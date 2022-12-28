В конце декабря политическая жизнь в Швейцарии замирает: парламентская сессия завершена, новые федеральные советники избраны, имя следующего президента известно, а департаменты распределены. В эти праздничные дни швейцарские министры не принимают важные решения, а, как и все обычные люди, рассылают традиционные открытки. Какие же сюжеты были выбраны ими в этом году?

Начнем с членов Федерального совета, объявивших об уходе в отставку с 2023 года. «Я счастлив снова стать обычным Ули», - заявил Ули Маурер , рассказывая на пресс-конференции о причинах ухода с поста министра финансов и уверяя, что он еще «так много хочет сделать». И, кажется, мы знаем, чем бывший федеральный советник намерен заниматься на заслуженном отдыхе – радоваться жизни! Например, занимаясь любимым спортом. Ули Маурер поместил на открытку фотографию, сделанную им самим: тяжело нагруженный треккинговый велосипед стоит на обочине проселочной дороги, которая вьется вдоль ухоженных зеленых склонов и ведет к виднеющимся вдали голубым горным вершинам. Как уточняет департамент финансов, фотография символизирует радостное предвкушение новых впечатлений, которые ожидают Ули Маурера после окончания срока полномочий. В общем, на пенсии жизнь только начинается!

Симонетта Соммаруга после двенадцати лет работы в составе правительства решила круто изменить жизнь и отказаться от министерского кресла. Она обосновала свою отставку личными причинами: в конце октября ее супруг, 78-летний писатель Лукас Хартманн, перенес инсульт. Это событие заставило ее понять, что она больше не может продолжать, как раньше, и хочет изменить акценты в своей жизни. Для своей прощальной открытки в качестве федеральной советницы она выбрала девиз «отпустить и идти вперед» и фотографию длинноволосого молодого человека, катающегося на скейтборде вдоль набережной реки Ааре в бернском районе Марцили. Решительный, сосредоточенный и энергичный юноша (к слову, сын одной из сотрудниц департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций), символизирует открытость, готовность идти новыми путями и находить новые решения.

Федеральный советник Ги Пармелен остался верен себе, снова выбрав для открытки понятное и не перегруженное дополнительными смыслами изображение. Залитый солнцем зимний пейзаж с деревянным шале и деревом излучает для министра экономики надежду в эти трудные времена, а созданный кристаллами льда в воздухе световой эффект ореола вокруг солнца символизирует для него уверенность, которую он желает всем нам в новом году. «Всегда полагайтесь на надежду как на неиссякаемый источник энергии», - советует Ги Пармелен, видимо, подводя своеобразный итог дискуссиям о надежности энергопоставок в Швейцарии.

На рождественской открытке Карин Келлер-Суттер изображены два сенбернара – «крестный пес» министра по кличке Зевс и его дочь Кали. Напомним, что быть «крестным» у животного значит быть его опекуном, например, заботиться о нем, будучи его спонсором. Федеральная советница выбрала эту фотографию, потому что сенбернары обычно провожали заблудившихся путников сквозь туман. Напомним, что у департамента юстиции и полиции со следующего года появится новый «поводырь»: место Карин Келлер-Суттер займет недавно избранная Элизабет Бом-Шнайдер, которой придется буквально вести департамент через неизвестность и решать массу сложных вопросов, связанных с последствиями миграционного кризиса.

Приз за самое абстрактное изображение достался министру обороны Виоле Амхерд. Расположенные на синем фоне серые круги, образующие что-то похожее на цветок, были созданы племянницей федеральной советницы и символизируют важные для нее ценности, которые, тесно переплетаясь, удерживают общество вместе, обеспечивая сплоченность и солидарность. Замысловато!

Открытку для действующего президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса разработало подразделение Présence Suisse, отвечающее за продвижение имиджа Швейцарии за рубежом. Этот гербарий – не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии – составлен из альпийских чайных трав, которые раскрывают всю гамму швейцарского разнообразия. Иньяцио Кассис убежден, что разнообразие делает Швейцарию особенной и является ее важной движущей силой. «Наша страна многогранна: красота проистекает из разнообразия природы, а творческие идеи рождаются из разнообразия языков, культур и мнений», - поясняет МИД. Это разнообразие отражается в чайных травах, которые раскрывают свой полный вкус только в гармонии. Осталось понять, почему на открытке только шесть растений, а не семь – по числу федеральных советников. Кого же из министров не хватает в этом чайном букете?

Ален Берсе, который займет пост президента в 2023 году, как всегда, соригинальничал. На его поздравительной открытке изображены резиновые ленты, которые по своей композиции напоминают каллиграфический рисунок. Этот арт-объект под названием «Organs of a Divided Labour – Rubber Bands» был создан Джереми Айером, который в этом году стал лауреатом премии Swiss Design Award в области фотографии. Для Алена Берсе эти ленты служат метафорой эластичности времени, которое может удлиняться, расширяться и сжиматься в зависимости от событий, напряженности и эмоций. В следующем году федеральный советник хотел бы видеть Швейцарию гибкой и прочной, подобно резиновой ленте. Да будет так!