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вторник, 9 июля 2024 года   

Почему швейцарки не рожают? |Pourquoi les Suissesses ne font-elles pas plus d’enfants ?

Автор: , Лозанна, .

Photo © Guillaume de Germain/Unsplash

СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.

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Les média du mont entier aiment parler de la crise démographique en Russie. Et à juste titre, c’est un vrai problème. Mais pas seulement en Russie. La prospère Suisse se trouve tout en bas de la liste.

Исходные данные напоминают один из гениальных парадоксов Жванецкого: Швейцарцы говорят, что хотят завести семью, но уровень рождаемости в Швейцарии остается исторически низким: 1,3 ребенка на одну женщину. С той разницей, что они вполне способны перестать голосовать «за» и попытаться вместо этого повлиять на семейную политику, запустив, например, народную инициативу по введению отпуска по уходу за ребенком.

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демография Швейцарии
материнство в Швейцарии
семейная политика Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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