, сальных шуток и неприличных сообщений в мессенджерах у некоторых сотрудниц бывают приступы паники и даже рвота перед очередным выходом на работу, пишет газета Le Temps. Число женщин в полиции постепенно растет, но недостаточно быстро для того, чтобы они чувствовали себя комфортнее (5% личного состава в 2000 году и 18% в 2014-м).

По словам Вероники Дюкре, основательницы ассоциации Le deuxième Observatoire, которая проводит исследования в сфере межгендерных отношений, в обществе бытует мнение, что женщина, выбирая «мужскую» профессию, сама хочет оказаться в таком окружении. Девушки, только окончившие обучение в полицейской академии и начавшие работу, понимают, что профессиональный опыт их коллег заслуживает уважения, и из-за этого не решаются жаловаться на приставания.

Интересно, что мужчины-полицейские, которые осуждают приставания к сотрудницам, рискуют потерять уважение коллег. Говоря о начальниках, добавим, что не все реагируют одинаково. Глава муниципальной полиции Лозанны Оливье Боттрон заявил, что командный дух особенно необходим стражам порядка, так как их работа часто сопряжена с опасностью, но при этом не стоит бояться осудить недостойное поведение: «Я не понимаю полицейских, которые защищают жертв сексуальных домогательств, и при этом сами пристают к своим коллегам».

Глава кантональной полиции Женевы Моника Бонфанти признает, что принять решение пожаловаться на коллег нелегко, но сожалеет о том, что некоторые сотрудницы не выбрали альтернативные способы установления истины. Речь идет о независимых организациях, в которые могут обратиться жертвы приставаний (Groupe de Confiance в Женеве и Groupe Impact в Во), но женщины-полицейские редко пользуются их помощью. Оливье Боттрон предполагает, что это объясняется боязнью навредить своей карьере, и поэтому создал телефон доверия: звонки принимает сотрудница, которая подчиняется непосредственно ему.

Тем временем депутат водуазского парламента от Социалистической партии (PS/SP) Карин Карвало обратилась к правительству своего кантона с просьбой ответить на несколько вопросов: какое подразделение кантональной полиции отвечает за предупреждение приставаний, есть ли связь между частотой увольнения сотрудниц и числом подаваемых жалоб на поведение коллег, включены ли в утвержденный правительством план действий на 2020-2021 гг. меры по предупреждению приставаний и проявлений сексизма в кантональной полиции.

Говоря о сексуальных приставаниях на работе в целом, отметим, что они наказуемы как проявления дискриминации и посягательства на достоинство личности согласно статье 4 Закона о равенстве (LEg). Несмотря на то, что приставания имеют разные формы – неприличные предложения, шутки, слухи, оскорбления, прикосновения и т.д. – их факт трудно доказать, если у жертвы нет свидетелей. По мнению экспертов, необходимы упреждающие меры: информационные собрания для кадров для повышения осведомленности, привлечение внешнего специалиста, с которым можно обсудить возникшую проблему и т.д. Многие пострадавшие не решаются подать жалобу, так как их слова нередко подвергают сомнению: нет ли здесь их вины? Не хотят ли они отомстить за что-то коллеге?

К сожалению, свежие данные о сексуальных домогательствах на работе в Швейцарии появятся только в 2021 году: в настоящее время готовится исследование в этой области, проведение которого Федеральный совет поручил министерству внутренних дел. Последний отчет был опубликован в 2008 году под названием «Риски и масштабы сексуальных домогательств на рабочем месте». Согласно приведенным в нем данным, от назойливого внимания коллег пострадали 28,3% женщин и 10% мужчин. Исследование, проведенное в 2018 году во Франции, показало, что к каждой третьей француженке приставали на работе. В России по просьбе издания «Ведомости» аналитическая компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 20 257 российских работников и установила, что 7% мужчин и 16% женщин хотя бы раз за свою карьеру подвергались сексуальным домогательствам.

Возвращаясь в Швейцарию, добавим, что журналисты тоже страдают от такого отношения. По данным опроса сотрудников швейцарских изданий, жертвами стали 53% женщин и 11% мужчин, информирует телерадиокомпания RTS. Это наводит на мысль о том, что и среди мужчин-полицейских есть пострадавшие, но они, вероятно, предпочитают не говорить об этом. Эксперты подчеркивают, что скабрезности и приставания нередко воспринимаются на работе как норма, поэтому отдельные жалобы вряд ли изменят систему. Только совместными усилиями, «воспитанием» сотрудников можно добиться того, чтобы все комфортно чувствовали себя в офисе и могли спокойно выполнять служебные обязанности.

 

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