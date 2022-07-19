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Турбулентное лето Федерального совета|L’été turbulent du Conseil fédéral

Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 07. 2022.

Какие еще тайны скрываются под куполом Федерального дворца? Фото: Nashagazeta.ch

Члены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.

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Le gouvernement suisse est actuellement en vacances d’été, mais il ne se passe pas un jour sans qu’un membre du Conseil fédéral ne fasse l’objet d’un nouveau scandale lié à une fuite dans la presse

Каждый год перед летними каникулами федеральные советники отправляются в традиционное турне, посещая один или несколько кантонов Конфедерации. В этом году министры побывали, среди прочего, в Шаффхаузене, совершив экскурсию на Рейнский водопад. В конце июня СМИ облетела фотография, на которой члены правительства позируют на фоне водопада, и многие обратили внимание на то, что министры сидели в разных лодках, разделившись на две команды. Снимок породил ироничные замечания, мол, командный дух в Федеральном совете ослабел, раз политики не плывут «в одной лодке». Тогда это казалось просто забавным совпадением, но прошло буквально две недели и гипотеза об отсутствии коллегиальности получает все больше подтверждений.

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