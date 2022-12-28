Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 12. 2022.
Накануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.|
A la veille des fêtes, les conseillers fédéraux ont présenté leurs traditionnelles cartes de vœux.
В конце декабря политическая жизнь в Швейцарии замирает: парламентская сессия завершена, новые федеральные советники избраны, имя следующего президента известно, а департаменты распределены. В эти праздничные дни швейцарские министры не принимают важные решения, а, как и все обычные люди, рассылают традиционные открытки. Какие же сюжеты были выбраны ими в этом году?
Симонетта Соммаруга после двенадцати лет работы в составе правительства решила круто изменить жизнь и отказаться от министерского кресла. Она обосновала свою отставку личными причинами: в конце октября ее супруг, 78-летний писатель Лукас Хартманн, перенес инсульт. Это событие заставило ее понять, что она больше не может продолжать, как раньше, и хочет изменить акценты в своей жизни. Для своей прощальной открытки в качестве федеральной советницы она выбрала девиз «отпустить и идти вперед» и фотографию длинноволосого молодого человека, катающегося на скейтборде вдоль набережной реки Ааре в бернском районе Марцили. Решительный, сосредоточенный и энергичный юноша (к слову, сын одной из сотрудниц департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций), символизирует открытость, готовность идти новыми путями и находить новые решения.
Федеральный советник Ги Пармелен остался верен себе, снова выбрав для открытки понятное и не перегруженное дополнительными смыслами изображение. Залитый солнцем зимний пейзаж с деревянным шале и деревом излучает для министра экономики надежду в эти трудные времена, а созданный кристаллами льда в воздухе световой эффект ореола вокруг солнца символизирует для него уверенность, которую он желает всем нам в новом году. «Всегда полагайтесь на надежду как на неиссякаемый источник энергии», - советует Ги Пармелен, видимо, подводя своеобразный итог дискуссиям о надежности энергопоставок в Швейцарии.
На рождественской открытке Карин Келлер-Суттер изображены два сенбернара – «крестный пес» министра по кличке Зевс и его дочь Кали. Напомним, что быть «крестным» у животного значит быть его опекуном, например, заботиться о нем, будучи его спонсором. Федеральная советница выбрала эту фотографию, потому что сенбернары обычно провожали заблудившихся путников сквозь туман. Напомним, что у департамента юстиции и полиции со следующего года появится новый «поводырь»: место Карин Келлер-Суттер займет недавно избранная Элизабет Бом-Шнайдер, которой придется буквально вести департамент через неизвестность и решать массу сложных вопросов, связанных с последствиями миграционного кризиса.
Приз за самое абстрактное изображение достался министру обороны Виоле Амхерд. Расположенные на синем фоне серые круги, образующие что-то похожее на цветок, были созданы племянницей федеральной советницы и символизируют важные для нее ценности, которые, тесно переплетаясь, удерживают общество вместе, обеспечивая сплоченность и солидарность. Замысловато!
Открытку для действующего президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса разработало подразделение Présence Suisse, отвечающее за продвижение имиджа Швейцарии за рубежом. Этот гербарий – не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии – составлен из альпийских чайных трав, которые раскрывают всю гамму швейцарского разнообразия. Иньяцио Кассис убежден, что разнообразие делает Швейцарию особенной и является ее важной движущей силой. «Наша страна многогранна: красота проистекает из разнообразия природы, а творческие идеи рождаются из разнообразия языков, культур и мнений», - поясняет МИД. Это разнообразие отражается в чайных травах, которые раскрывают свой полный вкус только в гармонии. Осталось понять, почему на открытке только шесть растений, а не семь – по числу федеральных советников. Кого же из министров не хватает в этом чайном букете?
Ален Берсе, который займет пост президента в 2023 году, как всегда, соригинальничал. На его поздравительной открытке изображены резиновые ленты, которые по своей композиции напоминают каллиграфический рисунок. Этот арт-объект под названием «Organs of a Divided Labour – Rubber Bands» был создан Джереми Айером, который в этом году стал лауреатом премии Swiss Design Award в области фотографии. Для Алена Берсе эти ленты служат метафорой эластичности времени, которое может удлиняться, расширяться и сжиматься в зависимости от событий, напряженности и эмоций. В следующем году федеральный советник хотел бы видеть Швейцарию гибкой и прочной, подобно резиновой ленте. Да будет так!
Кулинарный архипелагТем, кто еще не определился с меню для рождественского или новогоднего стола или с подарками для друзей, как нельзя кстати придется роскошный и очень аппетитный фолиант, выпущенный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc и уже поступивший в продажу.
Мода глазами швейцарского фотографаВ Винтертуре проходит выставка работ мастера модной фотографии Петера Кнаппа.
Театр на горном перевалеМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Добавить комментарий