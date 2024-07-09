Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 09.07.2024.
СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.|
Les média du mont entier aiment parler de la crise démographique en Russie. Et à juste titre, c’est un vrai problème. Mais pas seulement en Russie. La prospère Suisse se trouve tout en bas de la liste.
Исходные данные напоминают один из гениальных парадоксов Жванецкого: Швейцарцы говорят, что хотят завести семью, но уровень рождаемости в Швейцарии остается исторически низким: 1,3 ребенка на одну женщину. С той разницей, что они вполне способны перестать голосовать «за» и попытаться вместо этого повлиять на семейную политику, запустив, например, народную инициативу по введению отпуска по уходу за ребенком.
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