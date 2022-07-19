Турбулентное лето Федерального совета |L’été turbulent du Conseil fédéral

Каждый год перед летними каникулами федеральные советники отправляются в традиционное турне, посещая один или несколько кантонов Конфедерации. В этом году министры побывали, среди прочего, в Шаффхаузене, совершив экскурсию на Рейнский водопад. В конце июня СМИ облетела фотография, на которой члены правительства позируют на фоне водопада, и многие обратили внимание на то, что министры сидели в разных лодках, разделившись на две команды. Снимок породил ироничные замечания, мол, командный дух в Федеральном совете ослабел, раз политики не плывут «в одной лодке». Тогда это казалось просто забавным совпадением, но прошло буквально две недели и гипотеза об отсутствии коллегиальности получает все больше подтверждений.